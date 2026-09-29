Meilleur album photo 2026 : quel service en ligne choisir ?

Il existe de plus en plus de services d’albums photo en ligne. À tel point qu’il devient difficile de choisir entre toutes les possibilités. Ne cherchez plus et retrouvez dans notre article les meilleurs services grâce à notre sélection élaborée. Vous pouvez également trouver des conseils pour créer le meilleur livre photo possible.

Top 3 des livres photos

Le choix de la rédaction 9/10 Livre Photo CEWE L’outil de création en ligne intuitif

Le grand choix de modèles et d’arrière-plans

La qualité d’impression sur papier photo épais 19.95€ L’alternative 8,5/10 Fnac Photo La qualité d’impression au top

La conception très satisfaisante du livre

La richesse de la personnalisation 19.90€ Qualité-prix Photobox Le très grand nombre de formats disponibles

La possibilité de choisir une reliure à spirale

La gestion du format photo HEIC 25.79€

Créer un album photo personnalisé n’a jamais été aussi simple grâce aux nombreux sites spécialisés. Que ce soit pour immortaliser votre année, vos vacances, un événement familial marquant ou même pour concevoir votre propre livre de recettes, les possibilités sont infinies !

Dans ce guide, nous vous expliquons comment réaliser un album de qualité et passons en revue les outils proposés par les différentes plateformes.

CEWE, le service le plus qualitatif et complet

9/10 Livre Photo CEWE A partir de 19,95€ > CEWE On aime L’outil de création en ligne intuitif

L’outil de création en ligne intuitif Le grand choix de modèles et d’arrière-plans

Le grand choix de modèles et d’arrière-plans La qualité d’impression sur papier photo épais

La qualité d’impression sur papier photo épais La couverture rigide et ses effets reliefs

La couverture rigide et ses effets reliefs Le rendu général du livre très pro

Le rendu général du livre très pro La sélection automatique surtout pour le dédoublonnage

La sélection automatique surtout pour le dédoublonnage La possibilité de choisir entre création en ligne, logiciel ou application On n’aime pas La sélection IA des « meilleures » photos, forcément subjective

La sélection IA des « meilleures » photos, forcément subjective Le prix qui grimpe à chaque option ou pages supplémentaires

Le prix qui grimpe à chaque option ou pages supplémentaires Certaines options de retouche disponibles seulement dans le logiciel CEWE

Concevoir un livre photo demande forcément un peu de temps, mais CEWE fait beaucoup pour rendre l’exercice agréable. Son outil de création en ligne est intuitif, avec un vaste choix de modèles et d’arrière-plans, tandis que la sélection automatique se montre particulièrement efficace pour éliminer les doublons. On apprécie aussi de pouvoir travailler depuis le navigateur, le logiciel CEWE ou l’application mobile, même si certaines fonctions de retouche restent réservées au logiciel.

La sélection par IA des « meilleures » photos est en revanche plus discutable, tant ce choix reste subjectif. Autre réserve : le tarif augmente rapidement avec les pages et les options. Mais difficile de regretter une couverture rigide, une ouverture à plat ou un papier photo épais tant le résultat est convaincant. L’impression est superbe, les finitions soignées et le rendu très professionnel. Même avec les options haut de gamme, le budget reste raisonnable, autour de 60 euros. Au final, le surcoût des options s’oublie vite une fois le livre entre les mains.

À lire aussi : notre test complet de la plateforme CEWE

Fnac Photo, simple à créer pour un résultat très convaincant

Fnac Photo. Efficace du début à la fin 19,90€ > Fnac On aime La qualité d’impression au top

La qualité d’impression au top La conception très satisfaisante du livre

La conception très satisfaisante du livre La richesse de la personnalisation

La richesse de la personnalisation La simplicité d’utilisation

La simplicité d’utilisation L’outil de visualisation pratique

L’outil de visualisation pratique Les transferts de photo facilités On n’aime pas Pas d’interconnexion entre appli et interface

Pas d’interconnexion entre appli et interface Attention aux surcoûts

Attention aux surcoûts Papier argentique réservé aux livres XL

Le service de la Fnac se démarque par sa grande simplicité d’utilisation qui pourra séduire y compris les moins habitués à ce type d’interface. Que ce soit pour charger ses photos ou concevoir son album, la partie Web est particulièrement bien pensée. Il existe une application mobile mais elle offre moins de possibilités. Nous vous conseillons donc de le faire depuis un ordinateur, ce sera beaucoup plus confortable.

