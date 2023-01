Windows 12 : date de sortie, nouveautés, prix, à quoi s’attendre ?

Windows 11 peine à s’imposer et pourtant les premières informations sur son successeur agite déjà les gazettes. Microsoft planche en effet sur Windows 12, quelques indices permettant de dresser un portrait robot du futur système d’exploitation. Date de sortie, design, prix… On fait le point.

Voici à quoi pourrait ressembler l’interface de Windows 12 © Windows Central

En octobre 2021, Windows 11 est sorti du chapeau de Microsoft. Mais jusqu’alors, le succès est loin d’être au rendez-vous pour le système d’exploitation. Comme l’a révélé StatCounter en décembre 2022, Windows 10 concentre encore près de 70 % des parts sur le marché Windows contre à peine 16,2 % pour Windows 11. Outre les problèmes de compatibilité, les pénuries de composants ont freiné la production de nouveaux ordinateurs équipés de l’OS, ce qui explique en partie le faible taux d’adoption.

Qui plus est, les innovations esthétiques et les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 n’ont pas déchaîné les foules, les utilisateurs rechignant à sortir du cocon de Windows 10. Alors que le bilan est décevant, Microsoft regarde déjà vers l’avenir. Le géant de Redmond planche ainsi sur Windows 12, son successeur connu sous le nom de code « Next Valley”.

Date de sortie, nouvelles fonctionnalités, interface, tarifs… Nous avons compilé toutes les informations et rumeurs sur le futur OS dans ce dossier que nous mettrons régulièrement à jour.

Quand sortira Windows 12 ?

D’après les informations de Windows Central, Windows 12 va sortir en 2024. Et pour cause, Microsoft chercherait désormais à livrer les nouvelles itérations majeures de son OS tous les trois ans. Windows 11 étant sorti en 2021, il serait donc logique que son successeur déboule en 2024. Évidemment, tout cela n’est pas gravé dans le marbre et Microsoft pourrait être poussé à retarder le lancement pour une raison ou pour une autre.

Quoi qu’il en soit, Windows 12 aura probablement le droit à un schéma de sortie similaire à celui des moutures précédentes. Pour rappel, la première version de Windows 11 Insider Preview était disponible quelques jours après l’officialisation de Microsoft et quelques mois avant la sortie publique de l’OS. Un calendrier similaire devrait être respecté pour le futur système d’exploitation. Vous pourrez notamment accéder à une version préliminaire de Windows 12 via le programme Windows Insider.

Windows 12 sera-t-il gratuit ?

Au vu du succès en dents de scie de Windows 11 (dont la mise à niveau est gratuite), on imagine mal les usagers existants se ruer sur Windows 12 si ce dernier est payant. Il est donc très probable que Windows 12 soit proposé en tant que mise à jour gratuite et facultative pour les utilisateurs de Windows 11 mais aussi pour les irréductibles de Windows 10.

À quoi ressemblera l’interface de Windows 12 ?

Microsoft aurait déjà dévoilé une ébauche de Windows 12 © Microsoft

Le 14 octobre 2021, Microsoft présentait les innovations de Microsoft 365 et Edge lors de la conférence Ignite 2022. Et pour illustrer les nouveautés de Teams, le géant a utilisé une image dévoilant une mouture de Windows encore jamais vue jusqu’alors. Il pourrait bel et bien s’agir du premier aperçu de Windows 12 ou du moins d’un brouillon de l’interface vers laquelle Microsoft aimerait tendre.

Comme la fameuse capture d’écran était floue, Windows Central a réalisé une maquette pour nous donner une idée plus claire des nouveautés repérées :

Dans la partie inférieure de l’écran, on distingue une barre des tâches rénovée. Désormais flottante, celle-ci arbore des angles arrondis.

Autre changement qui frappe l’œil, une barre de recherche flottante trône au sommet. Elle permettra de lancer une recherche sans utiliser la fonctionnalité dédiée à cet usage sur la barre des tâches.

Habituellement situées en bas à droite, les icônes de l’heure, de la date, de l’autonomie restante et du WiFi sont désormais placées tout en haut façon macOS.

La barre de recherche, la barre des tâche et les icônes contextuelles attendues sur Windows 12 © Windows Central

Quelles sont les autres nouveautés attendues sur Windows 12 ?

Il se murmure également que le géant de Redmond planche sur un nouvel écran de verrouillage ainsi qu’un nouveau centre de notifications. Plus généralement, Microsoft chercherait à créer une interface cohérente qui sera optimisée aussi bien en mode tactile que pour les utilisateurs du combo clavier/souris. Un moyen de satisfaire tous les usagers alors que le marché est désormais pris d’assaut par les PC portables hybrides 2-en-1.

Pour le moment, on ne sait pas encore quelles autres fonctionnalités arriveront à coup sûr avec Windows 12. Voici quelques possibilités :

La suppression du panneau de configuration, déjà entamée sur Windows 11, au profit des paramètres qui récupéreraient toutes ses applets.

L’introduction des fonds d’écran animés.

La possibilité d’installer des applications Android via leur fichier APK.

Le retour de MSN Messenger qui fusionnerait Skype et Teams.

Dans l’attente d’en savoir plus, voici quelques concepts de Windows 12 imaginés par des vidéastes. Celui-ci met notamment en exergue un widget de fond d’écran adaptatif du plus bel effet :

Quelle sera la configuration minimale pour installer Windows 12 sur son PC ?

Pour installer Windows 12, les exigences devraient être similaires à celles requises pour installer Windows 11. À savoir :