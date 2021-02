YouTube va introduire des comptes supervisés avec contrôle parental pour les adolescents

Le contrôle parental donnera aux préadolescents et aux adolescents plus de liberté qu’un compte YouTube Kids, mais permettra aux parents de restreindre le contenu disponible.

Compte supervisé YouTube – Crédit : YouTube

YouTube Kids a été lancé en 2016. L’application offre aux parents une option sûre pour permettre aux enfants de regarder des contenus limités avec un contrôle parental. Le service n’a pas toujours été irréprochable, puisqu’il avait déjà suggéré des vidéos conspirationnistes à des enfants en 2018. Néanmoins, il semble que YouTube ait depuis corrigé ces problèmes.

Les nouveaux « comptes supervisés » sont conçus pour les enfants qui ont dépassé l’âge d’utiliser cette application dédiée, mais dont les parents souhaitent contrôler le contenu auquel ils ont accès.

Des comptes supervisés sur YouTube pour les adolescents

Les parents auront le choix entre trois catégories pour restreindre le contenu disponible sur la plateforme. Tout d’abord, la catégorie « Explore » présentera des vidéos adaptées aux enfants de 9 ans et plus. Selon YouTube, il s’agit notamment de vlogs, de jeux vidéo, de clips musicaux, de nouvelles et de contenus éducatifs.

« Explore More » les fera entrer dans une catégorie avec des vidéos pour les enfants de 13 ans et plus. Elle comprendra un plus grand nombre de vidéos, y compris des vidéos en direct pour le type de contenu qui apparaît dans le cadre d’Explore.

Enfin, « Most of YouTube » leur débloquera presque tout sauf les vidéos limitées par l’âge et les sujets qui pourraient être sensibles pour les enfants. Pour déterminer quelles vidéos sont activées pour chaque catégorie, YouTube utilise un mélange d’apprentissage automatique (Machine Learning) et de commentaires d’utilisateurs. Au début, le système ne sera pas parfait et certaines vidéos inappropriées passeront entre les mailles du filet. Cependant, il évoluera et améliorera l’expérience supervisée au fil du temps.

Les parents pourront également accéder à l’historique des recherches et fixer des limites de temps d’écran. Tous les commentaires, le chat en direct, la création de chaînes, le téléchargement de vidéos et les achats seront désactivés.

Source : YouTube