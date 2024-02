Freebox Ultra : débits, prix, services, tout savoir sur la nouvelle box Internet

La Freebox Ultra est la box Internet la plus avancée à ce jour. Elle est en effet la seule à proposer des débits symétriques allant jusqu’à 8 Gbits/s ou encore le Wi-Fi 7, qui est la dernière et la plus performante norme de connectivité sans-fil. On vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur la meilleure box fibre de Free.

Présentée officiellement lors de la conférence de Free, la Freebox Ultra est la nouvelle Freebox haut de gamme. Elle remplace la Freebox Delta depuis le 30 janvier 2024. La V9 apporte plusieurs améliorations par rapport à l’ancienne génération. En effet, la box est désormais capable de délivrer des débits montants aussi puissants que les débits descendants. De plus, elle prend en charge le Wi-Fi 7, qui offre une connexion sans-fil bien plus stable et performante que le Wi-Fi 6E. Enfin, la dernière box de Free, qui se décline en deux offres, est accompagnée de nouveaux accessoires et services que nous allons vous dévoiler plus en détail dans ce guide. Vous êtes au bon endroit pour savoir si la Freebox Ultra est faites pour vous.

💻 À qui s’adresse l’offre Freebox Ultra de Free ?

La Freebox Ultra est une offre qui s’adresse uniquement aux particuliers dont le foyer est raccordé à la fibre optique, et qui souhaitent profiter d’une offre Triple Play (Internet + TV + Téléphonie) à un prix compétitif. En effet, contrairement à l’ancienne Box Delta, il n’est plus possible de profiter de l’offre en xDSL+4G, ADSL2+ ou VDSL2.

Par ailleurs, il est possible de profiter d’un abonnement aux meilleurs services de SVoD pour un prix très intéressant. Elle est en cela l’une des meilleures offres du marché si vous êtes un grand consommateur de contenus en streaming et que vous souhaitez faire des économies.

💰 Quel est le prix de la Freebox Ultra ?

Free propose une remise mensuelle de 10 € à ses nouveaux clients, valable pendant la première année de leur abonnement. Actuellement, il est possible de souscrire deux offres sans engagement :

Freebox Ultra Essentiel : à 39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois ;

: à 39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois ; Freebox Ultra : à 49,99 € par mois pendant un an, puis 59,99 € par mois.

La différence de prix entre les deux offres s’explique par le fait que la formule Freebox Ultra Essentiel est moins complète. En effet, en plus d’inclure moins de chaînes TV que l’offre la plus haut de gamme, elle ne propose aucun service supplémentaire. Au contraire, l’offre la plus onéreuse joue à fond la carte du divertissement en incluant un accès aux principales plateformes de SVoD, ainsi qu’un abonnement aux services Amazon Prime et Cafeyn. Nous vous présentons plus en détail les services inclus dans chaque offre, un peu plus bas dans cet article.

Il est également intéressant de noter que les frais de mise en service s’élèvent à 49 €. Afin de se prémunir contre les risques d’impayés, si vous n’autorisez pas le prélèvement automatique, Free réclame un dépôt de garantie de 400 €. Autrement, vous n’avez rien à payer. Les frais de résiliation de l’offre Freebox sont par ailleurs de 49 €. Par ailleurs, Free prend en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur jusqu’à 100 €.

📦 Combien coûte la migration vers la Freebox Ultra ?

Les abonnés d’une offre Révolution, Pop ou Delta qui souhaitent profiter de la nouvelle box de l’opérateur doivent s’acquitter de frais de migration de 49 €. Les clients fidèles, qui détiennent une offre depuis plus de 5 ans chez l’opérateur, sont également redevables de ces frais. Ce qui n’était pas le cas auparavant. En effet, désormais, seuls les détenteurs d’une ancienne offre non compatible avec la fibre (Freebox Crystal ou One) peuvent migrer gratuitement vers la nouvelle box.

Toutefois, les abonnés qui migrent vers la nouvelle offre ne pourront pas recevoir leur box immédiatement. En effet, la box étant actuellement victime de son succès, Free a évoqué un délai d’attente pouvant aller jusqu’à 3 mois.

⚡ Quels sont les débits de la nouvelle Freebox Ultra ?

La Freebox Ultra est la toute première box Internet en France à proposer des débits symétriques. Ce qui signifie que les débits montants et descendants sont égaux. En l’occurrence, la box peut atteindre dans les deux cas des débits théoriques maximum de 8 Gbits/s. Elle devient en cela, la Box fibre la plus performante du marché en proposant des débits montants 8 fois supérieurs aux box concurrentes, qui plafonnent au mieux à 1 Gbit/s.

