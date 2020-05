Free, SFR, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box ?

Lorsqu’on envisage de changer de fournisseur d’accès, beaucoup de questions se posent. La première est celle du tarif, bien sûr. Vient ensuite celle concernant les débits et les services, qui reste fondamentale et peut orienter très nettement sa décision. Pourtant au-delà de ces critères, sélectionner son FAI (Fournisseur d’Accès Internet) dépend en grande partie du matériel qui l’accompagne. Et le choix peut se révéler cornélien tant les fiches techniques sont parfois similaires. Sauf que de la Livebox 5, lancée en fin d’année dernière par Orange, à la récente Bbox Fibre Wi-Fi 6 en passant par la Freebox Delta, toutes les box ne se valent pas.

Aucune grosse nouveauté n’est présente pour cette mise à jour, aucune nouvelle box internet n’étant sortie des cartons des fournisseurs d’accès à Internet ces dernières semaines. Quelques ajustements en revanche sont à noter du côté des tarifs, à la hausse comme à la baisse.

Comment savoir, dès lors, laquelle correspond le plus à ses besoins ou ses envies ? Quel débit et quels services peut-on espérer ? Toutes les box actuellement disponibles sont-elles compatibles avec la fibre optique, qui est la grosse tendance de ces derniers mois en matière d’offre Internet, ou faut-il bénéficier d’un matériel bien particulier ?

Avant de changer de FAI, n’hésitez pas à lancer un test de connexion sur votre configuration actuelle. Le service ci-dessous devrait vous y aider. Et si vous voulez en apprendre davantage sur les conditions dans lesquelles ce genre de test est opéré, n’hésitez pas à jeter à un œil à notre article dédié au sujet : Ookla, nPerf, Google : à quel test de connexion peut-on se fier ?

Quelles sont les meilleures box ?



De la Livebox 5 d’Orange à la SFR Box 8, en passant par les différentes Bbox proposées par Bouygues ou les Freebox Delta et Freebox One de Free, nous avons testé toutes les box Internet actuellement disponibles. Que vous cherchiez la box la plus performante, celle qui offre le meilleur rapport qualité/prix ou tout simplement une box sans fioritures et services associés, la box Internet idéale se trouve dans notre sélection.

Orange Livebox 4 : la plus complète et la plus performante



Livebox 4 Orange 28,99 € puis 42,99 € > Orange On aime Caractéristiques homogènes

Design On n’aime pas Pas de WiFi 6 Connectivité Internet FTTH (1 Gbit/s), ADSL2+, VDSL2 Ethernet 4 ports 1GbE WiFi Dual band 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11ac USB 2x USB 3.0 Fiche technique +

Sortie en mai 2016, la 4e version de la Livebox d’Orange est toujours l’une des plus puissantes box de ce comparatif, Livebox 5 comprise. Elle est capable de décoder n’importe quel flux 4K, que ce soit depuis la TV ou un fichier préalablement enregistré. C’est en fait la box que l’on trouve dans l’offre Livebox UP, que ce soit en ADSL ou en fibre. C’est aussi celle que l’on retrouve chez Sosh à 19,99 €. Vous cherchez une connexion fiable (pas de chute de débit au quotidien et un SAV à toute épreuve) et une box qui fait office de lecteur 4K et de NAS ? Vous voulez profiter d’un débit pouvant atteindre 1 Gb/s via la fibre ? C’est du côté d’Orange qu’il faudra vous tourner.

Si l’offre de l’opérateur est un peu plus onéreuse que celle de Free, la qualité du service livré en vaut la peine. En option, on peut également profiter d’un disque dur de 1 To et d’un petit appareil, l’Airbox 4G, qui permet d’accéder à Internet partout, et pas uniquement à la maison. On aurait cependant aimé une meilleure refonte de l’interface: celle-ci est toujours aussi lourde et peu convaincante, notamment en ce qui concerne l’enregistrement et la consultation des programmes.





Freebox Révolution : le meilleur rapport qualité/prix



Freebox Révolution Free 19,99 € puis 44,99 € > Free On aime Disque dur de 250 Go intégré

Module Femtocell intégré (sur les modèles r3)

Haut-parleurs intégrés

WiFi dual-band

Port SFP Connectivité Internet FTTH (1 Gbit/s), ADSL2+, VDSL2 Ethernet 4 ports 1GbE WiFi Dual band 2,4 GHz et 5 GHz (sur les modèles r3), 802.11n (450 Mbit/s) et 802.11ac (860 Mbit/s, sur les modèles r3) USB, e-SATA 2 x USB 2.0, 1x e-SATA Fiche technique +

La Freebox Révolution brille par sa polyvalence. Son tarif est dans la moyenne du marché tandis que la plupart des services et accessoires sont inclus d’office dans son offre. La box dispose d’aptitudes multimédias solides et une interface à la simplicité et la fluidité sans faille.

