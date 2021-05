Xiaomi Poco F3 est à 309 € chez Cdiscount

Sorti sur le marché depuis quelques mois seulement, le Xiaomi Poco F3 bénéficie déjà d’une belle offre chez Cdiscount. En effet, le site le propose actuellement à 309 € au lieu de 399 €.

Xiaomi Poco F3 à prix réduit chez Cdiscount

A un prix abordable par rapport à ses performances techniques, le Xiaomi Poco F3 est donc à prix réduit chez Cdiscount. Bien évidemment, vous avez certainement envie d’en savoir plus avant de passer votre commande.

Le design de ce modèle est très raffiné grâce à un châssis en métal solide, il est en plus équipé d’un verre de protection double face.

Le smartphone possède un écran AMOLED Full Hd avec un taux de rafraichissement de 120 Hz qui est en plus HDR10+. Il embarque un processeur Snapdragon 865 avec stockage et RAM de 6 Go +128 Go. Il est en plus compatible 5G et wifi 6.

Concernant les photos, il possède un triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels avec un mode macro. Avec cet équipement vous pourrez immortaliser vos plus beaux moments lorsque l’éclairage est au top.

L’autonomie est tout à fait correcte grâce à une batterie de 4520 mAh, vous pourrez tenir la journée avec une utilisation raisonnable de votre smartphone. Toutefois si ce smartphone ne semble pas correspondre à vos exigences, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.