ZTE Axon 30 5G : un smartphone avec une caméra sous l’écran de deuxième génération

L’année dernière, ZTE a présenté le premier téléphone doté d’une caméra sous l’écran, l’Axon 20 5G. Son successeur, l’Axon 30 5G, serait sur le point d’arriver avec une caméra sous l’écran de nouvelle génération.

ZTE Axon 30 5G – Crédit : ZTE

L’année dernière, ZTE avait coupé l’herbe sous les pieds de tous ses concurrents en sortant rapidement un smartphone équipé d’une caméra sous l’écran. D’autres fabricants comme OPPO et Xiaomi n’ont pour l’instant présenté que des prototypes, et les modèles produits en masse n’arriveraient qu’en fin d’année. On sait par exemple que le Xiaomi Mi MIX 4 arrivera d’ici le mois d’août, mais pas en Europe.

En sortant l’Axon 20 5G aussi rapidement, ZTE n’a pas eu le choix que d’utiliser une technologie de caméra sous l’écran peu avancée. Le smartphone a d’ailleurs obtenu des résultats exécrables sur le test de DXOMARK, avec une note très basse de 26 points. Le site internet avait relevé de gros problèmes au niveau de la balance des blancs et de la colorimétrie, mais aussi beaucoup de bruit sur les photos.

La caméra sous l’écran de deuxième génération offrirait des photos plus lumineuses

Le principal reproche qui avait été fait au Axon 20 5G était ses clichés très sombres avec la caméra frontale. En effet, la lumière doit d’abord traverser l’écran avant d’atteindre le capteur, ce qui a pour conséquence de grandement réduire la luminosité totale qu’il peut absorber. Du côté de Samsung, la caméra selfie sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 offrira une transmittance de la lumière 40 % plus élevée par rapport aux caméras sous l’écran des smartphones existants, ce qui signifie que la caméra pourra absorber plus de lumière.

On s’attend à ce que la caméra sous l’écran de l’Axon 30 5G offre des performances similaires, même si celle-ci ne devrait pas permettre des résultats identiques aux capteurs traditionnels. Pour l’instant, on ne sait pas si le smartphone sera ou non commercialisé à l’international. Celui-ci rejoindra les Axon 30 Pro et Axon 30 Ultra, que le fabricant avait dévoilé un peu plus tôt cette année.

ZTE va d’ailleurs dévoiler une configuration de l’Axon 30 Ultra avec 16 Go de RAM et une énorme capacité de stockage de 1 To le 9 juillet prochain. Les détails sont encore minces sur ce nouveau modèle, notamment sur sa disponibilité mondiale, mais l’attente ne sera pas trop longue avant l’annonce officielle.

Source : Weibo