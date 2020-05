Aspirateurs robots : comment choisir, lequel acheter ?

L’aspirateur-robot se déplace tout seul dans l’habitation, procède à une partie des tâches ménagères et retourne à sa base en vue de recharger sa batterie… et de se préparer au prochain nettoyage. S’il ne sera jamais aussi puissant qu’un aspirateur normal, l’aspirateur robot facilite le quotidien. C’est là tout son intérêt.

[Test] iRobot Roomba i7+ : que vaut l’aspirateur robot 100% autonome

Succès commercial aidant, les modèles et les marques se multiplient. Faire son choix n’en devient que plus compliqué. La rédaction a donc sélectionné une dizaine de modèles, parmi les plus représentatifs de l’offre actuelle. Un choix classé par gammes de prix : aux alentours de 200 €, de 500 € et de 900 €. Les robots d’entrée de gamme s’adressent aux petits budgets et permettent de s’initier à la robotique domestique. À une échelle de prix supérieure, les modèles gagnent en sophistication et se connectent en Wifi. Enfin, le gratin combine performances et précision pour celles et ceux qui ne veulent aucune concession.

Quel modèle vaut le coup ? Quels sont les critères à prendre en compte et les points à surveiller ?



Les meilleurs aspirateurs-robots

Eufy RoboVac 11 Le choix premier prix 265€ > Fnac Dispositif de nettoyage/aspiration Brosse nylon rotative+2 brosses latérales Fonction lavage non Connexion Wifi non Télécommande infrarouge oui Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause Délimitation de périmètre non Synthèse vocale non Capacité du bac à poussière (cl) 60 Poignée de transport non Poids (kg) nc Dimensions (dxh ou Lxlxh) 31,5×7,8 cm Fiche technique +

Le Robovac 11 est le premier aspirateur-robot de la marque Eufy, derrière laquelle se trouve Anker. Il se caractérise avant tout par son petit prix, à peine plus élevé que celui du Floor 300. Heureusement, sa prestation est plus satisfaisante, même si elle est loin d’être parfaite. Ce robot circulaire, équipé de deux brosses latérales, est contrôlé via une télécommande infrarouge (avec une fonction de programmation), identique à celle du M81 Pro… à tel point qu’elle fait réagir ce dernier ! Sinon, un bouton sur le robot permet de lancer rapidement un nettoyage. C’est une façon de parler, car le Robovac 11 est à peu près aussi lent que le M81 Pro. Dans une chambre de 11 m2, il prend près d’1h30 pour nettoyer en long en large et en travers. Idem dans le séjour… Le mode « une pièce » semble préférable au mode Auto pour limiter les allers-retours. Le bilan du nettoyage, au moins, est plus qu’honorable, la puissance d’aspiration étant tout à fait respectable. Dernier point un peu regrettable : l’absence de balises.

Neato D5 Connected Le meilleur rapport qualité/prix 349.95€ > Darty Dispositif de nettoyage/aspiration Brosse nylon rotative+1 brosse latérale Fonction lavage non Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge non Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause Délimitation de périmètre Bande magnétique (4 mètres, à découper) Synthèse vocale non Capacité du bac à poussière (cl) nc Poignée de transport oui Poids (kg) 3,4 Dimensions (dxh ou Lxlxh) 33,6×31,9×10 cm Fiche technique +

D comme D5 Connected : c’est en effet l’aspect adopté par ce robot de Neato. Cette géométrie anguleuse lui permet de visiter et de nettoyer les coins de la pièce, à l’aide de son aspiration, assez puissante, et de son « immense » brosse transverse de presque 28 cm placée tout à l’avant. Les résultats sont assez concluants, même si le D5 Connected est parfois trompé par une plinthe épaisse et laisse traîner quelques poussières logées dans les coins. Rien de dramatique cependant, car la qualité de nettoyage est partout ailleurs très satisfaisante et la navigation précise et rapide (souvent en un seul passage), grâce au laser embarqué. La stabilité de la base et ses connecteurs verticaux, facilitant le positionnement pour la recharge, sont de bonnes idées. Une bande magnétique de 4 mètres, à découper, sert à délimiter les zones de nettoyage si nécessaire. L’application mobile, quant à elle, affiche quelques statistiques, comme la surface nettoyée, et propose des rappels pratiques, pour vider le bac ou remplacer le filtre.

