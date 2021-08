Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à 243 € chez Amazon

Chez Amazon, vous allez pouvoir réaliser une belle économie concernant l’achat du Xiaomi Redmi Note 10 Pro. En effet, actuellement le smartphone est à seulement 243 € au lieu de 279 € soit une réduction de 36 €. Une offre toujours bonne à prendre si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à prix cassé chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone compatible 4G avec un rapport qualité/prix correct, voici le modèle qui va certainement vous convenir. En effet, si vous avez un budget de moins de 250 € c’est une offre qu’il ne va pas falloir rater. Toutefois, avant de valider votre commande, vous avez certainement envie de connaître les détails des caractéristiques techniques.

Si le prix est plutôt bas, les performances sont elles plus que correctes. Sachez que le smartphone possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. A l’intérieur, il a un processeur Snapdragon 732G avec 6 Go de mémoire vive, soit une configuration qui va vous permettre de faire tourner vos applications et jeux favoris. Côté autonomie, vous ne serez pas déçu puisque grâce à sa batterie de 5020 mAh vous pourrez tenir jusqu’à 2 jours si vous avez une utilisation raisonnable de votre smartphone.

Cependant, avant de valider votre commande, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.