Le service offre de nombreuses options de personnalisation et tout le monde devrait y trouver son bonheur. Les plus feignants peuvent même choisir la mise en page automatique assez efficace.

Lors de nos tests, nous avons opté pour la retouche intelligente et il est vrai que cela donne un sérieux coup de peps à vos photos. Le résultat final nous a semblé très convaincant : le papier est de qualité et l’impression impeccable.

Toutefois, comme c’est le cas sur la plupart des services d’albums photo, méfiez-vous des options qui font vite monter la facture.

A lire aussi : notre test complet du Livre photo de la Fnac

Photobox, le meilleur rapport qualité/prix

Photobox Le meilleur rapport qualité/prix 25,79€ > Photobox On aime Le très grand nombre de formats disponibles

Le très grand nombre de formats disponibles La possibilité de choisir une reliure à spirale

La possibilité de choisir une reliure à spirale La gestion du format photo HEIC On n’aime pas Pas d’éditeur à télécharger

Pas d’éditeur à télécharger Les illustrations proposées dans les thèmes qui ne sont pas extraordinaires…

L’outil de création de Photobox est d’une grande simplicité (contrairement à son application) et le site propose si besoin un assistant à la création pour aller encore plus vite. Vous pouvez glisser/déposer vos photos directement dans l’éditeur en ligne pour commencer à organiser l’album.

Le site permet aussi d’importer ses photos directement depuis un service de cloud comme Google Photo ou Dropbox, ce qui s’avère très pratique si toutes vos images y sont sauvegardées. Vous aurez également la possibilité de les stocker sur le site de Photobox dans un espace gratuit. En cas de problème, un chat en temps réel est accessible depuis l’outil de création pour poser vos questions. Le site permet par ailleurs de réaliser des calendriers, des décorations murales, des coques, tasses et magnets, puzzles, coussins, sous-verres, masques, jeux, etc.

Vous pouvez aussi imprimer sur toile et créer un grand tableau photo adhésif repositionnable. Photobox facilite par ailleurs le partage d’albums entre amis. Poids lourd du marché de l’impression photo en ligne, Photobox réalise chaque année plus de 2 millions de livres photo en France. Dernier point, Photobox et Monalbumphoto ont fusionné. Ce dernier n’est désormais plus accessible.

Flexilivre, le plus personnalisable

Flexilivre Le plus personnalisable 19,90€ > Flexilivre On aime 200 thèmes personnalisables

200 thèmes personnalisables Formats Word, PowerPoint et PDF acceptés

Formats Word, PowerPoint et PDF acceptés Possibilité de vérification manuelle avant impression (4€)

Possibilité de vérification manuelle avant impression (4€) Partage de l’album final par mail ou réseaux sociaux

Partage de l’album final par mail ou réseaux sociaux Un petit format à mini prix (6€) On n’aime pas Frais de 2€ pour supprimer le logo Flexilivre de la 4e de couverture

Frais de 2€ pour supprimer le logo Flexilivre de la 4e de couverture Ne gère pas le format photo HEIC

Ne gère pas le format photo HEIC Pas d’objets photo sur le site

Flexilivre s’est spécialisé dans la création d’albums et de cadres photo uniquement. Le site offre un excellent rapport qualité-prix avec un format petit prix à partir de 6 € pour 10 pages en 21x15cm. Vous trouverez surtout un très large choix de thèmes et de formats ainsi que des albums spécifiques pour vos photos Instagram et Facebook.

Très pratique, vous pourrez importer des créations au format Word, PowerPoint ou PDF afin de les ajouter dans votre album. La nouvelle version du site internet (et de l’application) offre plus de simplicité et de fluidité. Plus moderne, elle rend la fastidieuse création d’albums presque agréable. De nombreux raccourcis clavier ont été intégrés pour aller plus vite et l’intelligence artificielle intégrée permet d’analyser les photos pour les regrouper et plus facilement les classer.

Enfin, plus de 3000 nouveaux stickers ont été ajoutés pour enrichir les créations. Autre bon point pour Flexilivre, la société française, située à Bègles, s’engage en imprimant ses albums sur un papier PEFC issu de forêts gérées de façon durable depuis une imprimerie labellisée « Imprim’Vert » installée en France.

