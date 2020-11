Meilleur album photo 2026 : quel service en ligne choisir ?

Avec les sites de création d’albums photo, c’est facile aujourd’hui de se faire plaisir et de créer l’album de votre année, de vos vacances, du dernier événement familial ou encore votre livre de recettes ! Découvrez dans ce guide comment fabriquer un album photo de qualité, quels sont les meilleurs outils et les services qui offrent souvent des promotions.

Nous avons testé pour vous 11 services de création d’album photo. Suivez nos conseils pour choisir le meilleur site pour imprimer votre album photo, celui qui correspond à votre créativité, votre exigence de qualité et votre budget.

A noter que les prix indiqués dans notre sélection s’entendent pour des albums photo au format A4 en couverture rigide.

Quels sont les meilleurs albums photo ?

Photobox Le meilleur rapport qualité/prix 22,99€ > Photobox

ON AIME

✅ Le très grand nombre de formats disponibles

✅ La possibilité de choisir une reliure à spirale

✅ La gestion du format photo HEIC

✅ La couverture Swarovski !

✅ Le jeu de cartes MyUno avec vos photos !

ON AIME PAS

❌ Pas d’éditeur à télécharger

❌ Les illustrations proposées dans les thèmes qui ne sont pas extraordinaires…

L’outil de création de Photobox est d’une grande simplicité et le site propose si besoin un assistant à la création pour aller encore plus vite. Vous pouvez glisser / déposer vos photos directement dans l’éditeur en ligne pour commencer à organiser l’album. En cas de problème, un chat en temps réel est accessible depuis l’outil de création pour poser vos questions. Le site permet par ailleurs de réaliser des calendriers, des décorations murales, des coques, tasses et magnet, puzzle photo, coussins, sous verres, masques, jeux… Vous pouvez aussi imprimer sur toile et créer un grand tableau photo adhésif repositionnable.

Cewe Le plus qualitatif 26,95€ > CEWE-PHOTO

ON AIME

✅ La quantité de services

✅ Sa facilité d’utilisation

✅ Les options de création pour les couvertures

✅ Le tuto et les conseils de création

✅ La qualité des objets photo proposés

✅ La sauvegarde des projets pendant 6 mois

ON N’AIME PAS

❌ L’absence de réductions

❌ Le nombre de thèmes trop restreint

❌ La taille de l’éditeur à télécharger : 238 Mo !

❌ Ne gère pas le format photo HEIC

Facile d’utilisation et très personnalisable le site Cewe propose une belle qualité d’impression. Dommage qu’il n’offre pas autant de réductions que ses concurrents et qu’il ne propose pas plus de thèmes. Le site permet également de faire des calendriers de l’Avent (avec des chocolats !), des décorations murales, des coques de smartphones (Apple, Samsung et Huawei), des faire-part et des objets photo.

Flexilivre Le plus personnalisable 34€ > Flexilivre

ON AIME

✅ 200 thèmes personnalisables

✅ Formats Word, PowerPoint et PDF acceptés

✅ Possibilité de vérification manuelle avant impression (4€)

✅ Partage de l’album final par mail ou réseaux sociaux

✅ Un petit format à mini prix (6€)

ON N’AIME PAS

❌ Frais de 2€ pour supprimer le logo Flexilivre de la 4e de couverture

❌ Ne gère pas le format photo HEIC

❌ Pas d’objets photo sur le site

Flexilivre s’est spécialisé dans la création d’album photo et de cadre photo uniquement. Le site offre un excellent rapport qualité-prix avec un format petit prix à partir de 6€ pour 10 pages en 21x15cm. Vous trouverez surtout un très large choix de thèmes et de formats ainsi que des albums spécifiques pour vos photos Instagram et Facebook. Très pratique, vous pourrez importer des créations au format Word, PowerPoint ou PDF afin de les ajouter dans votre album.