Grâce à la Freebox Révolution, on profite d’un appareil compatible ADSL, VDSL2 et fibre optique. Il est compatible avec la norme Wi-Fi 802.11 ac, peut faire office de console de jeux (il inclut même un gamepad par défaut) et peut servir de lecteur de Blu-Ray. Au regard de ses fonctionnalités et de son prix, c’est l’une des offres les plus compétitives du marché et on a même droit à CanalSat Panorama, soit près de 60 chaînes chaînes supplémentaires, dont 25 exclusives.

Bouygues Telecom Bbox Fibre Wi-Fi 6 : la box fibre évolutive

Bbox Fibre Wi-Fi 6 Bouygues 24,99 € puis 41,99 € > Bouygues Télécom On aime L'interface en façade

L'interface web d'administration

Le Wi-Fi stable

La modularité et les possibilités d'évolution

Le prix du forfait On n’aime pas Le contrôle à la molette

Le design et l'encombrement qui peuvent déplaire à certains Connectivité internet FTTH (1 Gbit/s) Ethernet 4 ports 1GbE, 1 port 10GbE WiFi WiFi 6 (802.11x), WiFi 5 (802.11ac) USB 2x USB Fiche technique +

Disponible uniquement via l’offre Bbox Ultym, la toute nouvelle Bbox Fibre Wi-Fi 6 est exclusivement destinée aux abonnés équipés d’une connexion fibrée, à l’image de la Livebox 5 d’Orange, elle aussi dédiée aux abonnés fibres de l’opérateur Internet. Il faudra toutefois pour le moment passer par le support téléphonique de Bouygues Telecom pour en bénéficier.

Avec un look inédit et son affichage en façade contrôlable grâce à une molette, cette Bbox a été conçue pour mieux dissiper la chaleur tout en la rendant évolutive. Elle est d’ores et déjà compatible Wi-Fi 6 et Ethernet 10 GbE (sur un port dédié), et pourra facilement accepter une connexion fibre à 10 Gbps… dès que le réseau de l’opérateur le supportera !

Bouygues Telecom Bbox : si vous avez juste besoin d’une connexion Internet



Bbox (Sensation) Bouygues Telecom 14,99 € puis 24,99 € > Bouygues Télécom On aime WiFi dual-band On n’aime pas Pas d'ONT intégré, pas de port SFP Connectivité Internet FTTH (1 Gbit/s), ADSL2+, VDSL2 Ethernet 4 ports 1GbE WiFi Dual band 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11n et 802.11ac (sur les modèles NG+R1) USB 2x USB 2.0 Fiche technique +

Si vous n’avez pas besoin d’une offre Triple Play et souhaitez simplement être connecté au Web, le choix est certes limité, mais pas inexistant. Vous notamment opter pour la Freebox Crystal, qui permet de profiter d’Internet et de la téléphonie (la télévision est en option et coûte 4,99 €/mois). Mais il existe aussi et surtout la Bbox Fit, dont le prix est certes un peu plus onéreux la première année que le Freebox Crystal, mais se révèle moins cher que la concurrente dès la deuxième année.

C’est cette offre que nous avons retenue, notamment parce qu’en cas de panne ou en attendant que la mise en service soit effective, l’opérateur vous livre une clé 4G. Et vous pouvez également profiter de 100 € de remboursement en cas de résiliation de contrat avec votre ancien opérateur, alors que demandez de plus ? Pour le reste, l’offre de Bouygues inclut une connexion Internet ADSL + la téléphonie en illimité (France, DOM et plus de 110 destination).

Les autres box Internet



Chaque fournisseur d’accès à Internet propose à ses clients une ou plusieurs Box, compatible xDSL et/ou Fibre, selon le cas. En plus de notre sélection ci-dessus, voici donc les principales Box Internet actuellement proposées sur le marché. Nous avons volontairement écarté les Box qui ne sont plus proposées aux nouveaux clients des FAI, même s’il est possible que certains d’entre-vous en soient encore équipés.



