Xiaomi Mi MIX Fold : une affiche dévoile le smartphone pliant juste avant sa présentation

Le Xiaomi Mi MIX Fold sera le premier téléphone pliant de Xiaomi, et il devrait venir concurrencer directement le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

Xiaomi Mi MIX Fold – Crédit : duanrui1205 / Twitter

Xiaomi a tenu hier une conférence durant laquelle il a présenté des smartphones tels que les Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro et Mi 11 Lite 4G et 5G. Cependant, comme l’événement était trop long, Xiaomi a donné rendez-vous aux internautes aujourd’hui à 13h30 pour la seconde partie. Durant celle-ci, le fabricant chinois va présenter son Mi MIX Fold, son premier smartphone pliant.

Néanmoins, une photo volée de l’affiche vient de dévoiler le design et une partie des caractéristiques techniques de l’appareil. Le Xiaomi Mi MIX Fold ressemble beaucoup au prototype de smartphone pliant que nous avions pu découvrir il y a quelques semaines.

Que sait-on du Xiaomi Mi MIX Fold ?

L’affiche nous apprend que le Xiaomi Mi MIX Fold utilise un écran AMOLED 2K de 8,01 pouces 10-bit. Par conséquent, celui-ci est capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Sans surprise, l’appareil est propulsé par un Snapdragon 888 de Qualcomm, et nous savons qu’il sera épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

À l’arrière du smartphone, on aperçoit 3 capteurs photo, dont un de 100 MP. Il s’agit probablement du capteur photo révolutionnaire qui comporte une lentille « liquide ». L’objectif liquide permettra au capteur de changer dynamiquement de longueur focale. Cela rendra ce capteur plus polyvalent que les autres, puisqu’il sera capable de devenir à la fois un téléobjectif et un capteur macro.

On remarque également que le Mi MIX Fold utilise également un second écran AMOLED plus petit au dos, sur lequel on voit s’afficher une horloge. Pour l’instant, on ne sait pas si les deux écrans seront poinçonnés, ou si Xiaomi a fait le même choix que Huawei de n’inclure une caméra selfie que sur l’écran extérieur.

Enfin, l’appareil promet d’être excellent en audio, puisqu’il est équipé de quatre haut-parleurs Harman Kardon. On s’attend à ce que son prix soit très agressif par rapport à la concurrence. Le smartphone ne devrait sortir qu’en Chine, mais on sait que Xiaomi prépare un autre smartphone pliant pour 2021, qui pourrait lui sortir à l’international.

Source : duanrui1205