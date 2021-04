Xiaomi Poco X3 : un très bon smartphone en promo à moins de 160 €

C’est une très belle offre à durée limitée que propose une fois de plus le marchand Cdiscount. En effet le smartphone Xiaomi Poco X3 64 Go bénéficie d’un prix exceptionnel et passe donc à 159,90 € au lieu de 240 €.

Le smartphone Xiaomi Poco X3 est à prix cassé chez Cdiscount

Sur le marché depuis la rentrée 2020, le Poco X3 bénéficie déjà d’une belle remise proposée par Cdiscount. En effet, au prix de départ de 240 € vous allez pouvoir faire une économie non négligeable de 70 €.

Avant de vous lancer, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du smartphone. Avec son processeur Qualcomm Snapdragon 732G, accompagné de 6 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go, vous n’aurez pas de problème pour faire tourner vos applications et vos jeux préférés. Il est équipé d’un écran Full HD+ de 6,67 pouces compatible HDR10, d’une définition de 2400 x 1080 pixels. Pour les photos, il dispose d’un quadruple capteur de 64 + 13 + 2 + 2 MP et d’un capteur frontal de 20 MP. Son point fort est sans aucun doute sa batterie impressionnante de 5160 mAh qui permettra au smartphone de tourner durant 2 jours sans charge.

Si vous avez des doutes, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, il vous permettra de faire le point sur les différentes caractéristiques et de trouver celui qui conviendra à vos besoins et à votre budget.