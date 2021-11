YouTube lutte contre le harcèlement, le Steam Deck est en retard, un entrepreneur se dit propriétaire d’une partie de la Lune, c’est le récap’

YouTube a décidé de supprimer le compteur de dislikes afin de limiter le harcèlement de masse sur sa plateforme, le Steam Deck ne sortira finalement pas avant février 2022, l’entrepreneur Richard Garriott se considère comme propriétaire d’une partie de la Lune, c’est le récap’ du jour.

YouTube dit Adieu au compteur de dislikes

YouTube vient de prendre la décision de supprimer le compteur de dislikes sur sa plateforme. Les internautes pourront toujours cliquer sur le pouce rouge, mais le compteur sera désormais invisible au public. La plateforme explique vouloir lutter contre le harcèlement de masse et aider les créateurs de contenus qui sont parfois rapidement décourager par des attaques de dislikes. Avec cette démarche, YouTube vise à plus de respect, de sécurité et d’inclusivité sur sa plateforme.

La vidéo YouTube Rewind 2018 a 19 millions de dislikes pour 3 millions de likes – Crédit : YouTube

Le Steam Deck ne sortira pas à temps pour Noël

Victime de la pénurie mondiale de matériaux, la production du Steam Deck a pris deux mois de retard. La nouvelle console portable de Valve devrait donc sortir en février 2022. Selon nos confrères de The Verge, certaines précommandes pourraient même être expédiées au cours du deuxième trimestre 2022. Avec ce retard, les développeurs devraient pouvoir perfectionner leurs jeux afin qu’ils tournent parfaitement sur la nouvelle version de SteamOS basée sur Linux.

Steam Deck – Crédit : Valve

Richard Garriott s’estime propriétaire d’une parcelle lunaire

En 1993, l’entrepreneur et aventurier Richard Garriott achète pour 60 000 dollars l’atterrisseur soviétique Luna 21 et son rover, Lunokhod 2. Sa propriété étant toujours sur la Lune, l’entrepreneur estime qu’il est propriétaire d’une partie du sol entourant ses sondes. Richard Garriott, qui est également le président de l’Explorers Club, a ainsi déclaré, non sans une pointe d’ironie « je dirai que la lune m’appartient […] mais je ne revendique pas la lune entière ».