Free

Freebox Crystal Free 9,99 (puis 24,99) € > Free On n’aime pas Pas de WiFi 802.11ac

Pas de compatibilité VDSL

Pas de Gigabit Ethernet

Techniquement dépassée Connectivité Internet ADSL2+ Ethernet 5 ports Ethernet WiFi 802.11n USB 1x USB 2.0 Fiche technique +

Freebox Delta Free 59,99€ > Free On aime La fibre à 10 Gbit/s

Agrégation MPTCP (xDSL + 4G)

Lecteur NFC

Disque dur 1 To (en option)

Domotique poussée

WiFi tri-band On n’aime pas Le prix… Connectivité Internet FTTH (10 Gbit/s EPON), ADSL2+, VDSL2 Ethernet 4 ports 1GbE WiFi 802.11ac USB 3 x USB 3.0 (dont un dédié FreePlug) Fiche technique +

Freebox Mini 4K Free 14,99 € puis 34,99 € > Free On aime Freeplugs CPL inclus

Compacte On n’aime pas Pas de module Femtocell intégré

Pas de disque dur intégré Connectivité Internet FTTH (1 Gbit/s), ADSL2+, VDSL Ethernet 4 ports 1GbE WiFi 802.11n (450 Mbit/s) USB, e-SATA 2x USB 2.0, 1x e-SATA Fiche technique +

Freebox One Free 29,99 € puis 39,99 € > Free On aime Un seul boîtier

Bluetooth 4.1 Connectivité Internet FTTH (1 Gbit/s), ADSL2+, VDSL2 Ethernet 4 ports 1GbE WiFi Dual band 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11ac USB, e-SATA 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-C, 1x e-SATA Fiche technique +

Orange / Sosh



Livebox 5 Orange 22,99 € puis 41,99 € > Orange On aime ONT intégré

Matériaux recyclés

2 Gbps max en réception

Compacte On n’aime pas Pas d'écran de contrôle

Pas de WiFi6

Pas de révolution technique par rapport à la Livebox 4 Connectivité Internet FTTH (2 Gbit/s) Ethernet 4 ports 1GbE WiFi Dual band 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11ac USB 1x USB 2.0 Fiche technique +

Livebox Play (LB3) Orange 22,99 € puis 36,99 € > Orange On aime La fibre jusqu'à 1 Gbit/s

WiFi dual-band On n’aime pas Pas de WiFi 802.11ac

Pas d'ONT intégré, ni de port SFP Connectivité Internet FTTH (1Gbit/s), ADSL2+, VDSL2 Ethernet 4 ports 1GbE WiFi Dual band 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11n USB 2x USB 2.0 Fiche technique +

SFR / RED



Box 8 Fibre SFR 22 € puis 45 € > SFR On aime WiFi 6 (802.11ax) On n’aime pas Deux ports Ethernet seulement Connectivité Internet FTTH (1 Gbit/s) Ethernet 2 ports 1GbE WiFi 802.11ax (WiFi 6) USB 1x USB 3.1 Type-C Fiche technique +

Box 8 DSL SFR 22 € puis 40 € > SFR On aime WiFi 6 (802.11ax) On n’aime pas Deux ports Ethernet seulement Connectivité Internet ADSL2+, VDSL2 Ethernet 2 ports 1GbE WiFi 802.11ax (WiFi 6) USB 1x USB 3.1 Type-C Fiche technique +

Box Évolution VDSL (NB6V) SFR 16 € > SFR RED On aime Femtocell en option

Clé 3G en option On n’aime pas Pas d'ONT intégré, pas de port SFP

Pas de WiFi 802.11ac Connectivité Internet FTTH (1 Gbit/s, via boîtier ONT), ADSL2+, VDSL2 Ethernet 4 ports 1GbE WiFi 802.11n USB 2x USB 2.0 Fiche technique +

Box Plus SFR 23€ > SFR RED On aime Femtocell (en option)

Un seul port USB On n’aime pas Pas d'ONT intégré, ni de port SFP Connectivité Internet FTTH (1 Gbit/s, via boîtier ONT), ADSL2+, VDSL2 Ethernet 4 ports 1GbE WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11ac (1300 Mbit/s) USB 1x USB Fiche technique +

Des tarifs en chute libre la première année



Les prix d’un accès à Internet s’échelonnent de 16 € (RED Box ADSL) à plus d’une cinquantaine d’euros. Mais s’il existe de gros écarts de prix entre chaque box, précisons que ces tarifs sont en fait ceux constatés hors promotion. Car les FAI ont bien compris que pour attirer davantage de clients, il fallait leur proposer régulièrement des offres permettant de réduire d’au moins une dizaine d’euros par mois leur facture.

Les prix des abonnements affichés par les FAI ne seront donc probablement pas celui que vous payerez la première année. Tous les FAI vont même jusqu’à réduire de près de 40% le prix de l’abonnement. Unique contrainte : vous vous engagez sur 12 mois.

Récapitulatif des offres ADSL/VDSL



Récapitulatif des offres Fibres