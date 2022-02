Xiaomi Redmi Note 10 5G est au petit prix de 164 €

Chez Aliexpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G bénéficie d’une belle remise. Son tarif passe donc de 224 € à 164 €. Attention, pour bénéficier de ce tarif, il ne faudra pas tarder à passer votre commande car les prix risquent de vite grimper.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 est à petit prix

Pour ceux qui ont besoin de changer rapidement leur smartphone mais qui ne souhaitent pas se ruiner dans cet achat, voici un bon plan qui devrait vous intéresser chez Aliexpress. Lors du passage de votre commande, n’oubliez pas d’utiliser le code promo LAPLACE15. Toutefois, avant de valider votre panier, vous avez surement besoin de connaître les caractéristiques techniques du produit.

Le Xiaomi Redmi Note 10 4/64 Go est équipé d’une dalle LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. A l’intérieur, on y retrouve un processeur SoC Mediatek Dimensity 700 5G avec 4 Go de RAM soit une configuration largement suffisante pour votre utilisation quotidienne. Côté autonomie, sa batterie de 5000 mAh, vous permettra de tenir la journée complète.

Toutefois si ce modèle ne semble pas vous correspondre, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.