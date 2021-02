Xiaomi Mi 11 Pro : le smartphone est certifié en Inde, le lancement à l’international est imminent

Le Xiaomi Mi 11 Pro, plus connu sous le nom de son numéro de modèle M2102K1G, vient d’être certifié en Inde par la BIS (Bureau of Indian Standards). Cela laisse présager que la sortie du smartphone est imminente.

Xiaomi Mi 11 – Crédit : Xiaomi

Lorsqu’un smartphone doit être commercialisé, il doit d’abord passer par toute une batterie de certifications officielles. C’est généralement grâce aux organismes de certification que nous apprenons la sortie de certains téléphones. Récemment, c’est le lancement de l’OPPO Find X3 Pro qui a été confirmé par Google.

D’après ce que nous savons, les lancements du Xiaomi Mi 11 Pro et son grand frère le Mi 11 UItra seraient retardés par un de leurs composants, le capteur principal. Celui-ci serait différent du 108 MP du Xiaomi Mi 11, puisqu’il s’agirait d’un capteur 50 MP.

Que sait-on du Xiaomi Mi 11 Pro ?

Le Xiaomi devrait utiliser le même écran 6,81 pouces QHD+ que le Xiaomi Mi 11. Les principaux changements entre les deux versions se situeraient au niveau des capteurs photo et de la batterie. Cette dernière devrait avoir une capacité de 5000 mAh, bien plus que les 4600 mAh du Xiaomi Mi 11. De plus, on sait qu’elle serait compatible avec la recharge sans fil 67 W, un record.

Côté photo, le Xiaomi Mi 11 Pro utiliserait un capteur principal de 50 MP signé Samsung, le GN2. Il s’agit d’un capteur immense de 1/1.3″ avec des photosites de 1,2 µm. Cela permettra au capteur d’être beaucoup plus performant que ceux des téléphones concurrents en basse luminosité. De plus, on devrait retrouver un objectif grand-angle de 48 MP, probablement l’IMX 586. Enfin, le Xiaomi Mi 11 Pro disposerait d’un second IMX 586 de 48 MP pour le périscope, qui permettra un zoom optique 5X, et un zoom numérique 120X.

C’est bien plus que les 100X du Galaxy S21 Ultra, mais il faudra attendre les tests pour savoir lequel des deux propose les meilleurs résultats. Le Xiaomi Mi 11 Pro pourrait être dévoilé dès la fin du mois de février en Chine, mais il faudra patienter encore quelques semaines de plus pour le voir arriver à l’international.

Source : gizmochina