ON AIME

✅ Le format Gazette pour créer son journal

✅ Le stockage et partage d’albums photo en ligne

✅ Tutoriel vidéo pour aider à créer son album

✅ Frais d’envois identiques partout dans le monde

✅ Produits disponibles dans 7 langues

ON N’AIME PAS

❌ 7 polices disponibles uniquement

❌ Pas d’images ni de cliparts ni de fonds pour personnaliser l’album

❌ Un seul format d’album pour l’instant

❌ Téléchargement des photos un peu lent comparé aux autres sites

❌ Ne gère pas le format photo HEIC

Le site Fizzer, spécialisé dans l’envoi de cartes postales classiques ou aimantées avec ses propres photos, d’invitations et de gazettes personnalisées vient d’ajouter à son offre la création d’albums photo. Le site ne propose pour l’instant qu’un seul format d’album de 20x20cm, de 24 à 78 pages. Fizzer mise sur le partage des albums créés avec ses proches. Vous pouvez ainsi enregistrer votre carnet d’adresses pour envoyer vos albums, les frais d’envois seront les mêmes partout dans le monde que ce soit en Bretagne ou en Australie ! Fizzer fonctionne avec un système de crédits dégressifs qui peut être intéressant si l’on a beaucoup d’albums à faire. Le premier pack de 10 crédits est à 21,90€ et permet de créer un album de 24 photos sur 26 pages. Mais si vous prenez le gros pack de 150 crédits à 249,90€, l’album de 24 photos vous coûtera alors 16,70€. Les frais de port sont inclus. Également disponible sur iOS et Android

Nos autres tests d’albums photo en ligne

ON AIME

✅ Mini album photo – en 3 min À collectionner

✅ Papier certifié FSC®

✅ Possibilité de numéroter les albums photo pour créer des collections

ON N’AIME PAS

❌ Quelques bugs sur le site lors de notre test

❌ Ne gère pas le format photo HEIC

❌ 3 polices uniquement

❌ Pas de masques ni cliparts

Avec son design minimaliste, Cheerz est bien dans les tendances et donne envie de créer le plus beau des albums photo. Le site est plutôt compétitif en prix, mais ne propose pas d’éditeur à télécharger sur votre ordinateur. Vous pourrez par contre utiliser son application pour tout faire sur tablette ou smartphone Apple ou Android. La création d’albums est très simplifiée et par conséquent facile à réaliser, par contre les outils sont assez limités avec 3 polices seulement et pas de cliparts ni fond ou masque. Si besoin, un assistant à la création se propose de mettre les photos en page tout seul, d’après l’ordre chronologique, vous pourrez ensuite faire les ajustements nécessaires.Cheerz propose en plus d’imprimer des photos sur toile, magnet, décorations murales, calendrier, eux et calendrier de l’Avent avec chocolat Kinder. Le site propose aussi un service de location de Photobooth (300€ avec 900 impressions photo comprises) pour animer vos soirées.

ON AIME

✅ Papier issu de sources responsables.

✅ Toute la puissance de l’intelligence artificielle de Google

✅ La fluidité de l’outil de création

✅ Les brouillons restent en mémoire 90 jours

✅ Gère le format photo HEIC

ON N’AIME PAS

❌ Peu de formats proposés

❌ Aucune personnalisation des polices

❌ Pas de cliparts, masques ou fonds

Si vous utilisez déjà Google Photo pour stocker vos photos dans le Cloud, vous connaissez la puissance de l’outil. Il suffit de taper un mot pour qu’il retrouve les clichés correspondants. Un outil précieux qui permet de s’y retrouver dans la multitude de photos que nous prenons. L’outil de création et impression d’album est aussi simple et puissant. En quelques minutes il met en page vos photos et peut en plus faire vos albums tout seul. L’éditeur Google serait parfait s’il proposait des outils créatifs en plus pour personnaliser et embellir les albums. Google assure que le papier utilisé est haut de gamme et issu de sources responsables. Les albums sont imprimables à partir de 12,99 € (0,49€ la page).

ON AIME

✅ Importation rapide des photos

✅ La possibilité de créer une copie de l’album plus petite à la fin

✅ Le catalogue de masques et cliparts proposés

ON N’AIME PAS

❌ L’obligation de s’inscrire pour commencer à créer un album,

❌ Seulement 2 choix de papier, normal ou ultra brillant pour 030€ /p en plus

❌ Ne gère pas le format photo HEIC

Mon Album photo offre un outil de création très complet et facile à comprendre. Il permet de composer un album en ligne ou sur son ordinateur en téléchargeant l’éditeur qui fait à peine 20Mo. Les cliparts et masques disponibles pour décorer les albums sont variés et modernes et les suggestions de mise en page sont originales avec des dispositions assez créatives. Le site permet de réaliser des posters, des photos sur toile, aluminium, plexiglas ou des impressions forex. Vous retrouverez aussi les classiques cartes de remerciement, faire-part, cartes de vœux et Invitation.

ON AIME

✅ Bon rapport qualité/prix

✅ L’outil de création accessible à tous

✅ La facilité de création à partir d’Instagram

✅ L’option de superbes paquets cadeaux Furoshikis

✅ Gère le format photo HEIC

ON N’AIME PAS

❌ La qualité d’impression moyenne

❌ La taille de l’éditeur à télécharger : 623 Mo ! + des mises à jour sur certains produits avec plus de 100Mo encore à ajouter.

