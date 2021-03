Xiaomi : un nouveau smartphone MIX avec une caméra révolutionnaire sera présenté le 29 mars

Un nouvel appareil MIX sera présenté le 29 mars prochain en même temps que les Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 4G et 5G ainsi que d’autres appareils de l’écosystème du fabricant chinois comme une montre, un ordinateur portable et même un climatiseur.

Xiaomi Mi MIX Liquid Lens – Crédit : Xiaomi

Pour l’instant, il est difficile de savoir comment sera nommé le prochain smartphone MIX. On sait qu’il s’agira d’un smartphone pliant, que l’analyste Ross Young avait nommé Xiaomi Mi MIX 4 Pro Max. Cependant, on imagine que cette première version adoptera un nom plus court.

Récemment, des photos volées avaient dévoilent un prototype de smartphone pliant, et on pouvait voir le logo MIX au dos. Tout porte donc à croire que Xiaomi dévoilera son premier smartphone pliant d’ici la fin du mois, pour concurrencer le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

On sait que le smartphone disposera d’une caméra principale de 108 MP, d’un processeur Snapdragon 888 épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1 ainsi qu’une grosse batterie de plus de 5000 mAh.

Le Mi MIX 4 aura une caméra Liquid Lens révolutionnaire

Les smartphones MIX apportent généralement des nouveautés sur le marché. Par conséquent, le simple fait que le smartphone soit pliant ne pouvait pas suffire à justifier l’appartenance du téléphone à la gamme MIX.

Xiaomi va introduire une nouvelle technologie attendue depuis plusieurs années sur les smartphones, appelée Liquid Lens. Les objectifs liquides permettent aux systèmes d’imagerie de surmonter les limites de la profondeur de champ (DOF) en permettant le réglage électronique de la mise au point sans nécessiter de mouvement mécanique.

Il devient alors possible de régler la longueur focale d’un même capteur. Cela permettra par exemple au Xiaomi Mi MIX d’utiliser le même capteur comme caméra principale, comme téléphoto ou encore comme macro. Jusqu’à présent, il était obligatoire d’utiliser plusieurs capteurs.

Mais ce n’est pas tout. Les téléphones les plus rapides du marché peuvent actuellement faire la mise au point d’une image en 350 millisecondes environ. Un objectif liquide est encore plus performant, puisqu’il pourrait réduire ce temps de près de 100 %. En plus du Mi MIX, Xiaomi a également confirmé que le Xiaomi Mi 11 Ultra utilisera le capteur le plus gros du marché, l’ISOCELL GN2 de Samsung.

Xiaomi's mysterious MIX phone will use liquid lens for the first time in the world pic.twitter.com/73ob6uBsyn — Ice universe (@UniverseIce) March 25, 2021

Source : Xiaomi