Myposter, le plus moderne et pratique

Myposter Le plus moderne et pratique 24,99€ On aime Permet de télécharger les photos de son smartphone hyper facilement

Permet de télécharger les photos de son smartphone hyper facilement Propose des astuces et conseils pour réaliser un album

Propose des astuces et conseils pour réaliser un album Nombreux thèmes prédéfinis

Nombreux thèmes prédéfinis Interface moderne et facile à utiliser

Interface moderne et facile à utiliser Gère le format photo HEIC On n’aime pas Choix de cliparts décevant

Choix de cliparts décevant Quelques bugs dans l'assistant virtuel

MyPoster propose un éditeur en ligne ou sur le site pour créer son album rapidement. Fondé en 2010 et basé à Munich, Myposter est un service facile à prendre en main avec un éditeur très intuitif. Le site propose notamment d’importer ses photos via son smartphone en scannant un QR code.

Pas besoin de jumelage ni d’installer l’application, le circuit est fluide et instantané, à condition d’être connecté à Internet, en wifi ou en cellulaire (attention à votre forfait data). Il suffit de scanner le QR code qui s’affiche sur le site de Myposter avec son téléphone. Celui-ci ouvre un site où vous pourrez importer votre sélection de photos qui seront directement envoyées sur votre album en ligne. Un assistant virtuel permet de laisser l’algorithme du site créer l’album rapidement à votre place à partir du style et du format d’album, du modèle de mise en page et des photos qui seront placées dans l’ordre par date, nom ou manuellement.

Les modèles et clip arts sont un peu trop classiques et trop limités dans certaines catégories comme les animaux ou les bébés, mais les modèles, les grilles et les arrières-plans sont plutôt cools.

Cheerz, pour la simplicité de création

Cheerz Pour la facilité de création 19,90€ > Cheerz On aime Mini album photo – en 3 min À collectionner

Mini album photo – en 3 min À collectionner Papier certifié FSC®

Papier certifié FSC® Import simplifié des photos depuis un smartphone On n’aime pas Quelques bugs sur le site lors de notre test

Quelques bugs sur le site lors de notre test Ne gère pas le format photo HEIC

Ne gère pas le format photo HEIC Pas de masques ni cliparts

Avec son design minimaliste, Cheerz est bien dans les tendances et donne envie de créer le plus beau des albums photo. Le site est plutôt compétitif en prix, mais ne propose pas d’éditeur à télécharger sur votre ordinateur. Vous pourrez par contre utiliser son application pour tout faire sur tablette ou smartphone Apple ou Android.

La création d’albums est très simplifiée et par conséquent facile à réaliser. Beaucoup de mises en page pré-faites sont disponibles permettant d’obtenir un rendu esthétique facilement. En revanche, certains outils sont encore assez limités avec 7 polices seulement et pas de cliparts ni de fonds ou de masques. Si besoin, un assistant à la création se propose de mettre les photos en page tout seul, d’après l’ordre chronologique, vous pourrez ensuite faire les ajustements nécessaires.

L’ajout de photos depuis un smartphone a été largement simplifié grâce à un système de QR code qui facilite le transfert sécurisé vers le site de Cheerz.

Il est également possible d’imprimer des photos sur toile, magnets, décorations murales, calendriers et calendrier de l’Avent avec chocolat Kinder. Le site propose aussi un service de location de borne photo avec impression instantanée des clichés (ou Photobooth) pour animer vos soirées (300 € avec 900 impressions photo comprises).

Google Photo, l’alternative Google

Google Photo L'alternative Google 14,99€ > Google On aime Papier issu de sources responsables.

Papier issu de sources responsables. Toute la puissance de l’intelligence artificielle de Google

Toute la puissance de l’intelligence artificielle de Google La fluidité de l’outil de création

La fluidité de l’outil de création Les brouillons restent en mémoire 90 jours

Les brouillons restent en mémoire 90 jours Gère le format photo HEIC On n’aime pas Peu de formats proposés

Peu de formats proposés Aucune personnalisation des polices

Aucune personnalisation des polices Pas de cliparts, masques ou fonds

Si vous utilisez déjà Google Photo pour stocker vos photos dans le Cloud, vous connaissez la puissance de l’outil. Il suffit de taper un mot pour qu’il retrouve les clichés correspondants. Un service précieux qui permet de s’y retrouver dans la multitude de photos que nous prenons. L’outil de création et d’impression d’album est aussi simple et puissant.