Electrolux Pure i9 Notre coup de coeur 599.95€ > Darty Dispositif de nettoyage/aspiration Brosse nylon + brosse latérale Fonction lavage non Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge non Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause/Mode éco/Mode spot/Retour base Délimitation de périmètre non Synthèse vocale oui Capacité du bac à poussière (cl) 70 Poignée de transport non Poids (kg) nc Dimensions (dxh ou Lxlxh) 32x27x8,5 cm Fiche technique +

Electrolux a été un pionnier en matière d’aspirateur robotique avec le Trilobite, sorti en 2001. Mais la marque suédoise n’a jamais retenté l’expérience, jusqu’à l’arrivée du Pure i9. Ce robot se distingue d’emblée par sa forme triangulaire, sa finition, sa relative compacité et sa base imposante, mais stable. La brosse d’extraction occupe presque toute la largeur du robot et est associée à une brosse latérale dense et à poils longs, placée à l’extrémité avant droite du robot. Pour le coup, le Pure i9 est vraiment capable de nettoyer les coins de la pièce, une qualité d’autant plus notable que l’aspiration est au niveau des meilleures. Ce nettoyeur efficace se dirige en outre avec précision, guidé par deux lasers IR et un capteur qui modélise l’environnement en 3D. Un bémol toutefois : logé à l’avant et à quelques centimètres du sol, cet « oeil » peut interpréter un simple paillasson comme un obstacle à contourner, alors que le Pure i9 dispose des capacités mécaniques pour le franchir et le nettoyer. À améliorer donc… L’absence de balise est également regrettable et l’application mobile, qui n’affiche aucun plan, ne permet pas de créer une délimitation virtuelle.

iRobot Roomba 966 Le plus efficace 479€ > Amazon Dispositif de nettoyage/aspiration 2 brosses nylon et caoutchouc en contre-rotation + brosse latérale Fonction lavage non Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge non Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause/Mode spot/Retour base Délimitation de périmètre Balise optique Synthèse vocale oui Capacité du bac à poussière (cl) 60 Poignée de transport oui Poids (kg) 3.9 Dimensions (dxh ou Lxlxh)0 35×9,1 cm Fiche technique +

Si l’on met de côté son aspect circulaire trop classique, le Roomba 966 est l’une des Rolls-Royce du marché des aspirateurs robots. Ses performances, tout d’abord, sont d’un excellent niveau. Doté d’une double brosse, le Roomba 966 nettoie avec soin la plupart des sols, même un paillasson épais sali par de la terre incrustée. Par ailleurs, un capteur détermine la nature des sols et le degré de saleté, la puissance de l’aspiration s’ajustant en conséquence. Malgré tout cela, la hauteur du robot reste limitée à 9 cm. Ensuite, ce robot s’oriente avec précision à l’aide de son laser et est accompagné d’une balise optique, qui lui ordonne de travailler dans telle pièce et pas ailleurs. Une base un peu plus lourde et stable n’aurait pas été de refus, cependant. Parmi les aspects pratiques intéressants, citons la poignée et le détecteur de remplissage du bac à poussières. L’application mobile, enfin, donne accès à un historique, à la programmation, mais n’affiche aucun plan des pièces.

iRobot Roomba i7+ Le plus pratique 899€ > Boulanger Dispositif de nettoyage/aspiration 2 brosses caoutchouc en contre-rotation + brosse latérale Fonction lavage non Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge non Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause/Mode spot/Retour base Délimitation de périmètre Balise optique + virtuelle via application mobile Synthèse vocale oui Capacité du bac à poussière (cl) Base avec sac à poussière Poignée de transport oui Poids (kg) nc Dimensions (dxh ou Lxlxh) 34×9 cm Fiche technique +

Le Roomba i7+ s’accompagne d’une grande base qui vidange automatiquement le bac à poussières du robot, une fois celui-ci revenu se garer. Si l’opération est fort bruyante, elle ne dure que quelques secondes et se révèle pratique : on n’a plus à vider soi-même le bac du robot. Les poussières sont récupérées dans un sac, semblable à celui d’un aspirateur traineau, qui se retire par dessus le collecteur et dont la contenance, selon iRobot, équivaut à 30 fois celle du bac. C’est toutefois un consommable : deux sacs sont fournis et le pack de trois sacs supplémentaires est vendu 19,99 €. Autre innovation intéressante : le Roomba i7 enregistre le plan du logement et l’application mobile permet de nommer les pièces visitées. Ainsi peut-on demander un nettoyage intégral ou sélectif. Un nettoyage de bonne qualité, soit dit en passant, l’aspiration se montrant suffisamment puissante. L’autonomie, enfin, est honorable : l’aspirateur parcourt un trois-pièces de 60 m2 en un peu plus d’une heure, sans recharge intermédiaire. Un robot de très bonne facture, donc, mais qui se paie au prix fort.

