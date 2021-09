Xiaomi Redmi 9C 64Go est à moins de 100 €

Si vous recherchez un smartphone à prix très bas c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Cdiscount. En effet, vous allez pouvoir y acheter le smartphone de Xiaomi le Redmi 9C pour moins de 100 €. Affiché habituellement à 159,90 € il passe à 99,90 €.

Xiaomi Redmi 9C 64Go est à prix mini chez Cdiscount

Certes, vous savez que pour moins de 100 € ce smartphone n’offre pas des performances équivalentes aux smartphones haut de gamme. Le but n’est pas celui-ci bien évidemment. En effet, il vous permettra de passer vos appels, d’envoyer vos messages, de prendre des photos et de surfer sur internet.

Si ce type de produit vous intéresse, voici les caractéristiques principales à connaître. Le Xiaomi Redmi 9C est équipé d’un écran Dot Drop de 6,53 pouces avec une définition HD+ de 1600 x 720 pixels. Il possède un processeur MediaTek Helio G25 avec 3 Go de RAM et une batterie satisfaisante de 5000 mAh qui vous permettra de tenir facilement une journée complète. Côté photo, il a une double caméra arrière de 13 + 2 MP et une caméra frontale de 5 MP.