Les débits descendants et montants étaient jusqu’à présent toujours asymétriques. En se démarquant des autres FAI, Free semble vouloir faire une fois de plus dans l’inédit. Est-il en train de lancer une nouvelle norme ? Nous le saurons prochainement.

Pour rappel, le débit montant (upload) fait référence à la vitesse à laquelle un fichier peut être envoyé sur Internet. À l’inverse, le débit descendant (download) désigne la vitesse de téléchargement d’un fichier sur votre ordinateur.

Avoir un débit montant rapide influe notamment sur la vitesse d’importation des fichiers sur Internet, que cela soit des photos que vous souhaitez transférer sur Google Drive, un mail que vous souhaitez envoyer, ou encore une vidéo que vous souhaitez ajouter sur YouTube. La qualité et la stabilité de votre connexion est également décuplée en visioconférence, ou lors d’un streaming sur Twitch ou Kick.

🛜 La première box avec Wi-Fi 7

Free prend également un peu d’avance sur ses concurrents en étant le tout premier opérateur à proposer du Wi-Fi 7 avec sa nouvelle box Internet. La dernière norme offre des débits jusqu’à 5 fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 6. En effet, les débits théoriques peuvent aller jusqu’à 46 Gbits/s, contre 11 Gbits/s avec le Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 7 © DR

En pratique, le Wi-Fi 7 utilise les mêmes bandes de fréquence (2.4, 5 et 6 GHz) que la précédente norme, mais les booste afin de les rendre plus performantes. De surcroît, grâce à son Wi-Fi quad-band, la Freebox offre encore plus de bande passante. En effet, elle dispose de deux bandes 5 GHz, soit quatre au total avec les 2.4 et 6 GHz. Ce qui lui permet de proposer un débit significativement plus élevé, mais aussi plus de stabilité et moins de latence.

Grâce à cela, il est possible de connecter jusqu’à 100 appareils en simultané et d’atteindre jusqu’à 6 Gbits/s sur plusieurs appareils à la fois. La technologie offre également une plus grande portée de signal, de l’ordre de 10 à 15 mètres supplémentaires.

💾 Un emplacement pour disque dur NVMe

Free a également ajouté un emplacement pour disque dur SSD NVMe sur sa Freebox V9. Grâce à cela et plutôt que de connecter un disque dur en USB comme cela était nécessaire sur la précédente box, les abonnés qui souhaitent se servir de leur box comme d’un serveur/lecteur personnel, peuvent désormais profiter de vitesses d’écriture beaucoup plus rapides. Ils peuvent ainsi enregistrer ou transférer des fichiers (phots, vidéos, enregistrements) très rapidement depuis le disque. Pour profiter de cet avantage, il est toutefois nécessaire de se procurer un disque dur NVMe, qui n’est pas fourni avec la box.

🔋 Une box plus économe en énergie

En plus d’être la box la plus puissante et la plus rapide de l’opérateur, la Freebox Ultra offre également une consommation énergétique réduite, rendue possible notamment grâce à l’utilisation de nouveaux composants, dont un radiateur qui produit moins de chaleur. Ce qui permet au ventilateur de moins fonctionner.

Lorsqu’elle est pleinement sollicitée, la box affiche une consommation de 12,9 W. Toutefois, et lorsque cela n’est pas nécessaire, il est possible de passer en mode éco Wi-Fi afin d’économiser de l’énergie. Sa consommation passe dans ce cas à 9,9 W, soit autant que celle de la Freebox Pop, la plus petite box du marché. Pour ce faire, les bandes de fréquences inutilisées sont désactivées.

La Freebox Ultra propose également un mode veille totale, qui lui permet de descendre à une consommation de seulement 0,56 W ; soit une économie énergétique de 95 %. Il est possible de paramétrer le passage automatique en mode veille totale lorsque vous n’utilisez pas Internet. Par exemple, la nuit ou quand vous n’êtes pas chez vous. Les répéteurs se synchronisent automatiquement aux paramètres de la Freebox Ultra afin de ne pas consommer inutilement. On note également la possibilité de pouvoir éteindre complètement la box, lorsque vous partez en vacances par exemple.

📺 Quels sont les services inclus avec la Freebox V9 ?

La TV

L’offre la plus attractive, mais également la moins complète (Freebox Ultra Essentiel) inclut 230 chaînes, ainsi que de nombreux services de replay (TF1+, 6play, france.tv, arte, etc.). L’offre la plus généreuse inclut pour sa part un total de 280 chaînes, dont les 50 chaînes TV by Canal, mais aussi la chaîne Canal + et les 4 chaînes du bouquet Universal+ (13ème Rue, SYFY, E! et DreamWorks).

