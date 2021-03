Xiaomi Mi MIX 4 : des photos volées dévoilent un prototype de smartphone pliant

Un mystérieux prototype de smartphone pliant a été dévoilé au travers de photos volées sur Weibo, le réseau social chinois. On y découvre un appareil sans écrans et sans caméras, qui appartient à la gamme MIX.

Cela fait maintenant deux ans que Xiaomi n’a pas renouvelé sa gamme MIX, et ce smartphone pliant pourrait marquer un tournant majeur dans cette gamme de smartphones innovants.

Xiaomi Mi Mix 4 – Crédit : Weibo

La série Xiaomi Mi MIX a pour but de regrouper les dernières innovations du fabricant chinois et sert généralement de vitrine technologique. Il y a deux ans, nous avions par exemple pu voir un mécanisme de slider sur le Mi Mix 3 que nous avions pu tester.

Cette année, la marque pourrait choisir d’emprunter la voie des smartphones pliants. L’existence d’un tel smartphone avait été corroborée par Ross Young, le fondateur de DisplaySearch et DisplaySupplyChain. Selon lui, cet appareil pourrait être nommé Xiaomi Mi Mix 4 Pro. Celui-ci serait le téléphone pliant du fabricant chinois, et il concurrencerait directement le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

Un mystérieux prototype apparait en photo

Comme on peut le voir sur les photos, ce prototype du Xiaomi Mi Mix 4 ne semble pas très avancé dans son développement, puisque celui-ci n’est équipé d’aucun écran et d’aucun capteur photo. Néanmoins, on peut noter la présence d’une charnière au milieu du smartphone. Au dos, le smartphone présente le logo de la gamme MIX, et de trois faux capteurs photo dans le coin supérieur droit.

Selon les informations disponibles, Xiaomi prévoirait de commercialiser plusieurs smartphones pliants en 2021. On sait que le fabricant chinois travaille également sur un modèle pliant dont l’écran serait fourni par Samsung Display, et il pourrait s’agir de ce modèle.

À la fin du mois de mars, on s’attend à ce que Xiaomi dévoile ses flagships, les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Cependant, ceux-ci pourraient également être rejoints par un des téléphones pliants de Xiaomi. Pour l’instant, on ne connait pas exactement les caractéristiques du smartphone, mais celui-ci pourrait être propulsé par la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. En effet, un mystérieux Xiaomi ZF a été aperçu sur le benchmark GeekBench 5 avec ce processeur. Il sera équipé de 6 à 8 Go de RAM, et sera livré avec Android 11.

is this the upcoming Xiaomi fold? 🤔



Snapdragon 888

Android 11

6GB and 8GB of RAM#Xiaomi #Mi #XiaomiZF pic.twitter.com/0W6ccZINHT — Mi Update Philippines 🇵🇭 (@miupdateph) March 15, 2021

Source : Weibo