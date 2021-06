Xiaomi Redmi Note 10 5G est au prix exceptionnel de 178 € chez Amazon

Chez Amazon, le smartphone Xiaomi Note 10 5G est en promotion et est affiché à 177,88 €.

Ceux qui ont besoin de changer leur smartphone mais qui ont un budget limité vont pouvoir profiter de ce bon plan proposé par Amazon. En effet, le Xiaomi Redmi Note 10 5G bénéficie d’une belle remise de 22 % et passe donc de 229 € à 177,88 €.

Le Xiaomi Redmi Note 10 est moins cher chez Amazon

Compatible 5G, le Redmi Note 10 est désormais disponible sur Amazon à un prix défiant toute concurrence. En effet, avec une remise de plus de 50 €, il serait regrettable de passer à côté. Pour seulement 177,88 €, les caractéristiques techniques du smartphone sont tout à fait correctes.

Le Xiaomi Redmi Note 10 possède donc une dalle LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. Avec son tout nouveau processeur, le SoC MediaTek Dimensity 700 5G et ses 4Go de RAM, vous pourrez utiliser vos applications favorites et surfer tranquillement sur le web mais toutefois attention cela risque de ramer légèrement pour les jeux les plus gourmands.

Pour les photos, le résultat sera tout à fait satisfaisant grâce aux 3 capteurs présents de 48 + 2 + 2 MP. Petit bémol, il ne faudra pas s’attendre à des miracles en faible luminosité. Pour l’autonomie, le smartphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh, ce qui devrait vous permettre de tenir la journée complète.

Si ce modèle ne semble pas vous convaincre, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones pour trouver votre bonheur.