OQEE TV by Free © Free

Les abonnés ont également accès à OQEE by Free, qui permet d’accéder à vos chaînes sur tous vos appareils, mais également à des fonctionnalités avancées telles que le contrôle du direct. Vous bénéficiez également de 320 heures d’enregistrement incluses (au-delà 0,02€/h/mois) pour enregistrer des films, séries et programmes.

Les services de divertissement

En souscrivant l’offre Freebox Ultra, les abonnés profitent également d’un accès aux meilleurs services de streaming, comme Netflix Standard avec pub, Disney+ Standard avec pub, ou encore Prime Video. Il est également possible d’opter pour une autre formule en payant la différence.

Les nouveaux clients de l’offre Freebox Ultra Essentiel profitent quant à eux de 6 mois d’abonnement offerts à Prime Video, ainsi que de 3 mois d’abonnement gratuits à la plateforme Disney+. Les abonnés des deux offres Freebox Ultra ont également accès gratuitement et en illimité à une sélection de plus de 500 films et séries via le service de VOD de Free, OQEE Ciné.

Free privilégie encore un peu les abonnés de son offre la plus haut de gamme, en leur faisant bénéficier en exclusivité d’un accès au service de presse numérique Cafeyn, qui propose plus de 2000 journaux et magazines en illimité, ainsi qu’à tous les avantages de l’offre Amazon Prime : livraisons gratuites et express sur des millions d’articles, Prime gaming, Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, accès au Prime Day. Pour finir, les deux offres incluent toutes deux un accès à l’appli Free Ligue 1, qui permet de visionner tous les meilleurs moments de la Ligue 1 Uber Eats sous forme d’extraits en quasi-direct.

Téléphonie

En tant qu’offre Triple Play, la Freebox Ultra fait également profiter ses abonnés d’un service de téléphonie, qui inclut les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, ainsi que vers les mobiles de France, DOM, Europe et d’autres destinations. Nous avons réuni toutes les destinations incluses dans le tableau suivant.

Liste des destinations incluses vers les fixes Liste des destinations incluses vers les mobiles Europe et DOM Açores, Albanie, Allemagne, Andorre, Angleterre (1), Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Écosse (1), Espagne, Estonie, Finlande, France métropolitaine, Géorgie, Grèce, Guadeloupe, Guyane française, Irlande, Irlande du Nord (1), Islande, Italie, La Réunion, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madère, Malte, Martinique, Mayotte, Monaco, Norvège, Pays de Galle (1), Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (1), Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Slovénie, Suède, Suisse, Vatican Açores, Allemagne, Angleterre, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Écosse, Espagne, Estonie, Finlande, France métropolitaine, Grèce, Guadeloupe, Guyane française, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Italie, La Réunion, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Martinique, Mayotte, Norvège, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Slovénie, Suède, Suisse, Vatican Reste du monde Afrique du Sud, Alaska, Argentine, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bermudes, Brésil, Brunéi, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre turque, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, États-Unis, Gibraltar, Guam, Guernesey, Hawaï, Hong Kong, Hongrie, Île de Pâques, Îles Caïmans, Îles Canaries, Îles Christmas, Îles Féroé, Îles Marianne du Nord, Îles Vierges, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jersey, Jordanie, Laos, Macao, Malaisie, Maroc (2), Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pérou, Puerto Rico, République Dominicaine, Russie, Saint-Marin, Samoa américaines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie (3), Turquie, Venezuela, Vietnam, Wallis-et-Futuna Alaska, Brunéi, Cambodge, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, Hawaï, Hong Kong, Îles Canaries, Îles Féroé, Macao, Malaisie, Puerto Rico, Venezuela 1. Hors N° +44 870, 871, 872, 843, 844 et 845.

2. Hors N° 212-526, 527, 533, 534, 546, 553, 547, 540 et 550.

3. Uniquement vers les fixes de Tunisie Telecom commençant par 2167.

😀 Player TV, répéteur, Pocket Wi-Fi : quels accessoires accompagnent la dernière box de Free ?

Comme à l’accoutumée, le Player TV est inclus avec la dernière Freebox. Il est accompagné de sa télécommande avec commande vocale (Google Assistant) et boutons de raccourcis intégrés vers Netflix, Prime Video, CANAL+, Disney+ et l’interface TV OQEE by Free. Grâce à ce dernier, vous pouvez accéder aux chaînes de votre offre directement depuis votre téléviseur et profiter de vos programmes en UHD grâce à sa compatibilité 4K HDR Dolby Vision. Il est toutefois nécessaire de disposer d’une télévision compatible. Au-delà de l’expérience visuelle, vous pouvez également profiter d’un son immersif grâce à la qualité sonore Dolby Atmos.

