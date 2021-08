Zoom : la nouvelle fonctionnalité Focus empêche les élèves de se distraire entre eux

Zoom vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité après celle qui permet de rassembler les participants sur un même arrière-plan virtuel. Il s’agit du mode Focus qui empêche les participants de voir les vidéos des autres. Seuls l’hôte, les co-hôtes et les participants sélectionnés ont leur vidéo visible par tous les participants.

Le mode Focus empêche les participants de se voir entre eux – Crédit : Zoom

La fonctionnalité Focus est évidemment accessible pour tout le monde, mais elle est spécialement pensée pour l’enseignement à distance. Selon Zoom, elle permet « aux élèves de rester attentifs ou de travailler sur leurs tâches sous supervision, sans être distraits par les autres et leurs tâches ».

Le mode Focus de Zoom améliore la concentration pendant les présentations en groupe

La nouvelle fonctionnalité de Zoom va sans aucun doute se révéler très pratique pour les professeurs. Ils pourront par exemple activer le mode Focus lorsqu’ils présentent le cours ou expliquent une notion. Ils sélectionnent les élèves qui veulent poser des questions pour que leurs camarades voient leur vidéo. Ensuite, les professeurs peuvent désactiver le mode Focus lors des séances de discussion générale avec la classe.

De plus, il faut préciser que certains pays dans le monde fonctionnent toujours avec l’enseignement à distance à cause de la crise sanitaire. Ce n’est donc pas toujours facile pour les élèves les plus jeunes de rester concentrés sur le professeur et de ne pas se distraire avec les vidéos des camarades. Ils voient seulement les vignettes avec le nom des autres élèves, mais pas leur caméra.

Le mode Focus sera aussi utile en dehors de l’enseignement en ligne. En effet, les réunions professionnelles et les discussions avec plusieurs dizaines de participants ne sont pas toujours faciles à suivre. L’hôte pourrait donc utiliser le mode Focus pour garder l’attention pendant certains moments de la présentation et sélectionner les participants au fur et à mesure de leur prise de parole. Cela améliore donc l’expérience utilisateur au même titre que les filtres qui modifient votre visage et votre maquillage. Enfin, le mode Focus est disponible pour les comptes gratuits et payants du service de visioconférence.

