Xiaomi : on en sait plus sur son prochain smartphone pliant qui sera dévoilé en fin d’année

Le célèbre leaker Digital Chat Station a dévoilé de nombreux détails concernant la prochaine génération de smartphones pliants de Xiaomi.

Xiaomi Mi Mix Fold – Crédit : Xiaomi

Déjà en février dernier, nous savions que Xiaomi préparait un second smartphone pliant qui succèdera au Xiaomi Mi MIX Fold. Selon Digital Chat Station, le prochain modèle sera propulsé par un Snapdragon 888, tout comme le Mi MIX Fold actuel.

De plus, l’appareil serait alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh, soit bien plus que les smartphones pliants de ses concurrents. Côté photo, il utiliserait un capteur principal de 108 MP. On imagine qu’il sera de nouveau accompagné par un capteur ultra grand-angle et une lentille liquide 3X, comme le Mi MIX Fold.

Un Xiaomi Mi MIX Fold avec un écran Samsung ?

D’après les fuites les plus récentes, le smartphone utiliserait un écran interne de 8,03 pouces fourni par Samsung et compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. L’écran externe, lui, aurait une taille de 6,38 pouces et serait fourni par Visionox. Son rafraichissement passerait à 90 Hz.

Le smartphone devrait se plier vers l’intérieur, et disposer d’une charnière beaucoup plus résistante. On s’attend à ce que la pliure de l’écran soit moins visible une fois le smartphone déplié. De plus, tout comme le Galaxy Z Fold 3, il devrait utiliser une caméra sous l’écran. Cette technologie permettra aux utilisateurs de profiter pleinement de l’écran interne, puisque celui-ci n’aura aucun poinçon ou encoche. Cependant, comme le capteur ne peut pas capter autant de lumière, les photos ne devraient pas être aussi réussies que si le smartphone utilisait un poinçon.

Enfin, contrairement au modèle actuel, le successeur du Xiaomi Mi MIX Fold devrait être lancé à l’international à la fin de l’année. On imagine que son prix s’approchera des 2 000 euros en France. Les nouveaux Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 qui seront dévoilés le 3 août prochain devraient eux voir leur prix baisser par rapport à l’ancienne génération.

Source : Digital Chat Station