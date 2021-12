YouTube : comment faire réapparaître le compteur de dislikes ?

Il y a quelques semaines, YouTube a supprimé le compteur de dislikes. La plateforme de partage de vidéos espérait ainsi lutter contre le harcèlement de masse. En effet, les petites chaînes et les nouveaux créateurs de contenus sont parfois victimes de ce que YouTube appelle des « attaques de dislikes ». Ils sont submergés par les pouces rouges sans aucune raison. Par conséquent, les autres utilisateurs sont moins enclins à regarder leur contenu.

La vidéo YouTube Rewind 2018 a 19 millions de dislikes – Crédit : YouTube



La disparition du compteur de dislikes ne fait pas l’unanimité, loin de là. Certains créateurs s’y opposent même fermement. À l’heure actuelle, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge sous une vidéo, mais vous ne pouvez pas voir le nombre de « pouces vers le bas » récoltés par la vidéo. D’ailleurs, les youtubeurs ont toujours accès au compteur depuis leur page personnelle. Néanmoins, il existe une méthode pour faire réapparaître le nombre total de dislikes sous les vidéos YouTube.

Return YouTube Dislike est un logiciel libre et open source

Une nouvelle extension de navigateur est gratuitement disponible sur Google Chrome et Mozilla Firefox. Elle s’appelle « Return YouTube Dislike » et il s’agit d’un logiciel libre et open source (FOSS). Si vous êtes sur un autre navigateur, vous pouvez utiliser le logiciel en tant que script utilisateur TamperMonkey. Celui-ci est un gestionnaire de scripts utilisateur qui fonctionne comme une extension de navigateur.

Return YouTube Dislike a été développé par Dmitry Selivanov. Son code source est disponible sur GitHub sous licence GPL-3.0. Pour l’installer, rendez-vous sur la page de l’extension Google Chrome ou Mozilla Firefox. Sur Chrome, l’extension cumule déjà plus de 400 000 utilisateurs et elle est très bien notée. La description du logiciel explique qu’il « redonne la possibilité de voir les dislikes » et que « si cela ne fonctionne pas pour vous, attendez la prochaine version, nous publions des mises à jour presque tous les jours ».

Bien qu’il fonctionne parfaitement à l’heure actuelle, le logiciel Return YouTube Dislike va bientôt perdre en précision. En effet, il utilise l’API officielle de YouTube pour afficher le nombre de dislikes. Cependant, la plateforme a annoncé qu’elle supprimera les statistiques de dislikes de son API à partir du 13 décembre 2021. Dmitry Selivanov a donc expliqué qu’il utilisera « une combinaison de statistiques de dislikes récupérées, d’estimations extrapolées à partir des données des utilisateurs de l’extension et d’estimations basées sur les ratios ‘vues/aimées’ ». Le logiciel ne pourra donc bientôt plus afficher le nombre exact de dislikes sous les vidéos YouTube, mais il permettra tout de même de se faire une idée.

Source : Screen Rant