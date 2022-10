Xiaomi Redmi 9C le smartphone est à un prix imbattable

Si vous recherchez un nouveau smartphone pour moins de 100 € c’est possible. En effet, chez Cdiscount, le Xiaomi Redmi 9C passe au prix incroyable de 89 € au lieu de 129 €. Autant dire qu’à un prix pareil, les stocks vont vite s’envoler.

Le Xiaomi Redmi 9C est à un prix mini chez Cdiscount

Dès aujourd’hui, faites votre commande chez Cdiscount pour acheter ce smartphone Xiaomi à moins de 90 €. Si son prix est petit n’ayez pas peur il répondra certainement à vos attentes si elles ne sont pas trop gourmandes. Voici donc le détail de ses caractéristiques techniques avant de valider votre panier.

Le Redmi 9C de Xiaomi est doté d’une dalle IPS LCD de 6,53 pouces avec toutefois une simple définition HD+. A l’intérieur, on y retrouve le processeur MediaTek Helio G35 à huit cœurs cadencé à 2,3 GHz avec 2 Go de mémoire vive. Cette configuration vous permettra de faire tourner vos applications basiques mais pas des jeux demandant plus de puissance. Son atout réside certainement dans sa batterie incroyable de 5000 mAh qui vous permettra de tenir très longtemps contrairement à des modèles plus performants.

