Forfait Mobile : Voici les meilleures offres en 2023

Actuellement, il existe une multitude d’offres de forfaits mobiles sur le marché. De très nombreux opérateurs sont présents dans ce secteur, et les prix peuvent aller de quelques euros à quelques dizaines d’euros par mois. De même, il faut prendre en compte la question de la 4G et de la 5G. Pour vous aider, voici notre sélection des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

Notre sélection des meilleurs forfaits mobiles

De nos jours, il n’est pas toujours simple de trouver le forfait mobile qui nous convient le mieux. Tout d’abord, on trouve de très nombreux opérateurs proposant un grand nombre d’abonnements. De même, les prix sont très variables, et certains proposent des réductions sur les smartphones en échange de tarifs avantageux. Mais est-ce que cela vaut vraiment le coup ?

D’un autre côté, le sujet d’une solution 4G ou 5G revient fréquemment chez les utilisateurs. Sans surprise, plus le réseau est performant, plus l’abonnement est coûteux. Mais il faut également être équipé en conséquence. Pour répondre à toutes ces questions et vous aider à faire le meilleur choix possible, nous vous proposons ce comparatif des meilleurs forfaits mobiles.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs smartphones.

Trouvez le meilleur smartphone en fonction de votre budget :

En France, il existe actuellement de nombreuses marques proposant des forfaits mobiles. Cependant, on trouve uniquement 4 opérateurs ayant leurs propres antennes réseau. Il s’agit également des 4 entreprises les connues du secteur : SFR, Orange, Free et Bouygues Telecom. Ces derniers offrent également plusieurs avantages. Tout d’abord, ces enseignes disposent de boutiques à travers le pays, ce qui peut parfois faciliter les choses. De même, il est aujourd’hui aisé de passer d’un opérateur à l’autre et les services clients faciles d’accès. On est loin des galères que l’on pouvait connaître il y a encore quelques années.

Cependant, les plus petits acteurs du secteur comme Cdiscount Mobile, La Poste Mobile et autres proposent généralement des forfaits plus abordables. Sinon, ils utilisent le réseau mobile d’une des 4 grandes enseignes présentées précédemment. D’un autre côté, ces marques ne disposent pas de boutiques et parfois, le service client est peu présent.

Enfin, il faut également prendre en compte la question du smartphone. Beaucoup de personnes passent de nos jours par les revendeurs spécialisés. Mais si vous changez fréquemment d’appareil, il peut être intéressant de passer par les forfaits Red by SFR ou B&YOU qui proposent souvent des tarifs préférentiels.

À lire aussi : notre sélection des meilleures box Internet

🧐 Quels points prendre en compte avant de choisir mon forfait mobile ?

Il y a de nombreux points à prendre en compte avant de choisir son nouveau forfait mobile. Tout d’abord, nous pouvons évoquer les prix. On trouve actuellement des forfaits avec des prix de quelques euros à quelques dizaines d’euros. De même, certains opérateurs donnent accès à certains types de services et la quantité d’Internet utilisable peut énormément varier d’un abonnement à l’autre. Dans cette partie, nous allons vous résumer les grands points à surveiller avant de choisir son nouveau forfait.

Les tarifs

De nos jours, pour une dizaine d’euros, tous les opérateurs du secteur proposent des abonnements avec appels et SMS/MMS en illimité. Ce point est littéralement devenu une norme. À l’inverse, si cette formule ne vous convient pas, il existe des offres de quelques euros donnant accès à 1 ou 2 heures d’appels. La même chose est aussi valable pour la quantité de Go d’Internet. D’ailleurs, plus cette dernière est importante et plus le service va être onéreux. En résumé, en 2023, ce n’est pas le nombre de SMS ou la durée des appels qui font réellement le prix des forfaits, mais bien la quantité d’Internet utilisable chaque mois.

Les Go d’Internet

Comme nous venons de le dire récemment, la quantité d’Internet utilisable dans votre forfait influe énormément sur le prix de ce dernier. Actuellement, il existe des offres avec à peine 50 Mo et d’autres qui dépassent les 100 Go. De même, on trouve des formules en illimitées, mais attention, la facture risque ici d’être salée.

