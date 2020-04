YouTube veut concurrencer Tik Tok avec une nouvelle application « Shorts »

Crédits : Pxfuel (CC0)

Le site The Information a obtenu des informations exclusives sur les projets de YouTube pour s’offrir une part du gâteau qu’est la création de courtes vidéos. Le leader actuel est bien évidemment Tik Tok, mais avec Shorts, YouTube ne compte pas rester les bras croisés.

Tik Tok, tout le monde veut prendre sa place

Si YouTube est la plateforme d’hébergement de vidéos la plus célèbre et la plus utilisée au monde, son empire est menacé par Tik Tok qui connait une croissance extrêmement rapide. Les vidéos courtes ont jusqu’ici peu intéressé la filiale de Google, mais cela est en passe de changer si l’on en croit les sources de The Information et de MSNBC. YouTube préparerait « Shorts » une application dédiée qui utiliserait le catalogue de YouTube Music, qui depuis peu affiche les paroles de chansons, pour permettre aux utilisateurs de réaliser des clips courts.

Tik Tok, réseau social permettant de partager des vidéos de quelques secondes a le vent en poupe. Malgré les controverses au sujet des données collectées qui lui a valu un bannissement par l’armée américaine ou des « challenges » particulièrement dangereux qui se multiplient, la plateforme vidéo continue de grossir, plus de 125 % de croissance ces deux dernières années. Au total, ce sont 842 millions de téléchargements de l’application Tik Tok qui ont eu lieu depuis le Play Store et l’App Store.

D’autres que YouTube voit en Tik Tok un modèle à suivre. Ainsi Facebook a lancé l’application « Lasso » fin 2018, limitée à quelques pays mais visiblement sans grand succès. Nous vous l’annoncions il y a 6 mois, Instagram travaillait en interne sur un mode « Clips » qui a depuis donné l’application « Reels », là encore sans vrai succès. Il n’est pas simple de concurrencer le leader d’un marché, mais Shorts se veut comme l’attaque la plus sérieuse. Il faut maintenant attendre sa sortie pour observer l’accueil populaire.

Source : Übergizmo