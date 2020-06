Xpeng démarre la livraison de sa berline électrique P7 en Chine

La nouvelle a suivi le feu vert officiel que l’entreprise a obtenu en mai du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information pour démarrer la production dans son usine à part entière, le Zhaoqing Xpeng Motors Intelligent Industrial Park, dans la province de Guangdong.

Crédit : Xpeng Motors

Le P7 n’est pas le premier véhicule de la société. Celle-ci commercialise déjà le SUV électrique G3, qui, selon Xpeng, s’est vendu l’année dernière à plus de 12 000 exemplaires dans plus de 200 villes de Chine. À la différence du G3, la P7 est une berline électrique, comme la Tesla Model S.

Une voiture connectée

La P7 possède ce que la société appelle « l’ADN d’Internet« , c’est-à-dire toutes les technologies connectées du véhicule électrique. Cela inclut le système embarqué Xmart OS (avec interaction vocale et un écosystème d’applications embarquées) ainsi que la capacité V2X et XPILOT 3.0, qui combine certaines fonctions d’assistance au conducteur comme le régulateur de vitesse adaptatif, le contrôle de centrage de voie et le changement de voie assisté. On y trouve également des fonctions de sécurité comme les avertissements de collision à l’avant, à l’arrière et sur le côté grâce à 31 capteurs.

Toute cette technologie est rendue possible par l’architecture de la plate-forme électrique intelligente (SEPA) de XPeng qui semble plus futuriste que réelle.

« Avec un réseau neuronal intégré complet soutenu par un puissant système informatique à double puce, la capacité de traitement des données du P7 éclipse son prédécesseur pour gérer davantage de scénarios. Les mises à niveau de l’OTA pour l’ensemble du véhicule amélioreront considérablement votre expérience » Xpeng

Celle-ci précise qu’à chaque mise à niveau du système d’exploitation Xmart, « l’intelligence du P7 évolue ». Le P7 démarre à 240 000 Yuans (environ 32 200€), mais il existe une version spéciale en précommande qui est dotée de meilleures caractéristiques comme une batterie plus grosse et qui coûte 370 000 Yuans (environ 46 600€). Le pack longue portée du P7 permet de parcourir plus de 700 kilomètres sur le cycle de test NEDC.

Source : Forbes