Dans tous les cas, sur cette partie, tout va dépendre des besoins et des fonctionnalités que vous allez utiliser avec votre smartphone. Si, par exemple, vous naviguez uniquement sur Internet et les réseaux sociaux, un forfait avec une dizaine de Go par mois est amplement suffisant. Mais si à l’inverse vous êtes un habitué de streaming vidéo sur mobile (Netflix, YouTube, etc.), alors viser un forfait avec beaucoup de Go d’Internet devient intéressant. Et cela est encore plus vrai pour les personnes se déplaçant énormément au long de l’année.

D’ailleurs, sur ce point, si vous voyagez beaucoup hors Europe, des abonnements adaptés existent. Cependant, ils sont généralement les plus onéreux. Pour rappel, dans la majorité des pays européens, il est possible d’utiliser son itinérance réseau sans frais supplémentaires.

À lire aussi : Fibre optique : comment choisir le meilleur forfait Internet ?

La couverture réseau

La couverture réseau est un des points essentiels avant de choisir votre futur forfait mobile. En effet, selon le lieu où vous résidez, il se peut que certains opérateurs ne soient pas présents. De même, la couverture 5G n’étant pas complète, d’une enseigne à l’autre, cette dernière est différente. C’est d’autant plus essentiel de faire attention, si on possède une formule adaptée et un smartphone compatible 5G. Pour cette partie, le plus simple est de directement vous rendre sur le site de l’Arcep (https://monreseaumobile.arcep.fr/).

Déploiement 5G en France (avril 2023), ©ARCEP

À lire aussi : couverture réseau mobile, qui est le meilleur opérateur près de chez moi

Beaucoup de personnes se demandent si un forfait mobile 5G est vraiment intéressant. Une nouvelle fois, tout va dépendre de vos besoins, et du type de smartphone dont vous disposez. Pour résumer simplement, la 5G offre un débit 10 fois plus rapide que celui de la 4G.

Si vous avez pour habitude de télécharger des fichiers volumineux, ou si vous souhaitez regarder du streaming vidéo dans une qualité optimale, alors c’est le meilleur choix possible. Cependant, il y a aussi quelques inconvénients avec cette technologie. Tout d’abord, il faut posséder un appareil compatible. Ce n’est pas le point le plus dérangeant comme les fabricants proposent aujourd’hui des modèles 5G à des prix abordables.

Ensuite vient la question de la couverture. En effet, tout le territoire national ne bénéficie pas encore de ce système. De même, les lieux où il est possible de la capter varient d’un opérateur à l’autre. Enfin, même si les abonnements 5G sont de moins en moins chers, ils restent plus onéreux que leurs contreparties en 4G.

🏆 Quel est le meilleur forfait mobile en octobre 2023 ?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Tout d’abord, il existe une multitude d’offres sur le marché actuel et de même les besoins de chaque utilisateur peuvent être très différents. Cependant, voici selon Tom’s Guide le meilleur forfait pour octobre 2023 est celui de Sosh avec appels, SMS/MMS illimités et 130 Go d’Internet (4G). Le tout est sans engament pour 15,99€/mois

🥇 Quel forfait 5G choisir en octobre 2023 ?

©Frederik Lipfert-Unsplash

Si on doit évoquer le meilleur forfait mobile en 5G pour octobre 2023, alors c’est très certainement Cdiscount Mobile qui propose la meilleure offre. En effet, pour 12,99€/mois (sans engagement) vous avez accès à appels, SMS/MMS en illimités et à 150 Go d’Internet en 5G.

🌎 Quel forfait mobile choisir si je me déplace fréquemment à l’international ?

Actuellement de nombreux opérateurs proposent des forfaits adaptés aux professionnels se déplaçant fréquemment à l’étranger. Cependant, prenez en compte qu’il s’agit, généralement, des formules les plus onéreuses du secteur. Pour ce type d’abonnements, il y a plusieurs points à prendre en compte.

