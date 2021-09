Xiaomi Mi Pro 2 Mercedes la trottinette passe à 599 €

La marque Xiaomi s’est associée à la marque Mercedes pour vous proposer la trottinette électrique connectée Pro 2. Chez Cdiscount, c’est le moment de profiter de cette belle remise pour la découvrir. En effet, elle passe de 799 € à 599 € soit une belle réduction de 200 €.

La trottinette Xiaomi Mi Pro 2 Mercedes est à 599 €

Si vous voulez vous démarquer sur la piste cyclable, voici le modèle qu’il vous faut. Avec sa couleur bleu turquoise et le logo de la marque allemande sur la coque de la trottinette vous allez tout de suite attirer les regards. Toutefois, de nombreux éléments restent identiques comme le châssis toujours en aluminium, la certification IP 54 pour résister à la poussière et à la pluie ou encore la possibilité de plier la trottinette.

Petite mise au point, le modèle Mercedes ne vous permettra pas de rouler plus vite. La limite de vitesse étant de 25 km/h tous les modèles roulent à la même allure sans exception. Vous pourrez toutefois choisir votre mode pour rouler : sport, standard, piéton. L’autonomie est également identique soit 45 km/h. Concernant le frein, vous pourrez également le régler selon la puissance que vous préférez parmi : faible, moyen et fort.