En quelques minutes, il met en page vos photos et peut en plus faire vos albums tout seul. L’éditeur Google serait parfait s’il proposait des outils créatifs en plus pour personnaliser et embellir les albums. Google assure que le papier utilisé est haut de gamme et issu de sources responsables. Les albums sont imprimables à partir de 14,99 €. Ce n’est pas la plateforme la plus complète de notre comparatif. Cependant, elle est extrêmement facile à prendre en main et les prix sont plus que contenus par rapport à ses concurrents.

Notons qu’il est également possible de faire des tirages classiques de photo (0,15 €), ou vous pouvez également réaliser des impressions sur toiles (27,99 €). En résumé, si vous ne voulez pas trop vous compliquer la vie, Google Photo est un choix tout indiqué.

MyFujifilm, un service complet

MyFujifilm Un service complet 29,90€ > MyFujifilm On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix L’outil de création accessible à tous

L’outil de création accessible à tous La facilité de création à partir d’Instagram

La facilité de création à partir d’Instagram L’option de superbes paquets cadeaux Furoshikis

L’option de superbes paquets cadeaux Furoshikis Gère le format photo HEIC On n’aime pas La qualité d’impression moyenne

La qualité d’impression moyenne La taille de l’éditeur à télécharger

La taille de l’éditeur à télécharger Le style des thèmes proposés qui ne sont pas dans les tendances actuelles…

Ce service photo offre un bon rapport qualité/prix et une qualité d’impression plutôt correcte. Si la page d’accueil est un peu confuse avec trop d’informations partout, l’outil de création est simple et agréable à utiliser. Le site propose son éditeur à télécharger pour créer son album tranquillement, même sans connexion internet. Un assistant permet de créer facilement et rapidement les albums. Le site propose de faire des livres photo modernes et très pratiques au format Instagram, par contre, les nombreux thèmes proposés manquent cruellement de modernité.

Si vous avez un appareil photo instantané Instax de Fuji, toute une gamme d’accessoires ainsi que des cartes et albums créatifs sont disponibles sur le site dans ce format spécifique pour mettre en valeur vos clichés instax. Pour le reste, il également possible de créer des calendriers ou même de décorer un Mug. Une option sympathique si l’on souhaite offrir un cadeau original sans avoir à se ruiner. En effet, ici, vous ne devrez pas débourser plus de 12,90 €.

Pixum, l’alternative au petit prix

Pixum L’alternative au petit prix 12,99€ > Pixum On aime L’outil de création simple à utiliser

L’outil de création simple à utiliser La qualité d’impression

La qualité d’impression Le prix

Le prix Les échantillons de papiers photo

Les échantillons de papiers photo La reliure agrafe On n’aime pas Le nombre restreint de formats de livres

Le nombre restreint de formats de livres Les polices

Les polices Ne gère pas le format photo HEIC

C’est la bonne surprise de notre comparatif. Pixum, est un outil de création avec une bonne qualité d’impression et des prix assez doux. L’éditeur est simple et rapide à prendre en main, dommage qu’il n’offre pas plus de polices modernes. Il propose moins de formats de livres que d’autres services concurrent, en revanche il permet de choisir parmi de nombreuses options d’effet relief pour la couverture (or, argent, cuivre, vernis) et propose une reliure agrafée pour les albums de petite taille.

Une bonne option également pour les livrets de recettes ou les exposés scolaires. Enfin, pour 5 € (sans frais de port) vous pourrez tester les papiers photo avant de commander, car Pixum propose un envoi d’échantillons de papiers. La création se fait au choix en ligne ou via un éditeur à télécharger.

Vistaprint, pour un outil de qualité

Vistaprint Pour un outil de qualité 26,66€ > Vistaprint On aime Aide proposée par téléphone, chat, et email

Aide proposée par téléphone, chat, et email Très large choix de police

Très large choix de police Promotions régulières sur le site et sur les plateformes de ventes privées

Promotions régulières sur le site et sur les plateformes de ventes privées Possibilité d’ajouter des cliparts, masques, arrière-plans et cadres On n’aime pas Accès pas clair depuis la rubrique cadeaux

Accès pas clair depuis la rubrique cadeaux Éditeur un peu ardu à maîtriser

Éditeur un peu ardu à maîtriser Un aspect un peu professionnel qui peut faire peur

Un aspect un peu professionnel qui peut faire peur Ne gère pas le format photo HEIC

La marque française Vistaprint, bien connue depuis plus de 20 ans par les entreprises pour leurs travaux d’impression et depuis quelques années pour la fabrication et l’impression de d’albums photo, se réorganise et regroupe tous ses services sous la marque Vista. Conséquence du rachat de Depositphotos et de sa filiale Crello, rebaptisée VistaCreate, sérieux concurrent de Canva. Le site Vistaprint s’oriente ainsi à fond vers la création de sites web et de contenus numériques pour les réseaux sociaux.