Les pays couverts : il faut bien se renseigner sur ce point. Même si le forfait est international, il ne couvre pas nécessairement les pays dans lesquels vous voyagez. Faites donc attention au moment de votre choix.

il faut bien se renseigner sur ce point. Même si le forfait est international, il ne couvre pas nécessairement les pays dans lesquels vous voyagez. Faites donc attention au moment de votre choix. La data proposée : sur la question d’Internet, on retrouve deux écoles. Il existe les forfaits mutualisés et ceux proposant une certaine quantité de Go pour la France et une autre l’étranger. Tout va dépendre des besoins de chacun, mais c’est une partie à surveiller.

Pour finir, les appels et SMS sont généralement inclus dans ce type d’offre. Cependant, les durées peuvent être limitées. De même, s’il est possible d’appeler la France depuis n’importe quel pays d’Europe, l’inverse n’est pas toujours vrai.

À lire aussi : les meilleurs forfaits mobile sans engagement pour voyager à l’étranger.

🧑‍💻 Qu’est-ce que les MVNO ?

MNVO est l’abréviation pour « Mobile Virtual Nework Operator » en anglais ou tout simplement « opérateurs de réseaux mobiles » en français. Au sein de cette dénomination, on retrouve toutes les enseignes du secteur à l’exception des 4 principaux acteurs : Orange, Free, SFR et Bouygues. En effet, si on prend l’exemple de Cdiscount Mobile, ce dernier utilise l’infrastructure réseau de Bouygues Telecom. Donc si vous souscrivez un abonnement, surveillez la couverture réseau de l’entreprise. Cela est valable pour tous les autres MNVO du secteur. Dernière précision, certains ont des partenariats avec plusieurs entreprises en même temps.

👉 Quels avantages à souscrire au forfait mobile d’un MVNO ?

Par rapport aux opérateurs historiques, les MVNO donnent accès à différents avantages. Tout d’abord, ils offrent en général une plus grande variété de choix parmi les forfaits. De même, ils sont bien moins onéreux que leurs contreparties traditionnelles. Ensuite, selon l’enseigne, vous pouvez avoir accès à un service client de qualité et personnalisé. Cependant, l’inverse est également vrai. Pour finir, presque toutes les formules sont sans-engagement. Pour les habitués de ce type de service, c’est généralement le meilleur choix possible.

Cependant, les services proposés sont plus limités. On trouve rarement des forfaits comprenant des offres de streaming musical ou vidéo.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs forfaits en illimités

👍 Les forfaits mobiles sans engagement sont-ils intéressants ?

Les forfaits sans engagement ont de nombreux avantages par rapport aux autres. Tout d’abord, il est possible de résilier ce dernier à n’importe quel moment. C’est toujours intéressant en cas de hausse des prix. De même, cela permet de changer d’opérateur fréquemment.

D’un autre côté, les tarifs sont souvent plus avantageux avec ce type de formule. Si votre budget est limité, c’est généralement la meilleure solution. Pour finir, il existe beaucoup plus de choix dans cette catégorie d’abonnement comparé à ceux avec engagement.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs forfaits sans engagement de 2023

🤨 Quels sont les inconvénients d’un forfait mobile sans engagement ?

Bien qu’il soit très intéressant d’opter pour un forfait sans engagement, il existe quelques inconvénients. Tout d’abord, si vous souhaitez une formule avec un prix avantageux pour votre smartphone, ce n’est généralement pas le meilleur choix. Il existe tout de même des solutions de ce type, mais les tarifs sont rarement avantageux.

Ensuite, on peut évoquer les services clients. En effet, ce sont souvent les MVNO qui proposent ce système, et ces derniers ne disposent pas de boutiques physiques. Enfin, même si celui-ci est présent, la qualité laisse parfois à désirer. De plus, certaines fonctionnalités basiques sont payantes.