Durant la conférence de présentation de sa nouvelle box, Xavier Niel a confirmé que la Freebox Ultra aura prochainement droit à un nouveau Player TV, sans dévoiler plus de détail à son sujet.

Player TV © Free

Par ailleurs et quelle que soit l’offre que vous choisissez, vous pouvez profiter gratuitement d’un répéteur Wi-Fi et du Pocket Wi-Fi sur demande. Le répéteur est bien évidemment compatible avec le Wi-Fi 7, pour accompagner les performances du routeur. Il profite de surcroît de la technologie Mesh, qui lui permet de sélectionner automatiquement la meilleure bande de fréquence, afin de vous faire profiter d’un débit optimal et de latences minimales. Il suffit de brancher le répéteur pour qu’il se connecte automatiquement au Serveur. Ce dernier sera utile pour étendre la portée du signal de votre box si votre logement fait plus de 80 m2.

En plus de ce répéteur gratuit, il est possible de profiter de jusqu’à trois autres répéteurs, en fonction de la surface à couvrir. Les répéteurs supplémentaires seront toutefois facturés 20 € par unité.

Répéteur Wi-Fi Ultra © Free

Enfin, un nouvel accessoire fait son apparition avec cette box. Comme mentionné plus haut, il s’agit du Pocket Wi-Fi, un mini-modem 4G qui inclut 200 Go de data par mois, et vous permet de profiter d’une connexion à Internet avant le raccordement de votre logement à la fibre, ou la réception de vos équipements Freebox. Ce dernier est inclus sur demande.

Pocket Wi-Fi © Free

Vous pouvez ensuite conserver le galet 4G, pendant toute la durée de votre abonnement, si vous souhaitez vous connecter en mobilité lorsque vous partez en vacances par exemple. Vous profiterez alors de 50 Go de data par mois. Toutefois, si vous décidez de le conserver, Free vous facturera des frais de mise à disposition de 10 €.

📞 Un forfait mobile à prix avantageux

En souscrivant l’offre Freebox Ultra, vous profitez de l’Avantage Mobile. Bien que cela ne soit nullement obligatoire, vous pouvez ainsi souscrire une offre mobile à un prix plus avantageux. En effet, le forfait Free 5G sans engagement avec une enveloppe de data illimitée en 5G/4G est proposé au prix de 9,99 € par mois pendant un an, avant de passer à 15,99 € par mois.

Il est possible de souscrire jusqu’à 4 nouveaux forfaits à ce tarif pour vos proches. Le forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 35 Go d’Internet en 4G depuis 100 destinations. L’offre vous fait également profiter de l’appli TV OQEE by Free, ainsi que d’un accès premium à l’appli Free Ligue 1. Pour information, si vous souscrivez ce forfait sans box, le prix s’élève à 19,99 € par mois et le forfait est limité à 250 Go de data par mois.

Il est également possible de profiter gratuitement du forfait 2h, qui contient 50 Mo en 4G/G+, 2 heures d’appels en France et les SMS/MMS illimités, ainsi que 50 Mo à utiliser en Europe et dans les DOM.

💊 Quel est le design de la Freebox Ultra et de ses équipements ?

La Freebox Ultra est une box Internet compacte de forme ovale, aux dimensions de 11,9 x 23 x 6,5 cm, pour un poids de 760 g. Vu du dessus, elle ressemble à une pilule. À l’instar de sa précédente box Delta, Free a conservé la couleur blanche. On retrouve un petit écran OLED monochrome logé sur la tranche supérieure de la box. Ce dernier permet d’afficher quelques informations, et notamment un QR code pour se connecter facilement au Wi-Fi. À droite de l’écran, une croix directionnelle permet de switcher entre les différentes informations et options. On note également la présence d’une LED d’état en façade, qui indique lorsque la box est sous tension ou éteinte.

Free a soigneusement sélectionné les matériaux de sa box de nouvelle génération, afin de garantir sa durabilité et sa réparabilité. De ce fait, la Freebox Ultra est conçue pour durer au minimum 10 ans.

Par ailleurs, le Player TV est de forme circulaire comme d’habitude. Une LED d’état est également présente sur la façade. Ce dernier, compact et discret, est de couleur noir. Il affiche des dimensions de 12,6 x 2,7 cm et un poids de 275 g.

Enfin, le répéteur Wi-Fi se présente également sous la forme d’un boîtier arrondi, mais se veut plus épais que le décodeur TV. La traditionnelle LED de façade est là aussi de mise. L’accessoire affiche des dimensions de 12,6 x 4 cm et un poids de 280 g.

