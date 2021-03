Xiaomi Redmi Note 10 est à prix réduit chez Cdiscount

Chez Cdiscount le Xiaomi Redmi Note 10 passe à 189,90 € seulement soit un très beau prix grâce à une remise et à un code promo.

La boutique Cdiscount vous propose de bénéficier d’une réduction et d’un code promo afin de faire chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 10. En effet ce dernier passe sous la barre des 190 € soit à 189,90 € précisément.

Le Xiaomi Redmi Note 10 à moins de 190 € chez Cdiscount

Les remises sur les smartphones ne sont pas rares actuellement et on peut dire que vous avez le choix parmi plusieurs modèles. En effet après le Samsung Galaxy S20 ou encore le Xiaomi Redmi Note 9T c’est cette fois le Xiaomi Redmi Note 10 qui passe à 189,90 € chez Cdiscount.

Pour profiter de cette remise supplémentaire offerte par Cdiscount il faudra surtout penser à copier/coller le code promo 10EUROS lors de la validation de votre paiement. Sachez en plus que la livraison à votre domicile vous sera offerte.

Avant d’effectuer votre commande voici quelques caractéristiques du produit à connaître. Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 est un smartphone de milieu de gamme équipé d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 678 et d’une batterie de 5000 mAh, le tout avec un système de stockage de 128 Go et du système d’exploitation mobile Android 11. Côté photo elles seront de belle qualité avec une quadruple caméra de 48 + 8 + 2 + 2 MP.

