Xiaomi Mi 11 : son prix en Europe fuite quelques jours avant sa présentation

Le Xiaomi Mi 11 avait déjà été dévoilé en Chine le 28 décembre 2020, et les fans du monde entier attendent avec impatience que le smartphone soit dévoilé à l’international.

Xiaomi Mi 11 en cuir vegan et Edition Lei Jun – Crédit : Xiaomi

Selon 91mobiles et le leaker Sudhanshu, le Xiaomi Mi 11 devrait être dévoilé à partir de 799 euros en Europe dans sa version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, contre 3999 yuans (515 euros) en Chine. Cette différence de prix s’explique par l’ajout des diverses taxes françaises et européennes, telles que la TVA ou la taxe sur la copie privée.

La version avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM devrait quant à elle être commercialisée à 899 euros. La version avec 12 Go de stockage n’est, elle, pas attendue en Europe. Ces prix étaient prévisibles, puisque le Mi 11 est sorti au même prix en Chine que le Mi 10 l’année dernière. Aucun changement de prix n’était alors attendu en Europe par rapport au Mi 10, que nous avions pu tester après sa sortie.

Xiaomi Mi 11 : quel prix en France ?

L’année dernière, la situation en France était un peu différente des autres pays européens. En effet, Xiaomi n’avait pas commercialisé la version avec 128 Go de stockage en France, contrairement à l’Allemagne ou l’Espagne. Nous avions eu droit directement à la version avec 256 Go de stockage, pour 799 euros. Si Xiaomi reproduit le même schéma, les consommateurs français pourraient donc profiter du Mi 11 8 Go + 256 Go au même prix que la version 8 Go + 128 Go dans d’autres pays européens.

De plus, contrairement en Chine où Xiaomi a laissé le choix aux consommateurs, le chargeur serait bien inclus pour toutes les versions internationales. Il faudra cependant attendre la présentation officielle le 8 février prochain pour que toutes ces informations soient confirmées.

Dans quelques semaines, le Xiaomi Mi 11 sera rejoint par le Xiaomi Mi 11 Pro, qui devrait être affiché au prix de 999 euros. On devrait aussi voir débarquer le Xiaomi Mi 11 Lite, le modèle le plus abordable de la gamme, dont la fiche technique a déjà été dévoilée.

Source : 91mobiles