YggTorrent change d’URL : quelle est la bonne adresse du site ?

YggTorrent, le célèbre site de téléchargement français, a une nouvelle fois de changé d’adresse Web. Voici tout ce qu’il faut savoir sur YggTorrent et surtout la bonne URL pour accéder au site Internet sans se faire avoir par une arnaque.

Comment accéder à YggTorrent ? © Tom’s Guide

Tout comme Zone Téléchargement qui a changé d’adresse Web en ce mois de décembre 2022, YggTorrent fait lui aussi face à un changement d’URL. Le site est régulièrement bloqué par les fournisseurs d’accès à Internet et par Google qui le retire de son moteur de recherche.

Pour contourner ce problème, les administrateurs changent souvent l’adresse Web de YggTorrent. Il faut dire qu’au 8 décembre 2017, le site comptait plus de 600 000 membres, 173 000 torrents, cumulant au total plus de deux millions de peers connectés.

Selon Alexa Internet, YggTorrent était le 35e site web le plus visité en France au 1er janvier 2020, soit le premier dans sa catégorie d’annuaire bittorrent et de téléchargement illégal. De quoi alerter les autorités françaises.

Pour ne pas vous faire avoir par l’un des clones du site qui envahissent Internet dans le but de vous arnaquer, voici la bonne adresse et comment y accéder en toute sécurité.

Quelle est la bonne adresse Web de YggTorren t ?

Depuis quelque temps, YggTorrent n’est plus accessible en .nz, l’ancienne URL du célèbre site de piratage. Pour vous connecter au site YggTorrent sans vous faire avoir par l’un de ces multiples clones, il faut désormais aller directement sur :

Yggtorrent.fi

YggTorrent présente la même interface et les mêmes comptes utilisateur. Vous pouvez toujours accéder à YggTorrent par Yggtorrent.re puisqu’il ne s’agit que l’un lien de redirection. Attention toutefois à toutes les autres adresses URL qui ne sont que des clones véreux.

Que s’est-il passé avec YggTorrent ?

Comme beaucoup d’autres sites de téléchargements, YggTorrent a fait face à de nombreux déboires avec les autorités françaises. Le site a été lancé le 21 mai 2017 sous le nom de domaine yggtorrent.com. La supression de t411 le 26 juin 2017 l’aura transformé en tracker public et participatif début juillet 2017, avec de devenir un tracker privé à inscription libre.

Fin 2017, le clone très fréquenté du site t411 annonce sa fermeture et sa fusion avec YggTorrent. Le 1er décembre, YggTorrent est déréférencé par le moteur de recherche Google en réponse aux violations répétées aux droits d’auteurs et aux nombreuses demandes DMCA envoyées à Google par les ayants droit.

Fin 2019, le site déménage vers un nom de domaine situé au Pérou, puis vers les Îles Samoa. Début 2020, le site revendique 3 500 000 utilisateurs sur Twitter et 490 000 torrents en 2021. Le nom de domaine du site est ensuite désactivé par le registraire du nom de domaine. Le site migre ensuite en .se, avant d’être bloqué par les fournisseurs d’accès à internet en France et de se transformer en .si, puis .li et .wz en fin d’année, avant de passer à .re à la suite d’un nouveau blocage de la part des fournisseurs d’accès à Internet.

Le 10 avril 2022, le site change de nom de domaine et choisit .la et le 5 juin 2022, le site change une nouvelle fois de nom de domaine et choisit .fi à la suite des blocages DNS.

Dois-je modifier mon DNS pour accéder à YggTorrent ?

Changer le DNS de sa box ou son ordinateur permet d’augmenter la vitesse de connexion, mais aussi d’accroître la sécurisation de sa vie privée. D’autres utiliseront cette technique pour contourner les limitations des fournisseurs d’accès afin d’accéder à des sites verrouillés comme YggTorrent ou Zone Téléchargement. Tentez ainsi de configurer le DNS primaire sur 1.1.1.1 et le DNS secondaire sur 1.0.0.1.

Pour tout savoir à ce sujet, nous vous invitons à lire notre sujet dédié : comment accélérer et sécuriser votre connexion Internet en changeant de DNS.

Dois-je utiliser un VPN pour accéder à YggTorrent ?

Ce n’est pas obligatoire, mais oui, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à certains sites de téléchargements illégaux et de piratage en France, mais sachez bien que le piratage de ce type de fichiers est illégal. Très utilisé par celles et ceux qui souhaitent surfer et télécharger dans l’anonymat, le VPN est un bon moyen de sécuriser son ordinateur, son smartphone, voire tous les appareils connectés de la maison ou en dehors. Voici comment configurer un VPN en 2022.

9/10 NordVPN (payant) Un VPN polyvalent et complet Dès 2,88 € par mois€ On aime Une interface en français facile à comprendre

Le protocole VPN NordLynx, rapide

Beaucoup de fonctionnalités et de pré-réglages On n’aime pas Quelques difficultés en streaming et en P2P

Que 6 appareils en simultané Verdict : NordVPN offre un rapport qualité-prix solide. Si l’on regrettera l’absence d’une catégorie de serveurs dédiés au streaming, nous n’avons pas grand chose à ajouter sur la simplicité du logiciel, ses vitesses de connexion et son débit.

8/10 CyberGhost VPN Le bon compromis À partir de 1,89 € TTC par mois (pour 24 mois)€ On aime Une interface claire et concise

De bonnes performances en streaming

Une expérience globalement satisfaisante sur tous les appareils On n’aime pas Débits corrects en P2P, mais sans plus

Des crashs inopinés

Quelques doutes et méfiances sur la politique de confidentialité du VPN Verdict : Nous avons apprécié CyberGhost VPN pour l’expérience globale qu’offre ce VPN. L’interface est en français, le logiciel est réactif, la connexion et la déconnexion s’opèrent rapidement, le rapport qualité-prix est l’un des meilleurs. Mais nous avons en revanche quelques doutes sur la politque de confidentialité du VPN. Avant d’être renommée Kape Technologies, la société qui développe CyberGhost n’était nul autre que CrossRider, une société qui développait des logiciels malveillants.

8,5/10 Surfshark VPN (payant) Le bon choix ? Dès 2,15 € TTC par mois€ On aime Des serveurs MultiHop, d'autres dédiés au streaming

Pas de limites de connexions simultanées On n’aime pas Débits moyens en P2P Verdict : Surfshark VPN est un réseau privé virtuel accessible en termes de prix, qui possède une interface claire et concise. Le fait qu’il n’ait aucune limite de connexions en simultané change la donne pour ceux qui utilisent beaucoup d’appareils.

À lire : 5 astuces pour accéder à des sites web qui ne s’ouvrent pas