Quels sont les préparatifs ?

Commençons par l’aspect matériel : le robot est livré avec une base grâce à laquelle la batterie se recharge automatiquement. Cette base est bien entendu à positionner à proximité d’une prise électrique, le cordon mesurant entre 1 m et 1,50 m, grosso modo.

Elle demande aussi un peu d’espace, à l’avant en particulier, pour que le robot puisse effectuer librement ses manœuvres – certains doivent réaliser un demi-tour quand ils reviennent se garer. La stabilité de cette base est un autre point à surveiller : certaines sont petites, donc peu encombrantes, mais le robot a parfois tendance à les «bousculer» et éprouve alors des difficultés à se positionner précisément sur les contacts électriques.

Sur le robot lui-même, la seule opération préalable se résume au montage de la ou des brosses latérales, le cas échéant. Celles-ci se clipsent le plus souvent. Avant le premier nettoyage, une charge initiale de plusieurs heures est recommandée pour que la durée de vie de la batterie et sa charge soient optimales.

L’aspect logiciel, maintenant. Les robots que nous avons testés appartiennent à deux grandes catégories : les robots non connectés et les robots connectés. Pour les premiers, il n’y a donc rien à faire, si ce n’est insérer une paire de piles dans la télécommande fournie. Pour les autres, la procédure standard consiste à télécharger l’application mobile iOS/Android, à créer un compte puis à configurer le robot en lui transmettant le mot de passe du réseau Wifi domestique (une bande à 2,4 GHz est généralement requise).

Le robot d’Electrolux demande à être retourné avant cela, celui d’Ecovacs doit être réinitialisé… Quoi qu’il en soit, nous n’avons rencontré aucune difficulté, exception faite du Deebot M81 Pro qui a refusé de se connecter. Il est à noter que l’application mobile n’est pas indispensable, sauf à vouloir programmer un nettoyage, accéder à des statistiques ou afficher une cartographie, cette dernière fonction étant l’apanage des modèles dotés de caméras ou de télémètres laser.



Aspiration, lavage, que nettoient-ils et comment ?

Sont-ils aussi puissants qu’un aspirateur normal ?

Les fabricants, dans leur grande majorité, ne communiquent aucune information sur la puissance utile, qui implique le débit d’air et la dépression exercée par le système d’aspiration. Il n’y a pas de suspense toutefois : même le plus puissant de ces aspirateurs-robots ne peut rivaliser avec le plus rudimentaire des aspirateurs-traineaux et de l’huile de coude.

Pour une raison simple : le premier est handicapé par les limitations de sa batterie et doit respecter un compromis entre puissance et autonomie, tandis que le second profite de la haute tension du réseau électrique et d’une puissance de plusieurs centaines de watts. Les bénéfices d’un aspirateur-robot sont surtout d’ordre pratique. Aucun modèle, aussi performant soit-il, ne dispense son propriétaire de réaliser lui-même un nettoyage complet et régulier de son logement.

Nettoient-ils tous les types de sols ?

Il existe peu d’incompatibilités entre un aspirateur-robot et le type de sol qu’il est censé nettoyer : parquet, carrelage, linoléum, moquette, tapis… Les tapis et moquettes à longues fibres font partie des rares exceptions, car le passage d’un aspirateur muni d’une brosse d’extraction pourrait causer des dégâts.

Tous les robots ne sont pas égaux, toutefois. Ce sont les plus puissants, généralement les plus chers, qui se débrouillent le mieux pour débarrasser la moquette et les tapis épais des poils d’animaux et de la poussière incrustée. Les autres tirent surtout leur épingle du jeu sur les sols durs et pour les amas de poussières (les fameux moutons) ou de saletés les plus légers. Un robot haut de gamme comme le Roomba 966 est en supplément doté d’un capteur qui identifie la nature du sol, en fonction de laquelle la puissance d’aspiration est modulée.

