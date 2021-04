Xiaomi Redmi Note 10 : son prix chute de 30 € chez Cdiscount

Affiché chez les concurrents à presque 200 €, c’est grâce à une offre limitée dans le temps que vous allez pouvoir acheter le Xiaomi Redmi Note 10 à 169,95 € chez Cdiscount.

Xiaomi Redmi Note 10 à 169 € chez Cdiscount

Si actuellement vous êtes à la recherche d’un smartphone ayant un rapport qualité/prix correct sans pour autant vous revenir trop cher, c’est le moment de profiter de cette offre chez Cdiscount. En effet, vous allez pouvoir l’acheter pour environ 30 € de moins que chez les concurrents, une remise toujours bonne à prendre.

Le Xiaomi Redmi Note 10 a un design classique qui propose un Super AMOLED de 6,43 pouces, soit un atout non négligeable pour un smartphone affiché à un tarif en dessous de la barre des 200 €. Équipé d’un Snapdragon 678 et de 4 Go de mémoire vive, il tournera correctement, mais il ne faut pas se leurrer : certaines applications ou certains jeux gourmands ne pourront pas être au top de leurs performances.

Le point fort du smartphone est sans contexte son autonomie. Avec une batterie de 5000 mAh, le Redmi Note 10 fait honneur une fois de plus à la réputation de la gamme concernant l’autonomie. La batterie vous permettra de tenir amplement 2 jours voir-même 3 si vous n’avez pas une utilisation intensive de votre smartphone.

