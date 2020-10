YouTube supprime toutes les vidéos de fake news sur les vaccins contre la COVID-19

YouTube vient d’annoncer qu’il met en place des mesures plus strictes pour lutter contre la désinformation, les mensonges et les théories du complot au sujet de la pandémie de Covid-19. Toutes les vidéos concernées vont être supprimées.

Le logo YouTube et une fiole de vaccin – Crédit : YouTube / cottonbro / Pexels / Galaxie Media / Auriane Polge

Alors que les chercheurs et laboratoires du monde entier travaillent à la mise au point rapide d’un vaccin fiable contre la Covid-19, que le Royaume-Uni pourrait d’ailleurs tester sur des milliers de volontaires, la désinformation continue d’envahir les réseaux sociaux et les plateformes. YouTube n’est pas épargné par les fake news et des vidéos mentant sur les vaccins contre la Covid-19 ont été publiées sur cette plateforme. Comme l’on rapporté nos confrères de Reuters, le géant de l’hébergement vidéo a décidé de prendre les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre la désinformation. Désormais, toutes les vidéos mentant au sujet des vaccins contre la Covid-19 vont être supprimées.

YouTube continue sa lutte contre les fake news en rapport avec la Covid-19

D’après Reuters, YouTube a déclaré interdire « les allégations selon lesquelles le vaccin entraînerait la mort des personnes ou causerait l’infertilité, ou que des micropuces serait discrètement implantées au moment de l’injection du vaccin ». Ce n’est pas la première fois que le géant des sites web se retrouve contraint à instaurer des mesures supplémentaires depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Au mois de mars, il avait d’abord pris la décision de démonétiser toutes les vidéos mentionnant la Covid-19 (fake ou non). Quelques jours plus tard, YouTube est revenu sur cette décision radicale en réactivant la monétisation sur les vidéos de certaines chaînes partageant de véritables informations. Ensuite, en mai, la plateforme a supprimé toutes les vidéos complotistes au sujet du coronavirus et de la 5G.

Actuellement, les fake news sont davantage en rapport avec les vaccins. Un porte-parole de YouTube a expliqué à The Verge que : « un vaccin contre la Covid-19 pourrait être imminent, c’est pourquoi nous nous assurons que nous avons les bonnes politiques en place pour être en mesure de supprimer les fausses informations liées à un vaccin ». Enfin, YouTube fait partie de ces plateformes où les fake news se propagent comme une traînée de poudre. Pour cette raison, de nouvelles mesures vont être instaurées sur la plateforme dans les semaines à venir.

Source : Gizmodo