Peuvent-ils laver ?

Les deux robots d’Ecovacs sont fournis avec un petit réservoir à eau et une lingette, qui se fixe sous le robot. Le robot aspire, puis humidifie la lingette pour laver le sol immédiatement après. Cette fonction, heureusement optionnelle, est peu convaincante, car elle a tendance à étaler la saleté et à produire des traces. Le Braava Jet d’iRobot, pourtant spécialisé, ne fait pas beaucoup mieux. On attend encore l’arrivée d’un « robot serpillère » efficace…

Peuvent-ils nettoyer sous les meubles ?

Tout dépend de la hauteur du robot et de l’espace sous le meuble en question. Un robot aspirateur mesure le plus souvent moins d’une dizaine de centimètres de hauteur, le Eye 360 étant le plus « grand » avec ses 12 cm. Celui-ci n’en reste pas moins assez plat pour se faufiler sous la plupart des meubles et des lits posés sur pied… Quand on doit passer l’aspirateur sous le lit au prix de contorsions parfois douloureuses, on apprécie.

Déplacement et rayon d’action

Comment évitent-ils les obstacles et trouvent-ils leur chemin ?

Un aspirateur robot se déplace grâce à des techniques de télémétrie : il émet un signal et analyse l’information qui est réfléchie par l’environnement. Ainsi peut-il mesurer la distance avec les cloisons, les meubles et autres pieds de table pour adapter sa vitesse et sa trajectoire en conséquence. C’est aussi le principe de fonctionnement des capteurs de vide placés à la verticale sous le robot : en cas d’anomalie, le robot déduit qu’il est en haut d’un escalier et interrompt sa progression, pour éviter la chute. Un élément indispensable et désormais généralisé pour qu’il puisse être utilisé à l’étage.

Le parechoc, avec son amortisseur, détecte quant à lui les collisions. Nous n’avons observé aucun incident violent lors de nos tests, preuve que la technologie est éprouvée. Mais deux précautions valent mieux qu’une : il est judicieux de retirer tout objet un tantinet fragile, comme ce précieux vase Ming juché sur son guéridon tremblant.

La technique de guidage gagne en sophistication à mesure que le prix grimpe. Pour schématiser, deux techniques se partagent l’entrée et le milieu de gamme : le capteur à ultrasons et le capteur à infrarouge. Dans le premier cas, l’obstacle est repéré et sa distance mesurée grâce au temps de vol de l’onde ultrasonore. Dans le second cas, c’est l’angle de réflexion du faisceau infrarouge sur l’obstacle qui sert à calculer la distance. Ces métriques ne sont utilisées que pour déterminer la proximité d’un obstacle. Les robots d’entrée de gamme sont incapables de s’auto-localiser et se déplacent de façon aléatoire.

Le laser fait son apparition dans le milieu et le haut de gamme. Sa lumière cohérente a l’avantage d’être ultra-précise et directive. Bien que les fabricants ne mentionnent jamais ce terme, il s’agit probablement d’un système comparable au Lidar (Light detection and ranging), mis en œuvre sur les robots d’Ecovacs et iRobot notamment. Les pièces de l’habitation sont alors cartographiées, ce qui améliore, du moins en théorie, la précision des déplacements.

Le robot Eye 360, quant à lui, s’oriente à l’aide d’illuminateurs infrarouges et d’une caméra, couplée à de l’analyse d’image. Un environnement assez lumineux est obligatoire. Enfin, pour revenir à leur base, ces robots se fient généralement à un signal infrarouge distinct. Certains y parviennent facilement, comme le D5 Connected, d’autres nettement moins, comme le Floor 300.



Tous ces robots bénéficient d’algorithmes d’intelligence artificielle, étant donné qu’ils ont la capacité de prendre des décisions (changement de direction ou de puissance d’aspiration, etc). Cependant, Ecovacs a franchi une étape : à l’aide de sa caméra frontale et d’analyses d’image, le Deebot Ozmo 950 peut identifier des obstacles sur son chemin : chaussure, câble, ballon, etc. Objectif : différencier le mobilier (tables, meubles…) et les objets qui n’en sont pas. Les premiers sont cartographiés, contrairement aux seconds, susceptibles d’avoir disparu au prochain passage. Ainsi la navigation serait-elle régulièrement améliorée.