❌ Le style des thèmes proposés qui ne sont pas dans les tendances actuelles…

Ce service photo offre un bon rapport qualité/prix et une qualité d’impression plutôt correcte. Si la page d’accueil est un peu confuse avec trop d’informations partout, l’outil de création est simple et agréable à utiliser. Le site propose son éditeur à télécharger pour créer son album tranquillement, même sans connexion internet. Un assistant permet de créer facilement et rapidement les albums. Le site propose de faire des livres photos très pratiques et modernes au format Instagram, par contre les nombreux thèmes proposés manquent cruellement de modernité…

ON AIME

✅ Le choix des formats

✅ Les promos toute l’année

✅ Les polices proposées

✅ L’ergonomie

ON N’AIME PAS

❌ L’absence d’éditeur à télécharger

❌ Ne gère pas le format photo HEIC

Tout est facile dans la création d’albums sur la plateforme Photoweb. Pas besoin de suivre un tutoriel ou de demander des conseils, les boutons sont clairs et beaucoup d’opérations se font en glisser/déposer. Les photos et textes s’organisent avec la souris à l’écran pour les redimensionner, les supprimer ou les modifier. Le site offre une quinzaine de polices plutôt design et modernes pour réussir un bel album. Tout doit se faire en ligne, car Photoweb ne propose pas d’éditeur à télécharger, ce qui signifie que vous devrez être connecté à internet pour travailler sur votre album. Le site permet également de faire des tirages photo, calendriers, agendas, décorations murales et objets personnalisés. Photoweb propose également des applications dédiées à la photo avec Lalalab, Piiics et Jooméo. Photoweb est une entreprise grenobloise, filiale du groupe Exacompta-Clairefontaine et qui fête ses 20 ans cette année.

ON AIME

✅ L’outil de création simple à utiliser

✅ La qualité d’impression

✅ Le prix

✅ Les échantillons de papiers photo

✅ La reliure agrafe

ON N’AIME PAS

❌ Le nombre restreint de formats de livres

❌ Les polices

❌ Ne gère pas le format photo HEIC

C’est la bonne surprise de notre comparatif. Pixum, c’est l’outil de création et la qualité d’impression de Cewe, avec un prix un peu plus doux. Seule différence avec Cewe : moins de formats de livres. L’éditeur est simple et rapide à prendre en main, dommage qu’il n’offre pas plus de polices modernes. Par contre il permet de choisir parmi de nombreuses options d’effet relief pour la couverture (or, argent, cuivre, vernis) et propose une reliure agrafée pour les albums de petites tailles. Une bonne option également pour les livrets de recettes ou les exposés scolaires. Enfin, pour 5€ (sans frais de port) vous pourrez tester les papiers photo avant de commander, car Pixum propose un envoi d’échantillons de papiers. La création se fait au choix en ligne ou via un éditeur à télécharger.

ON AIME

✅ Aide proposée par téléphone, chat, et email

✅ Très large choix de police

✅ Possibilité d’ajouter des cliparts, masques, arrière-plans et cadres

✅ Promotions régulières sur le site et sur les plateformes de ventes privées

ON N’AIME PAS

❌ Accès pas clair depuis la rubrique cadeaux

❌ Éditeur un peu ardu à maîtriser

❌ Un aspect un peu professionnel qui peut faire peur

❌ Ne gère pas le format photo HEIC

Bien connu pour la création de cartes de visite, Vistaprint propose aussi la fabrication d’albums photo en ligne. Le service est bien caché sur le site derrière le menu Cartes de vœux & cadeaux, puis Cadeaux photo. Il est l’un des sites qui proposent le plus large choix de tailles d’album photo. Vous pourrez au choix travailler en ligne ou télécharger l’éditeur photo sur votre ordinateur. Pas besoin de s’enregistrer pour commencer votre album, le démarrage est très rapide. L’éditeur est complet avec de nombreuses possibilités de création. Cette richesse est aussi son point faible, car il faudra un peu de temps avant de prendre l’éditeur en main si vous n’avez jamais utilisé un logiciel de ce type. Mais après quelques essais vous pourrez réussir des albums très créatifs ! Le site permet aussi de réaliser de nombreux produits photo comme la création de calendriers, affiches, invitations, objets et vêtements ou encore la création de sites internet.

Quel prix pour un album photo ?

