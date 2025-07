Doctolib, terrain de chasse des escrocs : comment éviter les pièges ?

Doctolib est la cible de nombreuses arnaques. Entre faux rendez-vous et promesses de remboursement, découvrez comment reconnaître ces fraudes et protéger vos informations personnelles.

© Envato

Doctolib visé par des cyberarnaques

Depuis quelque temps, les tentatives d’escroquerie autour de Doctolib se multiplient et ciblent de nombreux utilisateurs. Face à cette vague d’arnaques, la plateforme a pris la parole pour sensibiliser ses usagers et leur donner des conseils pratiques afin d’éviter les pièges.

Quelles sont les méthodes d’arnaque utilisées ?

Les fraudeurs utilisent des techniques de plus en plus convaincantes, reprenant fidèlement les logos, les couleurs et les termes employés par Doctolib. Le stratagème consiste souvent à rediriger les victimes vers des sites frauduleuxoù leurs données personnelles et bancaires peuvent être dérobées.

Par exemple, des e-mails frauduleux peuvent inviter les patients à modifier un rendez-vous médical. Pris par le stress ou l’urgence, certains peuvent cliquer trop vite et transmettre involontairement des informations sensibles. Pour limiter ce risque, Doctolib rappelle que tous les SMS officiels afficheront toujours le nom « Doctolib » en expéditeur. Concernant les courriels, seules quelques adresses sont fiables :

no-reply@doctolib.fr

no-reply@email.doctolib.com

no-reply@infos.doctolib.com

no-reply@news.doctolib.com

De plus, sur les services de messagerie comme Gmail et Yahoo, un petit badge bleu permet d’identifier les communications authentiques.

Pour rester à l’abri de ces arnaques, il est essentiel de ne jamais cliquer sur des liens suspects et de vérifier toute information directement depuis le site officiel de Doctolib. En aucun cas, vous ne devez divulguer vos coordonnées bancaires via un lien reçu par message.

Si vous avez été piégé, il est conseillé de contacter rapidement votre banque et de signaler l’arnaque aux autorités, en conservant des captures d’écran comme preuves. Il est primordial de ne jamais céder à la panique, car les escrocs cherchent justement à provoquer une réaction précipitée.

Doctolib ne procède jamais à des remboursements

Il existe aussi d’autres fraudes récurrentes visant les usagers de Doctolib, comme ces SMS promettant un faux remboursement de 23 euros. Attirés par la promesse d’un remboursement inexistant, certains se font piéger. Il faut garder à l’esprit que Doctolib ne procède jamais à des remboursements. En effet, ce rôle est réservé aux organismes comme la Sécurité sociale et les mutuelles.

Pour éviter de tomber dans le piège, une règle d’or : aucun service légitime ne vous demandera jamais de données confidentielles par SMS ou via des liens douteux.

Source : Presse Citron