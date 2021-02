Xiaomi Mi 11 Pro : le dos du smartphone haut de gamme dévoile un capteur 50 MP et un zoom 50X

Les photos volées proviennent du réseau social Weibo. Grâce à elles, on sait désormais que le Xiaomi Mi 11 Pro est équipé de 3 caméras à l’arrière et sera proposé en au moins 4 coloris différents en Chine.

Xiaomi Mi 11 Pro coque arrière – Crédit : Weibo

Le Xiaomi Mi 11 Pro sera propulsé par le Snapdragon 888, et utilisera le même écran AMOLED 6,81 pouces WQHD+ 120 Hz que le Mi 11. Celui-ci sera alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh, contre 4600 mAh sur son petit frère. De plus, celle-ci sera compatible avec une recharge rapide filaire 67W, un record en France pour un smartphone Xiaomi. En conséquence, le smartphone devrait être un peu plus lourd et épais que le Mi 11.

On constate que le module photo du Mi 11 Pro reprend la même forme que celui du Xiaomi Mi 11 qui est disponible en précommande avec 100 € offerts ou un robot aspirateur en cadeau. Cependant, celui-ci disposera de capteurs haut de gamme, comme c’était déjà le cas l’année dernière sur la série Mi 10. Le flash sera lui déplacé sur le côté.

Xiaomi Mi 11 Pro : une partie photo haut de gamme

On retrouvera à l’arrière du Xiaomi Mi 11 Pro un énorme capteur principal de 50 MP, probablement le nouveau ISOCELL GN2 de Samsung. Ce capteur aura l’avantage de proposer de bien meilleures photos en basse luminosité grâce à sa grande taille de 1/1.12 pouce et ses photosites de 1,4 micron. Le module photo dévoile également la présence d’un périscope ainsi que la mention « 50X », ce qui laisse penser qu’il s’agira d’un zoom optique X5.

Le smartphone présente quelques différences avec le Mi 11 Ultra qui a fuité en vidéo, puisque ce dernier disposera d’un second écran LCD au dos, d’un zoom 120X et d’un capteur ultra grand-angle qui semble avoir une taille plus importante. En conséquence, ceux qui cherchent à avoir la meilleure expérience photo sur un smartphone Xiaomi devront se tourner vers le modèle Ultra. Il faudra attendre encore quelques semaines avant de voir arriver les Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra et Mi 11 Lite en France. Néanmoins, contrairement à la Chine, tous les coloris ne seront pas disponibles ici.