🔎 Quelle est la fiche technique de la Freebox Ultra et de ses équipements ?

Freebox Ultra

Voici les caractéristiques techniques de la dernière box haut de gamme de Free :

Dimensions : 11,9 x 23 x 6,5 cm ;

11,9 x 23 x 6,5 cm ; Poids : 760 g ;

760 g ; Affichage : OLED

OLED Processeur : Quad-core A73 – 2.2GHz ;

Quad-core A73 – 2.2GHz ; Compatibilité : Fibre (Technologie 10G EPON) ;

Fibre (Technologie 10G EPON) ; Connectivité : Wi-Fi 7 MU-MIMO, Quad-band (2.4 GHz 2×2 + 5 GHz bas 2×2 + 5 GHz haut 2×2 + 6 GHz 2×2) et Bluetooth 5.0 Low Energy ;

Wi-Fi 7 MU-MIMO, Quad-band (2.4 GHz 2×2 + 5 GHz bas 2×2 + 5 GHz haut 2×2 + 6 GHz 2×2) et Bluetooth 5.0 Low Energy ; Sécurité : Norme WPA3.

Player TV Ultra

Voici les caractéristiques techniques du Player TV de l’offre Freebox Ultra :

Dimensions : 12,6 x 2,7 cm ;

: 12,6 x 2,7 cm ; Poids : 275 g ;

: 275 g ; Format vidéo : 4K HDR avec DolbyVision ;

: 4K HDR avec DolbyVision ; Format audio : DTS HD, Dolby Audio, Compatible Dolby Atmos et Surround 5.1 ;

: DTS HD, Dolby Audio, Compatible Dolby Atmos et Surround 5.1 ; Système d’exploitation : AndroidTV ;

: AndroidTV ; Connectivité : Wi-Fi 11AC DBS 2×2 et Bluetooth 5.0 Low Energy ;

: Wi-Fi 11AC DBS 2×2 et Bluetooth 5.0 Low Energy ; Mémoire : 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Répéteur Wi-Fi 7

Le répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande avec la Freebox Ultra propose la fiche technique suivante :

Dimensions : 12,6 cm x 4 cm ;

: 12,6 cm x 4 cm ; Poids : 280 g ;

: 280 g ; Connectivité : Wi-Fi 7 MU-MIMO, Bi-band (2.4 GHz 2×2 et 5 GHz 2×2) et Bluetooth 5.0 Low Energy ;

: Wi-Fi 7 MU-MIMO, Bi-band (2.4 GHz 2×2 et 5 GHz 2×2) et Bluetooth 5.0 Low Energy ; Sécurité : Norme WPA3 ;

: Norme WPA3 ; Technologie : AP Steering, Band Steering et Multi-AP (Mesh).

: AP Steering, Band Steering et Multi-AP (Mesh). Affichage : LED de positionnement.

🔌 Quelle est la connectique de la Freebox Ultra et de ses équipements ?

Freebox Ultra

Le Serveur Ultra dispose de la connectique suivante :

4 ports Ethernet 2.5Gbit/s ;

1 port USB-C pour l’alimentation ;

1 port USB 3.0 ;

1 port téléphone (VoIP) ;

2 ports SFP pour la fibre et le réseau local (10G LAN) ;

1 connecteur pour disque dur NVMe 2280 PCIe.

Player TV Ultra

Le Player TV de la Freebox Ultra propose quant à lui la connectique suivante :

1 Port Ethernet 100 Mb/s ;

1 port HDMI ;

1 port S/PDIF ;

1 prise antenne TNT DVB-T2 ;

1 port micro SD ;

1 port USB 3.

Répéteur Wi-Fi 7

Le répéteur Wi-Fi dispose quant à lui d’une connectique minimaliste :

1 port Ethernet WAN/LAN 1Gbit/s ;

1 port alimentation USB-C.

🆚 Que vaut la nouvelle box de Free par rapport à la concurrence ?

Afin de savoir ce que vaut la dernière offre de Free, nous l’avons confronté aux meilleures offres Internet fibre des autres opérateurs. Dans un souci de clarté, nous nous sommes concentré sur l’offre la plus complète de Free dans notre comparatif. Au regard du nombre de services qu’elle propose, la Freebox Ultra se positionne comme le meilleur rapport qualité/prix.

Cependant, cette offre est également la plus onéreuse. Si vous ne souhaitez pas profiter à tout prix de tous les services, et que vous cherchez à aller au moins cher, l’offre de SFR est dans ce cas le meilleur compromis.