Au milieu de tout cela, l’offre d’albums photos pour les particuliers perdure ! Le service est toujours bien caché sur le site derrière le menu Cartes de vœux & cadeaux, puis Cadeaux photo. Il est l’un des sites qui proposent le plus large choix de tailles d’album photo avec 8 formats disponibles. Vous pourrez au choix travailler en ligne ou télécharger l’éditeur photo sur votre ordinateur. Pas besoin de s’enregistrer pour commencer votre album, le démarrage est très rapide. L’éditeur est complet avec de nombreuses possibilités de création.

Cette richesse est aussi son point faible, car il faudra un peu de temps avant de prendre l’éditeur en main si vous n’avez jamais utilisé un logiciel de ce type. Mais après quelques essais, vous pourrez réussir des albums très créatifs ! Le site permet aussi de réaliser de nombreux produits photo comme la création de calendriers, affiches, invitations, objets et vêtements ou encore la création de sites internet.

⏲ Combien de temps pour recevoir mon album photo ?

Tous les sites présentés dans ce guide offrent à peu près les mêmes délais de fabrication et de livraison. De 3 à 6 jours pour la fabrication et de même pour la livraison. Si vous êtes dans l’urgence, quelques sites proposent un service express. Dernièrement, certaines plateformes assurent des livraisons partout dans le monde, mais attention, il existe parfois des limitations géographiques. Si vous vivez à l’étranger, il est important de bien vous renseigner en amont.

💰 Quel prix pour un album photo ?

Les prix varient beaucoup et changent régulièrement au gré des promotions. Vous avez quasiment en permanence des offres à -40 ou -50%. Soyez donc attentifs à ces promotions dont Photobox et MonAlbumPhoto sont spécialistes. Elles sont proposées sur leur site, mais également souvent sur des sites de ventes privées. Attention également aux conditions de ces promotions. Vous payez souvent votre album en promo à l’avance et vous avez ensuite un délai de création de votre album (assez long en général) au-delà duquel vous perdez votre achat.

Mais en règle général, pour un produit basique, comptez sur un tarif aux alentours de 25 euros. Bien évidemment, selon le nombre de page ou le format de votre album, les tarifs peuvent fortement varier. Certains sites proposent de très petites tailles pour 6 euros seulement, tandis que les créations les plus complètes peuvent presque atteindre les 100 euros.

En conclusion, même si votre livre photo est terminé, il vaut mieux attendre de bénéficier d’une de réduction pour le commander. Un autre moyen permet de faire des économies lorsqu’on commande plusieurs livres photo, après un mariage ou un baptême par exemple. Dans ce cas, tous les services proposent un tarif dégressif en fonction du nombre d’albums commandés.

La page c’est le nerf de la guerre. Le nombre de pages est l’un des critères qui fait le plus varier le prix d’un livre photo. Il faut donc faire attention au prix de la page supplémentaire. Le problème c’est que l’offre n’est pas claire. Entre ceux qui proposent d’acheter la page supplémentaire à l’unité et ceux qui ne vendent que des packs de pages, par 4 ou par 8. Sachez qu’en moyenne, le prix de la page se situe aux alentours de 0,60 €/0,80 €.

😌 Créer un album photo en ligne est-il facile ?

Tous utilisent un outil de création assez facile à prendre en main et des fonctions plus ou moins équivalentes. Dès lors, pourquoi choisir tel ou tel site pour réaliser un livre photo ? Tout va dépendre du niveau de personnalisation et de précision dont vous avez besoin. Même pour réaliser les plus beaux albums photo, il n’y a pas besoin d’avoir des notions de photo, d’imagerie ou encore de retouches. Quel que soit le site utilisé, la création est accessible à tous. Trois méthodes sont proposées sur l’ensemble des sites : l’assistant automatique, la création autonome en ligne ou la création autonome via un éditeur à télécharger sur son ordinateur.

