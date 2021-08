Xiaomi Mi MIX 4 : le design du smartphone avec une caméra sous l’écran dévoilé avant sa présentation

Xiaomi n’aura pas attendu le lancement du smartphone pour afficher son nouvel appareil sur les murs d’une de ses boutiques chinoises. On peut désormais découvrir le design atypique du smartphone équipé d’une caméra sous l’écran.

Xiaomi Mi MIX 4 – Crédit : Ice Universe / xiaomiui / Twitter

Alors que le design de son écran et sa fiche technique étaient déjà connus depuis maintenant quelques semaines, nous savons désormais que le Mi MIX 4 va bien adopter une configuration à trois caméras et un design en céramique, comme on peut le voir sur l’affiche officielle de Xiaomi.

Sur celle-ci, on peut lire que le smartphone sera équipé d’un capteur principal de 108 MP, qui sera probablement identique à celui du Xiaomi Mi 11. On retrouverait également un second capteur ultra grand-angle de 48 MP, ainsi qu’un périscope de 48 MP, qui pourrait être le même que celui du Xiaomi Mi 11 Ultra. Il permettrait alors un zoom optique X5, et un zoom numérique X120.

L’écran du Xiaomi Mi MIX 4 occupe toute la surface avant sur smartphone

L’affiche dévoile l’impressionnant écran incurvé du Xiaomi Mi MIX 4. D’après ce que nous savons, il s’agirait d’un écran FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone étant équipé d’une caméra sous l’écran, celui-ci propose un affichage sans distraction sur toute la surface avant, et offre des bordures très fines sur tous les côtés.

Il y a quelques jours, nous avions pu voir l’écran flexible et la caméra sous l’écran du Xiaomi Mi MIX 4. Comme nous avions pu le voir sur la vidéo d’Ice Universe, la caméra sous l’écran serait totalement invisible lorsque le smartphone est allumé. Cependant, une fois éteint, l’écran laisserait entrevoir un petit poinçon avec la caméra.

Une nouvelle photo du smartphone partagée par @xiaomiui confirme que la caméra n’est pas visible lorsque l’écran est allumé, contrairement à la technologie utilisée par ZTE sur son Axon 20 5G de l’année dernière.

Source : Ice Universe