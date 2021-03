Xiaomi Mi 11 Lite, Pro et Ultra : la présentation des smartphones est prévue le 29 mars

Le Xiaomi Mi 11 avait été lancé le 28 décembre 2020 en Chine, et le 8 février dernier en France. Cette fois-ci, nous ne devrions pas attendre aussi longtemps pour les autres modèles. Le 29 mars prochain, Xiaomi va présenter beaucoup de nouveaux appareils.

Xiaomi Product Launch – Crédit : Xiaomi

Xiaomi avait fait le choix de lancer le Xiaomi Mi 11 avant ses frères et sœurs afin de proposer le premier smartphone équipé d’un Snapdragon 888 en Chine dès le mois de décembre. Le fabricant chinois a également dû attendre que Samsung dévoile l’ISOCELL GN2, l’énorme capteur qui équipera les Xiaomi Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra.

Contrairement aux années précédentes, en plus du Xiaomi Mi 11 Pro, nous devrions bien voir le Xiaomi Mi Ultra arriver en France. Le design du smartphone n’a plus grand-chose de secret, puisqu’il avait été dévoilé complètement dans une vidéo au mois de février. Il se distingue grâce à son zoom numérique 120x, son capteur ultra grand-angle 48 MP ainsi que par un second écran à l’arrière.

Quels autres appareils attendre de Xiaomi ?

Le 29 mars prochain à 12h30, il semble que Xiaomi prévoit de dévoiler simultanément des produits en Chine et en Europe. Alors que les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra pourraient être présentés en Chine uniquement dans un premier temps, Xiaomi dévoilera en Europe Mi 11 Lite, dont nous connaissons déjà les caractéristiques techniques ainsi que les différents coloris qui seront proposés. Celui-ci sera disponible en version 4G et 5G. Celles-ci mesureront un peu plus de 6 mm d’épaisseur seulement, un record.

On s’attend également à ce que Xiaomi présente son nouveau Mi Band 6, dont nous avons déjà pu voir une photo officielle dénichée dans la déclaration de conformité de l’UE à une date ultérieure. Le fabricant chinois pourrait également en profiter pour dévoiler en Chine ses nouveaux ordinateurs portables Mi Notebook Pro en Chine ainsi que son premier smartphone pliant, qui pourrait appartenir à la gamme MIX.