Nous avons comparé les prix de 11 sites pour la création d’un album photo carré de tailles 20x20cm, 21x21cm ou 22x22cm, avec une couverture rigide et 26 pages. Les prix varient de 24,90€ chez Cheerz à 32,99€ chez Photobox et MonAlbumPhoto. Ces derniers sont les plus chers, mais ce sont aussi ceux qui proposent des promotions toute l’année. Vous avez quasiment en permanence des offres à -40 ou -50% qui replacent ces sites dans la compétition pour le meilleur prix.

Cheerz – Crédit : Tom’s Guide

Des promotions à ne pas rater

Soyez donc attentifs à ces promotions dont Photoweb, Photobox et MonAlbumPhoto sont spécialistes. Elles sont proposées sur leur site, mais également souvent sur des sites de ventes privées comme Veepee. Attention également aux conditions de ces promotions. Vous payez souvent votre album en promo à l’avance et vous avez ensuite un délai de création de votre album (assez long en général) au-delà duquel vous perdez votre achat.

Attention aux coûts cachés

Enfin, regardez aussi les coûts cachés comme chez Myfujifilm qui ajoute des frais de traitement de 1,90€ à la fin. Cela leur permet d’afficher des prix plus attractifs en façade, mais au final ils sont exactement dans la moyenne générale autour de 28-29€ pour un livre carré de 26 pages. Seul le site Cheerz offre un prix plus bas à 24,90€. À tous ces prix s’ajoutent des frais de livraison variables à 1ou 2€ prêt, sauf chez Fizzer qui fonctionne avec un système de Crédits qui comprend les frais de ports. Le prix total de Fizzer dans cet exemple de livre photo carré de 26 pages, est de 33,44€ au-dessus de la moyenne, mais en comptant des frais de port compris autour de 5€, Fizzer revient dans la moyenne de 28/29€ pour cet exemple d’album.

En conclusion, même si votre livre photo est terminé, il vaut mieux attendre de bénéficier d’une de réduction pour le commander. Un autre moyen permet de faire des économies lorsqu’on commande plusieurs livres photo, après un mariage ou un baptême par exemple. Dans ce cas, tous les services proposent un tarif dégressif en fonction du nombre d’albums commandés.

Créer un album photo en ligne est-il facile ?

Tous utilisent un outil de création assez facile à prendre en main et des fonctions plus ou moins équivalentes. Dès lors, pourquoi choisir tel ou tel site pour réaliser un livre photo ? Tout va dépendre du niveau de personnalisation et de précision dont vous avez besoin. Même pour réaliser les plus beaux albums photo, il n’y a pas besoin d’avoir des notions de photo, d’imagerie ou encore de retouches. Quel que soit le site utilisé, la création est accessible à tous. Trois méthodes sont proposées sur l’ensemble des sites : l’assistant automatique, la création autonome en ligne ou la création autonome via un éditeur à télécharger sur son ordinateur.

La solution simple et rapide : l’assistant automatique

C’est la fonction qui s’est le plus développée ces dernières années dans les services de livre photo : l’intégration automatique, souvent appelée « assistant de création » ou « éditeur automatique ». Sur le papier, c’est simple, rapide et ajustable. Dans les faits, il y a de grosses différences de performance entre les différents assistants. S’il fallait les noter sur ce point, la très grande majorité n’obtiendrait pas la moyenne.

Photobox – Crédit : Tom’s Guide

Au final, cette solution « clés en main » vous demandera de nombreux ajustements et ne vous fera gagner que peu de temps. Créer son livre photo sans ce remplissage automatique permet aussi d’apporter une vision plus personnelle. Par ailleurs la fonction automatique est plutôt adaptée aux albums avec peu de photos. Si votre album est dense, il sera plus long de faire des ajustements après !

Pour ceux qui veulent tout créer de A à Z en ligne

Ici le point de départ c’est la page blanche. A vous de décider où vos photos et vos textes seront placés et comment vous voulez les mettre en valeur (textes, cadre, effets, contours, relief). Cette solution est plus simple qu’elle en a l’air. On prend le logiciel en main rapidement et on comprend assez vite ses subtilités. Et si on est un peu perdu, tous les services mettent à disposition des aides par téléphone, chat ou encore des tutoriels vidéo. C’est la méthode qui prend le plus de temps, mais c’est celle qui offre le plus de liberté. Vous êtes accompagné dans toutes les étapes par le site si besoin, donc pas de panique. La plupart des sites vous alertent dès que la position n’est pas parfaite sur les marges, la définition trop faible, sur les recadrages éventuels ou les textes à insérer. Vous pouvez bien sûr modifier l’ordre des pages, en ajouter ou en retirer. Les sauvegardes sont régulières et automatiques et les sites gardent vos albums plusieurs mois en mémoire si besoin.