C’est la fonction qui s’est le plus développée ces dernières années dans les services de livre photo : l’intégration automatique, souvent appelée « assistant de création » ou « éditeur automatique ». Sur le papier, c’est simple, rapide et ajustable. Dans les faits, il y a de grosses différences de performance entre les différents assistants. S’il fallait les noter sur ce point, la très grande majorité n’obtiendrait pas la moyenne.

Au final, cette solution « clés en main » vous demandera de nombreux ajustements et ne vous fera gagner que peu de temps. Créer son livre photo sans ce remplissage automatique permet aussi d’apporter une vision plus personnelle. Par ailleurs la fonction automatique est plutôt adaptée aux albums avec peu de photos. Si votre album est dense, il sera plus long de faire des ajustements après !

📜 Qualité d’impression quel papier et quelles finitions choisir ?

Mat ? Brillant ? Satiné ? Glacé ? Classique ? Premium… Faites votre choix. Sur ce point les services se ressemblent, mais attention certains papiers comme ceux de Cheerz ou Google sont certifiés FSC® (Forest Stewardship Council pour une gestion responsable des forêts). Préférez un papier épais d’au moins 200 g/m pour un beau rendu. Si vous recherchez un aspect photo classique, surtout si vous prenez vos photos avec un bel appareil, optez pour un papier premium et brillant. La pellicule brillante donne plus de contraste aux photos et de profondeur aux couleurs.

L’impression testée chez CEWE est irréprochable avec une reliure solide et des finitions soignées. Les couleurs ressortent bien, même si le papier brillant aurait pu être encore plus brillant ! Chez Photobox aussi l’impression est irréprochable et le rendu mat très qualitatif.

Attention au choix des reliures. Une ouverture à plat peut faire doubler le prix de l’album mais offrira une finition haut de gamme à votre livre. S’il est dense, une ouverture à plat aide à le feuilleter sans l’abîmer, même si avec le temps, elle risque de fatiguer un peu comme commence à le montrer la reliure de notre livre Photobox, 3 ans après sa création. Attention au choix des reliures. Une ouverture à plat peut faire doubler le prix de l’album mais offrira une finition haut de gamme à votre livre. S’il est dense, une ouverture à plat aide à le feuilleter sans l’abimer, même si avec le temps, elle risque de fatiguer un peu comme commence à le montrer la reliure du livre Photobox, 3 ans après sa création.

Test Photobox Reliure à plat Photobox Test CEWE

📚 Couverture : souple ou rigide, avec fenêtre ?

Le choix de la couverture est aussi important. Pour la plupart des services que nous avons testés, il est possible de choisir entre une couverture souple ou rigide et des effets de reliefs ou vernis comme chez CEWE. Photobox propose une « fenêtre » sur la couverture de son livre photo A4 luxe, Vistaprint et Myfujifilm permettent une couverture en similicuir.

⚠️ Attention aux outils intégrés pour la personnalisation de votre album photo

Les logiciels, en ligne ou non, de création d’albums photo proposent des outils d’édition de qualité inégale. Ces outils ont leur importance si vous voulez vraiment personnaliser votre album. Les sites comme Google Photo, Cheerz et Pixum offrent très peu de polices différentes tandis que Vistaprint ou Photoweb en ont pléthore. Beaucoup disposent de catalogues de fonds, images et cliparts, mais certains, comme MyFujifilm, n’ont pas les plus tendances…

💍 Mariage, naissance, vacances : à quoi servent les thèmes ?

Vous manquez d’idées ou de créativité ? Les thèmes sont faits pour vous. Comme les livres photo sont souvent faits à l’occasion d’événements particuliers (mariage, naissance, anniversaire, voyages, etc.) les éditeurs d’albums ont eu la bonne idée de mettre à la disposition des utilisateurs des livres préformatés. Que ce soit par leurs couleurs, les arrière-plans choisis ou leur forme. Ils facilitent la création d’un livre photo en fournissant une structure clé en main. Le plus souvent, il n’y a plus qu’à placer les bonnes photos aux bons endroits pour se retrouver avec un livre réussi.

Mais les thèmes peuvent aussi servir de base de travail. Ils ne sont pas bloquants et vous êtes libres de modifier la structure d’une page si elle ne vous plaît pas.

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