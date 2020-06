Zagg : de nouveaux boitiers UV pour désinfecter vos smartphone

La marque Zagg propose une nouvelle technologie de boitier UV permettant la désinfection de petits objets du quotidien et de votre smartphone.

Nous savons bien, et encore mieux depuis la crise du coronavirus dans le monde, que nos smartphones sont des nids à microbes. Ces objets connectés nous accompagnent à longueur de journée et nous les avons toujours dans les mains ; au réveil, pendant que l’on cuisine, pendant que l’on mange, mais aussi en voiture ou dans les transports. Certaines marques, comme Apple, ont déjà mis en place certains produits spécifiques, comme des lingettes, destinées à débarrasser rapidement nos précieux smartphones de leurs germes. Aujourd’hui, c’est le constructeur Zagg (Mophie et InvisibleShield), qui nous propose un nouveau système de nettoyage : les boitiers de désinfection par UV.

Le Mophie UV Sanitizer permet de nettoyer un téléphone allant jusqu’à 6,9 pouces. Compatible avec la technologie par induction magnétique (Qi), il permet aussi de le recharger. Le Mophie UV Sanitizer est assez polyvalent, puisque vous pourrez aussi y placer d’autres objets, comme votre carte de crédit ou vos écouteurs. Ils seront nettoyés en seulement cinq minutes. Le boitier désinfectant UV InvisibleShield, quant à lui, possède les mêmes caractéristiques, sans la fonction de recharge du téléphone.

99,9% des bactéries éliminées grâce à des ampoules UV-C

Selon Zagg, cette nouvelle technologie tue 99,9% des « bactéries de surface les plus courantes », notamment les E. coli et le staphylocoque. Ce sont des ampoules spéciales UV-C qui sont à l’œuvre lors du nettoyage. Cependant, il est intéressant de noter que les fabricants ignorent pour le moment l’efficacité de ces boitiers contre le coronavirus.

Le Mophie UV Sanitizer est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la marque Mophie et Verizon pour la somme d’environ 79$. Le boitier d’InvisibleShield coute quant à lui 59,99$ et peut-être trouvé sur plusieurs sites web.