Photoweb – Crédit : Tom’s Guide

Pour ceux qui veulent tout créer de A à Z via un éditeur à télécharger

Dans cette sélection, les sites Vistaprint, Cewe, MyFujifilm, MonAlbumPhoto, Pixum, proposent un logiciel de création d’albums photo à télécharger sur votre ordinateur. Cela permet de créer votre album même sans connexion internet et évite les temps de téléchargement des photos à l’importation. Tout sera importé en ligne en une seule fois à la fin. Ces éditeurs offrent aussi parfois plus de fonctionnalités que l’édition en ligne, mais la plupart sont identiques aux outils d’édition proposés sur le site. Attention par ailleurs à la taille des logiciels à télécharger, celui de MyFujifilm fait plus de 623Mo et celui de Cewe 238Mo, avez-vous encore assez de place sur votre disque dur pour ça ?

Cewe – Crédit : Tom’s Guide

Attention aux outils intégrés pour la personnalisation de votre album photo

Les logiciels, en ligne ou non, de création d’albums photo proposent des outils d’édition de qualité inégale. Ces outils ont leur importance si vous voulez vraiment personnaliser votre album. Les sites comme Google Photo, Fizzer, Cheerz et Pixum offrent très peu de polices différentes tandis que Vistaprint ou Photoweb en ont pléthore. Beaucoup disposent de catalogues de fonds, images et cliparts, mais certains, comme MyFujifilm, n’ont pas les plus tendances…

Mariage, naissance, vacances : à quoi servent les thèmes ?

Vous manquez d’idées ou de créativité ? Les thèmes sont faits pour vous. Comme les livres photo sont souvent faits à l’occasion d’événements particuliers (mariage, naissance, anniversaire, voyages, etc.) les éditeurs d’albums ont eu la bonne idée de mettre à la disposition des utilisateurs des livres préformatés. Que ce soit par leurs couleurs, les arrière-plans choisis ou leur forme. Ils facilitent la création d’un livre photo en fournissant une structure clé en main. Le plus souvent, il n’y a plus qu’à placer les bonnes photos aux bons endroits pour se retrouver avec un livre réussi.

Photoweb – Crédit : Tom’s Guide

Mais les thèmes peuvent aussi servir de base de travail. Ils ne sont pas bloquants et vous êtes libres de modifier la structure d’une page si elle ne vous plaît pas. Aux jeux des thèmes, c’est certainement Photobox et Flexilivres qui offrent le plus grand choix.

Quel format pour mon album photo ?

C’est le premier des critères : quelle forme donner à son livre photo ? Carré, portrait ou paysage ? Et en quelle taille ? Le choix est assez large, mais tous les sites n’offrent pas la même variété de formats. Google Photo ou Fizzer offrent par exemple très peu de choix de formats.

Flexilivre – Crédit : Tom’s Guide

Quel papier choisir ?

Mat ? Brillant ? Satiné ? Faites votre choix. Sur ce point tous les services se valent, mais attention certains papiers comme ceux de Cheerz ou Google sont certifiés FSC® (Forest Stewardship Council pour une gestion responsable des forêts.)

Couverture : souple ou rigide, avec fenêtre ?

Le choix de la couverture est aussi important. Pour la plupart des services que nous avons testés, il est possible de choisir entre une couverture souple ou rigide et des effets de reliefs ou vernis comme chez Pixum ou Cewe. Photobox propose une « fenêtre » sur la couverture de son livre photo A4 luxe, Vistaprint et Myfujifilm permettent une couverture en similicuir.

Flexilivre – Crédit : Tom’s Guide

Le nombre de pages, où comment faire grimper la facture

La page c’est le nerf de la guerre. Le nombre de pages est l’un des critères qui fait le plus varier le prix d’un livre photo. Il faut donc faire attention au prix de la page supplémentaire. Le problème c’est que l’offre n’est pas claire. Entre ceux qui proposent d’acheter la page supplémentaire à l’unité (Photoweb, Photoservice, Albelli) et ceux qui ne vendent que des packs de pages, par 4 ou par 8. Sachez qu’en moyenne, le prix de la page se situe aux alentours de 0,60€ / 0,80€.

Combien de temps pour recevoir mon album photo ?

Les 11 sites de ce guide offrent à peu près les mêmes délais de fabrication et de livraison. De 3 à 6 jours pour la fabrication et de même pour la livraison. Si vous êtes dans l’urgence, quelques sites proposent un service express. Le site Fizzer livre partout dans le monde pour le même tarif.