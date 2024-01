Android Auto 11.2 bêta est disponible, il faudra attendre Palworld sur PS5 et Switch : c’est le récap’

Android Auto se déploie en version bêta 11.2 avec des corrections de bug et une amélioration notable, Palworld ne sera pas disponible avant un moment sur PS5 et sur Nintendo Switch vu son deal d’exclusivité avec Xbox, l’Epic Games Store vous offre un jeu cette semaine : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait qu’Amazon avait revendu une fausse RTX 4090, que Temu est boudé par les jeunes, et que le watermark sur les photos retouchées par IA du Galaxy S24 est inutile. Ce jeudi au programme, c’est Palworld, Android Auto et Epic Games Store. Bonne lecture !

Le jeu Infinifactory est gratuit sur l’Epic Games Store

Après son opération spéciale pour les fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store a notamment offert Sail Forth et LOVE, un jeu de plateforme qui restera gratuit jusqu’à jeudi, 17h. Il laissera ensuite sa place de jeu gratuit de la semaine à sur l’Epic Games Store à Infinifactory, un jeu de puzzle bac à sable créé et édité par Zachtronics (Infiniminer, SpaceChem). Votre mission ? Optimiser les processus de production pour vos maîtres extraterrestres. Pour ce faire, vous devrez créer des usines qui assembleront les produits commandés.

Android Auto 11.2 bêta est disponible en téléchargement

Android Auto © Google

Il y a quelques semaines, la première version de la version 11 d’Android Auto est arrivée dans le canal beta et ces dernières heures, la bêta 11.2 d’Android Auto été publiée, confirmant que l’équipe de développeurs de Google n’a pas l’intention de ralentir ses travaux. Comme à l’accoutumée, le géant de Mountain View n’a pas publié de changelog officiel pour cette nouvelle version bêta de son système d’infodivertissement. Toutefois, certains testeurs ont repéré des améliorations pour la fonction « Ne pas déranger », conçue pour bloquer les notifications et les appels entrants pendant la conduite.

Quand Palworld pourrait-t-il sortir sur PS5 et Nintendo Switch 2 ?

© Pocketpair

Actuellement, Palworld est disponible sur Steam, Xbox One et Xbox Series en accès anticipé. Vous pouvez y jouer soit en vous abonnant à l’une des trois formules du Game Pass (dont le PC Game Pass), soit en achetant le jeu seul. Le titre développé par Pocketpair est une exclusivité Xbox. Les joueurs PlayStation et Switch ne peuvent pas se joindre à la fête et se lancer à la chasse aux Pals… pour le moment. En effet, l’exclusivité de Palworld pourrait être temporaire, comme c’est le cas de nombreux jeux récents chez Sony et Microsoft. En revanche, aucun indice ou rumeur ne laisse penser que Palworld arrivera bien sur Nintendo Switch.