Dernier point, souvent les forfaits sans engagements n’embarquent pas de limitations sur la consommation des GO d’Internet. En résumé, si vous dépassez la limite de votre formule, tous les Go utilisés peuvent vous coûter très cher. Ce n’est absolument pas le cas de tous les abonnements, mais soyez tout de même très prudents sur ce point.

À lire aussi : comment éviter les hors forfait ?

📱 Les offres forfaits mobiles + smartphones sont-elles intéressantes ?

En 2023, nous sommes bien loin du système de points qui permettait d’acheter un nouveau smartphone à tarif préférentiel. D’ailleurs avec ce dernier, il était possible d’avoir de superbes promotions. Aujourd’hui, les choses sont bien différentes. De nos jours, on voit souvent des publicités annonçant des mobiles haut de gamme pour seulement 1 euro. Si cela peut sembler être une bonne affaire, à la pratique c’est rarement le cas.

En effet, vous allez devoir souscrire à un abonnement avec un engagement de 24 mois. De plus, le tarif mensuel de ce dernier va être plus élevé comme vous devez payer en même temps votre appareil. De même, certains font augmenter la facture au bout de quelques mois. Pour conclure, ces offres sont généralement intéressantes si vous souhaitez acheter un appareil haut de gamme et qu’il est trop cher de le payer en une fois. Mais à l’inverse, si vous vous intéressez à des produits d’entrée de gamme, il est souvent plus intéressant de se les procurer à prix coûtant.

En bref, vous devez faire attention et prendre en compte toutes les variables avant de faire votre achat.

À lire aussi : Comment bloquer efficacement les appels et SMS indésirables ?

🛑 Peut-on résilier son abonnement mobile quand on est engagé 24 mois ?

Comme nous venons de le voir précédemment, il existe de nombreux forfaits mobiles avec des engagements 24 mois. C’est d’ailleurs, souvent les formules plus proposées par les géants du secteur. Mais, il est tout à fait possible de résilier son abonnement avant la fin de la période de 2 ans. En effet, la loi Chatel entrée en vigueur en 2005 (et ses différents aménagements au fil du temps) encadre les contrats entre professionnels dans le domaine des services. C’est le cas pour les assurances, mais également pour les forfaits mobiles qui nous intéressent.

Grâce à cette dernière, il est possible de mettre fin à son adhésion au bout de 13 mois. Cependant, vous serez tout de même obligé de payer 20% des mensualités restantes. Quoiqu’il arrive, sur le long terme, cela permet des économies.

Dans cette situation, il vaut envoyer une lettre de résiliation en recommandé avec accusé de réception à son opérateur. Ce dernier aura alors 10 jours pour satisfaire votre demande.

Les abonnements avec engagement 12 mois ne sont pas concernés par la loi Chatel. Voici un résumé :

Résiliation d’un engagement 12 mois : cette pratique est possible, mais vous devrez payer les mois d’abonnements restants. Par exemple, si vous avez un forfait de 20€/mois que vous voulez arrêter au bout de 6 mois, vous devrez 120 euros à votre opérateur.

cette pratique est possible, mais vous devrez payer les mois d’abonnements restants. Par exemple, si vous avez un forfait de 20€/mois que vous voulez arrêter au bout de 6 mois, vous devrez 120 euros à votre opérateur. Résiliation d’un engagement 24 mois : c’est possible de résilier son abonnement à partir de 13e mois, mais il faudra payer 20% des mensualités restantes. Par exemple, si vous avez une formule à 25€/mois que vous stoppez au 18e mois, il va falloir débourser 30 euros. Soit une belle économie sur les mois restants.

Il existe différentes raisons qui permettent de résilier son abonnement sans avoir à débourser le moindre centime. Voici les cas concernés :

Inaccessibilité au service (emprisonnement, décès, etc.)

Surendettement

Licenciement

Déménagement dans une zone non couverte par l’opérateur

Déménagement à l’étranger

Hausse de tarifs (via lettre recommandée avec accusé de réception dans les 4 mois à compter de la notification de modification.)

🏅 Notre sélection des meilleurs forfaits selon les opérateurs