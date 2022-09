Xiaomi Poco X4 Pro 256 Go passe actuellement à 279 €

Le smartphone Xiaomi Poco X4 Pro existe en deux modèles, 128 et 256 Go et aujourd’hui vous allez pouvoir profiter d’une belle remise sur celui ayant une capacité de stockage supérieure. En effet, chez Cdiscount, le Xiaomi Poco X4 Pro 256 Go est à seulement 279 €.

Chez sur le site Cdiscount que vous allez pouvoir profiter de cette belle offre. On vous conseille toutefois de ne pas hésiter trop longtemps car les stocks vont certainement être limité. Pour vous aider à vous décider, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques à connaître.

Le Xiaomi Poco X4 Pro 256 Go, possède un écran AMOLED FHD 120 Hz, une puce performante et efficace qui est la Snapdragon 695 et une autonomie très correcte de 5000 mAh. A savoir que les plus gourmands pourront en plus utiliser la charge rapide de 67W qui vous permettra d’obtenir une batterie pleine en seulement 30 petites minutes.

Le bémol viendra du côté des photos, en effet avec une belle lumière le résultat sera correcte mais dans des conditions moins optimums il ne faudra pas s’attendre à des merveilles.

