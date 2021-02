Xiaomi va bientôt produire ses propres voitures électriques

Comme à Apple et Huawei, Xiaomi pourrait se lancer sur le marché des voitures électriques. Il s’agit d’un secteur en plein essor, il n’est donc pas surprenant de voir le géant chinois travailler sur un tel projet.

Xiaomi Technology Park – Crédit : Plerxemo / Wikipedia

Au-delà des smartphones, Xiaomi est un fabricant très polyvalent. En effet, bien que tous ses produits ne soient pas disponibles en France, le géant chinois commercialise actuellement en Chine presque tous les appareils électroniques que vous pouvez trouver dans une maison.

Xiaomi possède également une certaine expérience en ce qui concerne la mobilité urbaine, puisque le fabricant produit déjà des vélos comme le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, un vélo électrique pliant à moins de 1000 €, ou encore des trottinettes comme la Mi Scooter Electric Essential, la trottinette pas chère qui a tout d’une grande.

Xiaomi Car : Lei Jun, PDG de Xiaomi, a demandé conseil à Elon Musk

Selon des sources, le projet sera directement mené par le fondateur et le PDG du fabricant de smartphones, Lei Jun. En 2013, Lei Jun s’était rendu à deux reprises aux États-Unis pour rencontrer le PDG de Tesla, Elon Musk. On imagine que Xiaomi pourrait s’inspirer des Tesla, puisque ses voitures sont actuellement les leaders du marché de l’électrique. La Tesla Model S est par exemple la voiture de luxe la plus prisée au monde, et la Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus populaire au monde.

Tout comme Apple pour son projet Titan, on imagine que Xiaomi ne s’occupera pas lui-même de produire sa voiture, mais qu’il demandera l’aide d’un constructeur automobile confirmé. Par le passé, nous avions déjà vu Xiaomi travailler avec des constructeurs automobiles, notamment sur son Ninebot GoKart Pro, qui avait été conçu en partenariat avec Lamborghini.

Si Xiaomi conserve la même politique tarifaire qu’avec ses autres produits, sa future voiture pourrait proposer un rapport qualité-prix très intéressant. Ainsi, on pourrait sûrement la voir arriver à un tarif légèrement plus abordable que les Tesla actuelles. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand ce projet pourrait voir le jour, mais il ne serait pas impossible de voir un premier prototype dès cette année.

Source : ifeng