Il s’agit de vision par ordinateur assistée par de l’apprentissage automatique. Ecovacs précise que les images sont stockées localement, par souci de confidentialité, mais que la transmission au cloud serait une option envisageable, dans le but d’enrichir la base de donnée .



Peut-on délimiter un périmètre de nettoyage ?

Cette fonction, pourtant bien pratique, n’est hélas pas généralisée. En son absence, il est recommandé de fermer les portes ou de bloquer le passage du robot, quand on veut l’empêcher de visiter telle ou telle pièce.

Autrement, chaque fabricant a sa méthode pour délimiter un périmètre de nettoyage. Neato et Eufy livrent avec leur robot une bande magnétique, qui a le mérite de ne pas consommer de piles, et Extel une balise à ultrasons. La balise optique de iRobot joue quant à elle un double rôle : elle émet un faisceau invisible, qui agit comme une barrière, ou protège une petite zone, où est située la gamelle du chien ou du chat, par exemple. Si une seule balise n’est pas suffisante, d’autres peuvent être achetées en option dans les boutiques en ligne des fabricants. Une balise supplémentaire est facturée 49,99 € chez iRobot, notamment.

Enfin, Ecovacs se distingue avec son système de barrière virtuelle, à dessiner dans l’application mobile, sur le plan modélisé par le robot. Très geek, mais cela fonctionne parfaitement. L’application mobile du Roomba i7+ détermine elle-même la séparation des pièces, mais le plan n’en reste pas moins modifiable : on peut supprimer, repositionner ou réorienter les lignes de démarcation suggérées. Par ailleurs, les pièces peuvent être nommées (cuisine, chambre, etc). Pratique pour indiquer au robot où il doit travailler.



Pilotage et autonomie

Comment sont-ils pilotés ?

Les robots non connectés, soit les modèles d’Extel et d’Eufy, se pilotent grâce à une télécommande infrarouge, assortie ou non d’un petit écran LCD, qui permet, entre autres, de lancer ou d’arrêter un cycle de nettoyage, de programmer l’horaire et le jour d’un nettoyage, etc. Infrarouge oblige, les consignes ne seront transmises qu’à quelques mètres de distance.

Les robots connectés et accompagnés d’une application mobile, du moment que le réseau Wifi est à portée, n’ont pas cet inconvénient. L’utilisateur peut même les actionner hors de son domicile, si besoin. Ces mêmes robots sont également reliés à Internet et aux services Cloud, ce qui peut améliorer certains aspects pratiques : les robots de Neato et de iRobot interagissent avec Google Home et Alexa et peuvent recevoir des instructions vocales par cet intermédiaire.



À l’exception notable du Floor 300 d’Extel, tous les robots bénéficient, en outre, de boutons de contrôle direct qui permettent au minimum de lancer ou de suspendre un cycle de nettoyage. Inutile, dans ce cas, de rechercher la télécommande ou le smartphone quand on a besoin promptement d’un peu de silence.

Quelle est leur autonomie ?

L’autonomie est tributaire de nombreux facteurs : la capacité de la batterie, bien sûr, la puissance de l’aspiration, le poids du robot, etc.

Dyson indique, par exemple, que le 360 Eye fonctionne pendant 40 minutes avant épuisement en mode normal et 75 minutes en mode silence, ce qui correspond à la puissance d’aspiration minimale. Chez Electrolux, ces chiffres sont de 40 et 60 minutes. Nous avons constaté pour notre part des résultats supérieurs sur certains robots d’entrée de gamme, mais dont la puissance et l’efficacité sont moindres. C’est toujours une question de compromis, quoi qu’il en soit.

De manière générale, il faut compter entre 1h et 1h30 d’autonomie. Soit, à la louche, une surface entre 30 et 40 m2, au rythme auquel avancent ces robots. Par conséquent, les grandes pièces ou les grandes habitations ne seront quasiment jamais traitées en une seule fois : le robot devra d’abord recharger sa batterie, ce qui prend deux à trois heures, avant de continuer son travail.

Quid de l’entretien ?

Comment vide-t-on les poussières ?

Un aspirateur robot s’apparente à un aspirateur classique sans sac et incorpore un bac à poussière, dont la contenance est de quelques décilitres. Un modèle haut de gamme comme le Roomba 966 est même équipé d’un capteur qui détecte le niveau de remplissage, l’information étant relayée par l’application mobile. Autrement, ce niveau est calculé de manière statistique… ou n’est pas signalé du tout.

