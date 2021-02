Y-Brush : la brosse à dents made-in-France efficace en 10 secondes en promotion

L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (l’UFSBD) recommande de se brosser les dents 2 fois par jour pendant un total de 2 minutes à chaque brossage et de changer de brosse à dents 4 fois par an. Selon un sondage IFOP réalisé en 2012, environ 25% des Français se brossent pourtant les dents moins de 2 fois par jour. Pire encore, près de 10% de la population déclare ne pas se brosser les dents tous les jours.

Or, une mauvaise santé bucco-dentaire peut avoir des répercussions importantes sur la santé. Caries, gingivites, pertes de dents, maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers de la gorge, arthrose ou encore problèmes pulmonaires, un mauvais brossage de dents peut être bien plus dangereux qu’on ne le pense sur le long terme. Mais alors comment remédier à ce problème ?

Y-Brush : des dents propres en 10 secondes grâce à la brosse à dents nouvelle génération

Une startup française, présente aux 3 dernières éditions du CES et dans l’émission “qui veut être mon associé” diffusée sur M6, s’est penchée sur la question et a développé une solution : la brosse à dents Y-Brush capable de nettoyer toutes les dents efficacement en seulement 10 secondes. En ce moment en promotion sur le site de la marque, cette brosse à dents nouvelle génération va sans nul doute bouleverser vos habitudes, pour le plus grand bien de votre dentition, mais aussi de votre emploi du temps.

Développée avec des dentistes et fabriquée en France, la brosse à dents Y-Brush est dotée d’un manche vibrant et de poils en nylon. Elle peut atteindre l’ensemble des dents en une fois grâce à sa forme en Y. A l’inverse d’une brosse à dents électrique ou classique qui ne peut brosser plus d’une facette d’une dent à la fois, Y-Brush brosse les 3 facettes atteignables de toutes vos dents en même temps, permettant ainsi un brossage de 10 secondes (5 secondes pour les dents du haut et 5 secondes sur les dents du bas) au lieu de 2 minutes.

Le dispositif permet de plus une action automatisée. Tous les matins et tous les soirs, vous êtes donc sûr de faire le bon geste et vous ne prenez pas le risque de mal brosser une partie de votre dentition comme avec une brosse à dents classique ou électrique.

Le fonctionnement de la brosse Y-Brush est très simple : il vous suffit de déposer uniformément votre dentifrice habituel sur la brosse en Y et de la placer dans votre bouche. Un bouton éclairé par LED sur le manche vous permet de mettre la brosse en marche et de choisir votre mode de brossage (doux, normal ou intensif). Pendant votre brossage, Y-Brush vous permet même d’avoir les mains libres et de vaquer à vos occupations. Pour encore plus d’autonomie, la brosse à dents en Y est équipée d’une batterie rechargeable par USB avec une autonomie de 2 mois.

Deux tailles de brosse sont disponibles, S pour les enfants et M pour les adultes

Pour conserver une qualité de brossage optimale, la brosse de votre Y-Brush doit être changée tous les 6 mois. Hors promotion, elle coûte 29,99€.

Cet article est une publication sponsorisée proposée Y-Brush.