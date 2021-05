Xiaomi travaillerait sur un smartphone modulaire

Xiaomi fait partie des fabricants de smartphones les plus innovants du marché, et celui-ci se dirigerait désormais vers les smartphones modulaires, comme le dévoile un brevet découvert par nos confrères de LetsGoDigital.

Le brevet aurait été déposé auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) en février 2020 par Xiaomi, et celui-ci a été publié à la fin du mois d’avril.

Xiaomi smartphone modulaire – Crédit : LetsGoDigital

Les smartphones modulaires ne sont pas nouveaux sur le marché. De nombreux fabricants ont déjà commercialisé ce type de technologie, comme Motorola et son Moto Z2 Force que nous avions testé, ou encore le LG avec son smartphone modulaire G5.

Bien qu’il faille faire des concessions au niveau de la fiche technique avec les smartphones modulaires, ceux-ci ont l’avantage d’être très polyvalents grâce à leurs nombreux modules, mais aussi facilement réparables. C’était par exemple le cas du Fairphone 2 qui était devenu le smartphone préféré d’iFixit en obtenant la note de 10/10.

Xiaomi travaille sur un smartphone avec trois modules distincts.

Le brevet décrit un smartphone composé de trois modules, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous. Le module supérieur contient la carte mère et le système de caméra, le second la batterie, tandis que le troisième abrite les haut-parleurs et la connectique USB.

En changeant par exemple la partie supérieure, vous pourriez passer d’un système de caméra classique à un système avancé comprenant un périscope. Les utilisateurs pourraient même opter pour un système similaire au récent Xiaomi Mi 11 Ultra avec un écran secondaire au dos du smartphone.

Un smartphone modulaire pourrait permettre à Xiaomi du lutter contre l’obsolescence programmée, mais il s’agirait aussi d’une initiative écologique. En effet, en permettant de remplacer seulement une partie de votre smartphone, Xiaomi pourrait ainsi contribuer à réduire le nombre de déchets électroniques.

Le fabricant chinois est déjà en train d’agir pour protéger l’environnement, puisqu’en Chine, le fabricant n’inclut plus de chargeurs dans les boites de ses Mi 11. Cependant, contrairement à Apple ou à Samsung, Xiaomi laisse le choix au consommateur. Il leur est par conséquent possible de demander gratuitement un adaptateur secteur s’ils en ont besoin.

Xiaomi smartphone modulaire – Crédit : LetsGoDigital

Source : LetsGoDigital