Charge à l’utilisateur de savoir quand retirer le bac pour le vider, un geste nécessaire de toute façon pour restaurer la puissance d’aspiration. Si le robot est bien conçu, ce bac est emboîté dans une trappe à l’arrière ou au-dessus, ce qui signifie qu’il demeure accessible quand le robot est en place dans sa base de recharge. Sur le Floor 300, il est situé sous le capot aimanté du robot, ce qui est déjà moins commode. Sur le 360 Eye, le robot doit être retiré de sa base pour que le bac puisse être ôté.



Grâce au i7+ de Roomba, cette préoccupation disparaît cependant. Ce robot vidange lui-même son bac à poussière quand il retourne à sa base, celle-ci, plus volumineuse que la moyenne, possédant un sac à poussière d’une capacité 30 fois supérieure. Certes, ce sac finit lui aussi par être rempli et a besoin d’être changé, mais cette corvée n’est plus aussi fréquente.

Doit-on changer des pièces régulièrement ?

Les filtres (parfois normés HEPA et anti-allergènes) accumulent de la poussière et les brosses s’encrassent, d’autant plus en présence d’animaux domestiques qui perdent leurs poils. Si un bon entretien est un gage de longévité et d’hygiène, un remplacement est à envisager à un moment ou à un autre. iRobot, par exemple, préconise de changer les filtres tous les deux mois et les brosses tous les six à douze mois. Ces pièces de rechange, à notre connaissance uniquement disponibles chez les fabricants, nécessitent de prévoir un petit budget récurrent.

Toujours chez iRobot, en ce qui concerne le Roomba 696, le pack de trois brosses latérales coûte 9,99 € et le pack de trois filtres, 19,99 €. Chez Eufy, le pack composé d’un filtre HEPA et d’un filtre en mousse est vendu autour d’une dizaine d’euros. La batterie n’est pas non plus éternelle et rendra l’âme au bout de deux à trois ans. Son remplacement coûte 119,99 € chez iRobot, pour les modèles haut de gamme.

De manière générale, la plupart de ces éléments, dont la brosse, se retirent facilement, les mécanismes développés par les fabricants ne requérant pas de tournevis.

Nos tests d’aspirateurs robots

Les entrées de gamme



Ecovacs Deebot M81 Pro 338€ > Rue du Commerce Dispositif de nettoyage/aspiration Brosse nylon rotative+2 brosses latérales Fonction lavage oui Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge oui Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause Délimitation de périmètre non Synthèse vocale non Capacité du bac à poussière (cl) 57 Poignée de transport non Poids (kg) 3.49 Dimensions (dxh ou Lxlxh) 34,8×7,9 cm Fiche technique +

Le M81 Pro est un peu plus cher que ses concurrents d’entrée de gamme et dispose de fonctions un peu plus évoluées, comme la fonction de lavage (sans grand intérêt) et la connexion Wifi. L’application mobile, bien qu’elle soit commune à toute la gamme, est cependant moins riche que celle du DR95 du même fabricant : exit la cartographie, par exemple, tout bonnement parce que le M81 Pro ne dispose de laser ou d’instrument de précision du même genre. Quoi qu’il en soit, notre commentaire se base sur les informations de la fiche technique, car ce robot n’a jamais réussi à se connecter au réseau Wifi, malgré plusieurs tentatives.

Heureusement, il dispose d’un bouton pour lancer un cycle de nettoyage et surtout d’une télécommande IR, identique à celle du robot Eufy, soit dit en passant. Les performances de nettoyage sont tout à fait correctes pour ce prix, mais le M81 Pro se montre toute de même assez lent pour nettoyer une simple pièce (plus de 45 minutes) du fait qu’il passe plusieurs fois au même endroit, en ligne droite puis en diagonale. Lors de nos tests, il s’est même retrouvé prisonnier d’un labyrinthe de pieds de chaises, il est vrai très piégeux.

