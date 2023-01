ChatGPT : qu’est-ce que c’est, comment s’en servir, tout savoir sur la célèbre IA

ChatGPT est un programme informatique qui peut comprendre et répondre à des questions en utilisant le langage naturel. Il est développé par OpenAI et est accessible via une API pour les développeurs et les entreprises. Comment fonctionne-t-il ? Toutes les réponses à vos questions sur ChatGPT ici.

ChatGPT © Tom’s Guide FR, OpenAI

ChatGPT a pris le monde d’assaut il y a quelques mois et il est facile de comprendre pourquoi. Le chatbot révolutionnaire d’OpenAI peut effectuer une quantité surprenante de tâches, de la tenue d’une conversation plausible à la rédaction d’un document correctement ponctué.

À l’heure actuelle, vous êtes nombreux à chercher à comprendre comment utiliser cette nouvelle technologie et savoir quelles sont ses limites. Si vous voulez savoir comment utiliser le célèbre chatbot, voici notre guide complet sur ChatGPT et sur la façon de l’utiliser.

🤔 Qu’est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un prototype d’agent conversationnel utilisant l’intelligence artificielle spécialisé dans le dialogue. Le chatbot a été développé par OpenAI, une société cocréée par Elon Musk en 2015 et valorisée à près de 29 milliards de dollars américains en 2023. Le sigle ChatGPT signifie Generative Pre-trained Transformer en anglais, ou « Transformateur Générique Pré-entraîné » en français.

Disponible dans de multiples langues comme le français depuis novembre 2022, le robot conversationnel est capable de comprendre les questions des utilisateurs et d’y répondre dans un langage proche de celui d’un humain.

Il est affiné sur la base du modèle de langage GPT-3 d’OpenAI, avec l’apprentissage supervisé et l’apprentissage par renforcement, les deux approches faisant appel à des formateurs humains pour améliorer les performances du logiciel.

Concrètement, ChatGPT répond à vos requêtes saisies dans une zone de texte dédiée. Le chatbot traite ensuite votre demande et y répond en fonction des informations dont elle dispose. Notez qu’à ce stade, ChatGPT ne va pas piocher ses informations sur Internet en temps réel : sa base de données ne contient en effet que des informations antérieures à 2021, ce qui peut poser un problème lorsque la recherche concerne des événements récents.

Pour vous montrer un exemple, voici la réponse (en copié-collé) de ChatGPT à notre question « Pourrais-tu m’expliquer ce qu’est ChatGPT en 150 mots ? » :

ChatGPT est un modèle de traitement automatique du langage développé par OpenAI. Il utilise l’apprentissage automatique pour générer du texte en fonction des données d’entrée fournies. Il est basé sur la technologie transformer, un type de réseau de neurones qui a révolutionné les capacités de traitement du langage des modèles automatiques. ChatGPT est particulièrement efficace pour la génération de réponses à des questions, la génération de descriptions et la rédaction de textes. Il peut également être utilisé pour d’autres tâches liées au traitement automatique du langage telles que la traduction automatique, la compréhension de la langue naturelle et la classification de texte. Il est disponible en tant que service via une API, ce qui facilite son utilisation pour les développeurs et les entreprises.

👉 Comment se servir de ChatGPT ?

Rendez-vous sur chat.openai.com. Vous aurez besoin d’un compte OpenAI pour utiliser ChatGPT. L’inscription est gratuite. Une fois votre compte OpenAI créé et la boîte de discussion ChatGPT ouverte, saisissez une question dans la zone discussion en bas pour commencer, tapez votre texte et appuyez sur Entrée. Sélectionnez New chat en haut à gauche à tout moment pour commencer une nouvelle conversation. Si une réponse vous déplait, vous pouvez mettre un pouce vers le bas. L’inverse est valable avec le pouce vers le haut si une réponse vous semble correcte. Dans tous les cas, vous pourrez mettre un commentaire pour améliorer le chatbot.

💶 ChatGPT est-il gratuit ?

Oui, ChatGPT est à l’heure actuelle toujours gratuit. Le chatbot, basé sur le modèle de langage GPT-3, en est encore au stade de prototype. La création d’un compte OpenAI est également gratuite, vous n’avez donc rien à dépenser pour l’essayer.

En revanche, OpenAI propose aussi ChatGPT Professional, un abonnement payant. Cette version offre un accès lorsque les serveurs sont surchargés et permet d’obtenir des réponses plus rapides qu’avec la version gratuite. En effet, si le coût moyen de chaque réponse est relativement faible — de l’ordre de quelques centimes — l’entretien des serveurs coûte pour le moment très cher à OpenAI, qui cherche des moyens de monétiser sa plateforme pour rentabiliser les coûts opérationnels.

🧐 Qu’est-il possible de faire avec ChatGPT ?

Les entreprises et les particuliers peuvent utiliser ChatGPT pour de nombreuses tâches, de la rédaction de contenu en passant par le développement de code, des résolutions d’équations mathématiques à l’écriture d’une histoire. Ses capacités sont vastes et le chatbot peut s’avérer pratique pour automatiser ou faciliter certains processus redondants.

Certains cas d’utilisation de ChatGPT incluent :

Génération de texte pour des articles de presse, de fiction, de poésie, etc.

Résumé de documents ou d’articles plus longs.

Réponse aux questions en tant que substitut potentiel à Google.

Générer des idées d’articles, des titres, etc.

Générer des descriptions de produits, des articles de blog ou d’autres types de contenu.

Résoudre des problèmes mathématiques, des devoirs, etc.

Développer ou déboguer du code.

À la différence de la plupart des chatbots, ChatGPT se souvient des messages précédents qui lui sont donnés au cours d’une même conversation. C’est cet atout qui l’aura notamment fait connaître à travers le monde. ChatGPT permet également à l’utilisateur de fournir des corrections et il est en outre formé pour refuser des demandes inappropriées.

