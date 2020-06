Zoom va renforcer le chiffrement des données lors de vos visioconférences

Suite à la pression de ses utilisateurs et le marché de la visio-conférence devenu plus concurrentiel, Zoom vient d’annoncer que son service gratuit comme payant bénéficiera d’un chiffrement complet des données.

C’est un changement total de stratégie commerciale et de sécurité que vient d’appliquer la société Zoom. Cette entreprise spécialisée dans le service de visioconférence avait à l’origine décidé de proposer et renforcer le chiffrement des données uniquement pour son service payant. Les clients ayant préféré le service gratuit devaient ainsi prendre le risque d’être attaqués par des pirates.

La pression des utilisateurs et des services concurrents l’oblige à changer de stratégie

Les utilisateurs du service gratuit et les défenseurs des droits de l’homme n’ont pas apprécié d’être en quelque sorte discriminés sur un sujet aussi sensible que la protection des données. La pression était telle que Zoom n’a pas eu d’autre choix que de proposer le même service en termes de protection des données. Tous les utilisateurs de Zoom, gratuit ou payant, vont donc désormais bénéficier du même service concernant le chiffrement des données.

De plus, en raison de la pandémie due à la COVID-19, ce genre de service de visioconférence est devenu ultra-populaire dans le monde et la concurrence est elle aussi devenue rude. Une raison de plus de contraindre Zoom à revoir sa stratégie et prendre cette décision d’égalité et concurrencer un service similaire comme Team.

La procédure de création de compte renforcée dans un souci de sécurité

À l’origine, pour utiliser la version gratuite de Zoom, il suffisait simplement d’entrer votre adresse email, rien de plus. Cela ne permettait pas de vérifier l’authenticité des emails et rendait ainsi la sécurité plus fragile. Désormais, même pour un compte gratuit et pouvoir profiter du service de chiffrement, les utilisateurs devront suivre une procédure de création de compte comme sur Whatsapp.

Par exemple, les utilisateurs devront non seulement donner leur adresse email mais aussi un numéro de téléphone valide ainsi que d’autres informations. Le chiffrement des données est de plus en plus indispensable puisque les tentatives de piratage ou d’espionnage sont de plus en plus fréquentes.