Extel Easymate Floor 300 203€ > CDiscount Dispositif de nettoyage/aspiration 2 brosses latérales Fonction lavage non Connexion Wifi non Télécommande infrarouge oui Boutons de contrôle direct non Délimitation de périmètre Balise à ultrasons Synthèse vocale non Capacité du bac à poussière (cl) 25 Poignée de transport non Poids (kg) 2.06 Dimensions (dxh ou Lxlxh) 27×7 cm Fiche technique +

Avec sa gamme Floor, Extel, au travers de sa marque EasyMate, se lance dans la robotique avec toute une série d’aspirateurs. Le Floor 300, modèle d’entrée de gamme, profite d’un prix raisonnable et d’un gabarit compact, mais sa prestation ne donne guère satisfaction. Ce petit galet noir a en effet tendance à facilement s’égarer, peinant à retrouver sa base de recharge.

S’ajoutent des performances très moyennes, la faute à l’absence de brosse d’extraction et à un orifice d’aspiration très petit (ce qui implique beaucoup de passages pour couvrir une surface) combiné à un racloir où s’agglutine la poussière. On a parfois l’impression que le Floor 300, en raison d’une conception maladroite, chasse plus la poussière qu’il ne l’aspire. Enfin, la petite télécommande IR n’est pas un exemple d’ergonomie, en particulier pour la programmation. Un robot difficile à recommander, donc.

Eufy RoboVac 30C 249.99€ > Amazon Dispositif de nettoyage/aspiration Brosse nylon + brosse latérale Fonction lavage non Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge oui Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause Délimitation de périmètre 2 bandes magnétiques (2×2 mètres, à découper) Synthèse vocale non Capacité du bac à poussière (cl) 60 Poignée de transport non Poids (kg) nc Dimensions (dxh ou Lxlxh) 32×7 cm Fiche technique +

Le Robovac 30C est l’un des premiers aspirateurs-robots connectés d’Eufy. La commande via une application mobile, qui offre une fonction de programmation notamment, est encore rare à ce niveau de prix. Pour se diriger, ce robot emploie neuf capteurs infrarouges, une technologie standard dans ce segment d’entrée de gamme. Pas question ici de télémétrie laser, encore moins de cartographie, susceptibles d’améliorer la précision du guidage et d’accélérer les opérations. Résultat,le nettoyage d’une pièce d’une vingtaine de mètres-carrés dure quelque 55 minutes.

Il existe heureusement un mode «rapide» (une demi-heure et pas plus) qui suffit dans une petite pièce. Les deux bandes magnétiques sécables permettent quant à elles de délimiter le périmètre. Le nettoyage est d’assez bonne qualité sur des sol durs, même à puissance moyenne. Sur un paillasson épais, une montée en régime est nécessaire pour désincruster les poussières et les saletés. Le bac se retire facilement et peut être lavé, mais on regrette l’absence de poignée de transport sur le robot.

Les milieux de gamme

iRobot Roomba 696 299.99€ > Darty Dispositif de nettoyage/aspiration 2 brosses nylon et caoutchouc en contre-rotation + brosse latérale Fonction lavage non Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge non Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause/ Retour base/Nettoyage spot Délimitation de périmètre Balise optique Synthèse vocale oui Capacité du bac à poussière (cl) nc Poignée de transport oui Poids (kg) 3.56 Dimensions (dxh ou Lxlxh) 33,5×9,3 cm Fiche technique +

Le Roomba 696 partage avec son grand frère, le Roomba 966, quelques traits de famille, dont le design et l’application mobile. Le système de navigation est également comparable, mais moins sophistiqué, prix inférieur oblige. À ce point de dégradation, on est quand même surpris, car ce robot 696 est capable d’ignorer la moitié de la pièce qu’il est censé nettoyer. Peut-être voit-il ce canapé qui traverse la pièce comme un rempart…

Même dans un simple couloir, il éprouve des difficultés à se repérer et se gare à grand-peine sur sa base, peu stable et dont le cordon d’alimentation peut même se détacher. Des correctifs s’imposent donc. Pour le reste, les performances d’aspiration sont tout à fait honorables grâce à la double brosse notamment. Celle-ci est peut-être responsable du bruit assez désagréable se superposant à celui de l’aspiration. L’application mobile, pour finir, relaie un historique, des rappels d’entretien, et propose de paramétrer un planning de nettoyage.

iRobot Roomba e5 335.99€ > Amazon Dispositif de nettoyage/aspiration 2 brosses caoutchouc en contre-rotation + brosse latérale Fonction lavage non Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge non Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause/ Retour base/Nettoyage spot Délimitation de périmètre Balise optique Synthèse vocale oui Capacité du bac à poussière (cl) nc Poignée de transport oui Poids (kg) nc Dimensions (dxh ou Lxlxh) 33×9 cm Fiche technique +

