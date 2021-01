YouTube se dote d’une fonctionnalité populaire de Twitch, les Clips

YouTube ajoute un nouvel outil de découpage qui permet aux spectateurs de créer rapidement des clips courts et partageables de 60 secondes maximum à partir de vidéos plus longues. C’est une fonctionnalité qui est très appréciée des fans de Twitch, la plateforme de streaming.

Le clip est une fonctionnalité emblématique de la diffusion en direct et il est enfin adopté par YouTube en test. Sur Twitch, les spectateurs ont tendance à créer des clips à partir de flux en direct lorsqu’il y a un moment drôle, une phrase percutante ou encore lors d’une performance impressionnante dans un jeu vidéo.

YouTube – Crédit : Szabo Viktor / Unsplash

YouTube s’est récemment doté de fonctionnalités très utiles. Nous avons par exemple pu voir des chapitres automatiques pour les vidéos afin améliorer la navigation, ou encore Shorts, le concurrent de TikTok.

Des clips sur YouTube, comme sur Twitch

YouTube a déployé cette nouvelle fonctionnalité pour un petit groupe de youtubeurs, mais celle-ci pourrait bientôt être disponible pour tous si le test est concluant. Ces clips peuvent avoir une durée comprise entre 5 et 60 secondes, soit autant que sur Twitch, et seront associés à une nouvelle URL. Les créateurs et les spectateurs pourront créer des clips en cliquant sur l’icône du clip. Ce changement offre aux créateurs de vidéos et à leurs fans un moyen facile d’augmenter la visibilité d’une chaîne et l’aider à se développer.

En créant des clips, il sera beaucoup plus facile de partager des moments, que ce soit à partir d’un flux en direct ou d’une vidéo à la demande. Cependant, il faut noter que les clips réalisés à partir d’une diffusion en direct ne pourront être visionnés qu’après la fin du flux. De plus, les clips disparaîtront si la vidéo originale est supprimée ou rendue privée.

Compte tenu de l’essor de la diffusion en direct sur YouTube ces dernières années, la fonction Clips est un pas dans la bonne direction pour la plateforme YouTube afin d’en faire une alternative viable à Twitch, qui propose cette fonctionnalité depuis maintenant plusieurs années.

La plateforme Twitch est pour l’instant toujours la préférée des streamers en herbe à cause de ses fonctionnalités plus intéressantes pour interagir avec sa communauté. Cependant, YouTube dispose d’une fonctionnalité inédite appelée Crowd Play, qui permet aux joueurs de Stadia, le service de cloud gaming de Google, de rejoindre la partie d’un streamer.

Source : YouTube