XPS 15 et XPS 17 : Dell dévoile par erreur ses futurs PC portables

Crédits : Dell

Parmi les PC portables sous Windows, le Dell XPS 13 est toujours en haut du classement. Dans notre guide des meilleurs ordinateurs 2020 publié hier, nous lui attribuions même l’excellente note de 9/10, nous avions même publié un test complet de la version 2019. Alors, imaginer ce niveau de qualité en version 17 pouces peut en faire rêver certains.

Une annonce officielle très prochainement ?

Il semblerait que l’annonce d’une nouvelle version du XPS 15 et l’arrivée pour la première fois que son grand frère, le XPS 17 ne soit qu’une question de semaines. En effet, Dell a publié sur son site la photo officielle des 2 appareils avant de rapidement la retirer. Trop tard, puisque le Redditeur WesolyKubeczek avait déjà fait circuler l’information. L’image se diffuse maintenant partout.

Dell a publié une image mêlant XPS et Precision sur la page descriptive de ces derniers. Bien qu’ayant des points communs, les deux gammes ne se destinent pas au même public puisque les ordinateurs XPS visent les particuliers en recherche de qualité et de performances, tandis que les PC Precision sont orientés vers le monde de l’entreprise, moins intéressé par le design de l’appareil et plus sur ses performances.

Comme on peut le voir sur l’image, les 2 ordinateurs à droite semblent être les versions 2020 des XPS 15 et XPS 17, alors que ceux de gauche sont issus de la gamme Precision. En effet, les ports des XPS sont placés plus près de l’écran afin de loger une large batterie. La version 2020 de le XPS 13 a vu ses ports USB-A disparaitre au profit de ports USB-C. Ce sera la même chose pour ces 2 nouveaux modèles. Le trackpad de le XPS 15 semble avoir gagné en largeur. Ils devraient être officialisés sous peu. En attendant, on pourra jeter un coup d’œil à notre test de la dernière version Huawei Matebook D 14, qui se voit comme un concurrent direct.

Source : Reddit