Dans la gamme de iRobot, le Roomba e5 se situe dans le milieu de gamme, au-dessus du 696. Plus récent que ce dernier, il est censé être plus évolué. Le système de navigation est en effet un peu meilleur, mais reste ô combien perfectible : le Roomba e5 arpente la pièce dans tous les sens, sans logique apparente, et repasse plusieurs fois au même endroit. Ainsi, le nettoyage d’une pièce de 20 m2 prend parfois plus d’une heure. On attend mieux à ce prix…

Heureusement, la batterie, avec ses 90 minutes d’autonomie, est endurante. D’autre part, le résultat est honorable, grâce à la bonne puissance d’aspiration et aux deux rouleaux en caoutchouc, qui ne s’encrassent pas et se révèlent assez efficace pour décrasser un épais tapis par exemple. On apprécie également la poignée de transport, la balise optique pour délimiter le périmètre de nettoyage ou encore le bac à poussières lavable. L’application mobile propose des fonctions déjà vues chez iRobot, dont la programmation et l’historique.

Les hauts de gamme

Ecovacs Deebot Ozmo 960 726.70€ > eBay Dispositif de nettoyage/aspiration Brosse nylon+2 brosses latérales Fonction lavage oui Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge non Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause Délimitation de périmètre virtuelle via application mobile Synthèse vocale oui Capacité du bac à poussière (cl) 45 Poignée de transport oui Poids (kg) 4.8 Dimensions (dxh ou Lxlxh) 35,4×10,1 cm Fiche technique +

Le Deebot Ozmo 960 se distingue sa navigation, basée sur une intelligence artificielle capable d’identifier les objets traînant sur le sol, et sa capacité de lavage. Le premier aspect donne satisfaction. Grâce à sa caméra frontale, son IA et son télémètre laser, ce robot contourne efficacement les câbles, chaussettes, chaussures et autres objets sans les entraîner dans son sillage – même s’il lui arrive de les bousculer quelque peu. Par ailleurs, ces objets sont désignés dans la cartographie des lieux que l’application mobile dessine progressivement et inciteront l’utilisateur à les déplacer au prochain nettoyage. Une application qui offre bien d’autres fonctions plus classiques, comme la programmation et la délimitation des pièces dans lesquelles le robot doit travailler. Qui plus est, le Deebot Ozmo 960 bénéficie d’une bonne puissance d’aspiration, d’une bonne autonomie (environ 90 minutes) et se révèle assez silencieux. La fonction de lavage, elle, laisse un peu plus à désirer. Quoi qu’il en soit, et bien que son prix soit assez élevé, ce nouvel arrivant dans la gamme Deebot est un bon choix.

Dyson 360 Eye 999€ > Boulanger Dispositif de nettoyage/aspiration Brosse nylon/ fibres de carbone rotative Fonction lavage non Connexion Wifi oui Télécommande infrarouge non Boutons de contrôle direct Démarrage/Pause Délimitation de périmètre non Synthèse vocale non Capacité du bac à poussière (cl) 33 Poignée de transport non Poids (kg) 2,44 Dimensions (dxh ou Lxlxh) 33,2×28,7×12 cm Fiche technique +

Il s’agit du premier aspirateur robot de Dyson et ce coup d’essai n’est pas un coup de maître. Le Eye 360 fait pourtant preuve de belles qualités : il est joliment carrossé, compact, bien qu’il soit un peu plus haut que la moyenne, et son système d’aspiration cyclonique par centrifugation maintient les performances, plutôt bonnes, sans encrasser le filtre, par ailleurs lavable. Mais certains défauts sont assez rédhibitoires, comme le bac mal placé ou la base trop légère, donc instable, quand le robot revient se garer.

La navigation est encore plus sujette à caution : s’il parvient à se faufiler un peu partout, en raison de son petit gabarit, le Eye 360 est à la peine dans la pénombre, car sa petite caméra embarquée n’y voit plus rien. Même le simple fait de retrouver la base de rechargement devient compliqué. L’application mobile offre quant à elle la possibilité de retracer le parcours du robot, mais pas de créer une barrière virtuelle, par exemple. Or, le Eye 360 est dépourvu de balise. À ce prix, on attendait mieux.