Sachez que Microsoft compte intégrer ChatGPT à Office, sa suite bureautique. À terme et par exemple, Word pourra rédiger certains paragraphes, comme ChatGPT sait déjà le faire. On l’imagine également capable de parfaire un texte incomplet ou avec des fautes. Idem pour Outlook à l’image de Gmail qui propose déjà des options pour anticiper ce que l’utilisateur rédige.

👀 Est-ce qu’on peut savoir si j’ai utilisé ChatGPT ?

C’est la question à un million d’euros que se pose probablement un bon nombre d’étudiants à l’heure actuelle. On repense par exemple à ces étudiants lyonnais qui ont fait appel à ChatGPT pour rendre leur devoir maison et qui se sont fait avoir.

Oui, il est possible de détecter l’utilisation de ChatGPT. D’une part, des modèles d’IA similaires sont actuellement développés pour détecter ChatGPT, comme GPTZero, créé par Edward Tian, ​​étudiant à l’Université de Princeton. D’autre part, un texte généré par ChatGPT est généralement moins complexe qu’un contenu pensé et rédigé par un humain. En prenant l’habitude de lire des réponses produites par le chatbot, il est assez simple de voir certaines redondances dans son style d’écriture, sa ponctuation, etc.

🔐 ChatGPT est-il open source ?

Non, ChatGPT n’est pas open source. Alors que l’entreprise a été fondée à l’origine en 2015 en tant qu’organisation à but non lucratif, elle est depuis devenue une entreprise à but lucratif. Depuis 2020, Microsoft est la seule partie externe à avoir accès au code source GPT-3 alimentant ChatGPT. Étant donné que Microsoft vient de s’engager dans un nouvel investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI, il semble peu probable que cette position change de sitôt.

👎 Quelles sont les limites de ChatGPT ?

Non seulement ChatGPT peut faire des erreurs, mais il peut aussi plagier. L’exactitude de certaines réponses de ChatGPT a également moult fois été remise en question ces dernières semaines. Certaines réponses sont plausibles, d’autres sont spectaculaires, mais certaines restent incorrectes, voire absurdes. N’hésitez donc pas à vérifier par vous-même si ses dires sont justes et ne prenez rien pour acquis.

ChatGPT pose aussi des préoccupations éthiques et morales plus profondes. Même s’il est formé à ne pas répondre aux demandes inappropriées et qu’il restera toujours « lisse » dans ses réponses, ChatGPT peut être inconsciemment offensant. Il peut également se montrer sexiste, raciste, etc. Parce que le modèle d’IA tire des informations provenant d’Internet — une base de données antérieure à 2021, pour rappel — pour former ses connaissances, il peut potentiellement partager des choses nocives, sans même savoir qu’elles le sont. Soyez donc conscient de ce manque de garanties lors de l’utilisation de l’application.

En outre, ChatGPT est déjà utilisé par des cybercriminels pour concevoir des logiciels malveillants, selon Check Point Research. Le groupe révèle qu’un logiciel capable de voler certains types de fichiers sur une machine Windows, ainsi qu’un logiciel capable de générer de faux contenus (e-books, formations, etc.) ont déjà été conçus par le chatbot. En outre, les pirates russes se servent déjà de ChatGPT pour mener certaines de leurs cyberattaques.

Se pose aussi le problème de la qualité globale des contenus présents sur Internet à terme, comme nous vous l’avions déjà expliqué. En effet, s’il semble difficile de croire que tous les journalistes seront remplacés par des robots, la publication massive d’informations, créées à partir de sources recoupées par l’intelligence artificielle elle-même et non vérifiées, pourrait inonder Internet de désinformation : en créant artificiellement des articles grâce à des contenus déjà créés, l’IA se contente de mettre bout à bout des informations déjà publiées. Or, plus les faux contenus se multiplieront, plus l’IA aura de chance de rédiger, à partir de ces faux contenus, de nouveaux articles.

👨‍💻 Est-il risqué d’utiliser ChatGPT pour la protection de mes données ?

Si vous vous connectez à votre compte OpenAI et que vous utilisez ChatGPT, le chatbot n’installera rien de malveillant sur votre appareil. Votre seule préoccupation serait qu’OpenAI subisse une violation de données et expose vos données personnelles, ce qui est un risque avec tout compte en ligne.

Néanmoins, évitez d’injecter des informations personnelles au sein de ChatGPT. Selon la FAQ ChatGPT d’OpenAI, le chatbot enregistre vos conversations qui sont examinées par OpenAI à des fins de développement. Ne saisissez donc aucune donnée sensible vous concernant.

❌ Comment supprimer mon compte ChatGPT ?

Si vous souhaitez supprimer vos données, vous pourrez toujours supprimer l’intégralité de votre compte OpenAI, ce qui est irréversible. En revanche, leur site Web ne facilite pas les choses. Nous avons essayé de le faire au travers de leur section d’aide, en vain.

Voici toutefois le seul processus qui a marché pour supprimer un compte ChatGPT et OpenAI et les données associées :

Envoyez un e-mail à deletion@openai.com à partir de l’e-mail dont vous souhaitez supprimer les informations. Dans la ligne d’objet, mettez « Demande de suppression de compte ». Dans le corps de l’e-mail, mettez « Veuillez supprimer mon compte OpenAI ».

Le processus devrait prendre plusieurs jours en fonction de leur rapidité.

🪫 ChatGPT ne fonctionne pas, que faire ?

Vous n’arrivez pas à accéder à ChatGPT ? C’est normal : si les serveurs de ChatGPT sont au maximum de leur capacité, il ne sera pas possible de s’y connecter. L’un des principaux arguments de vente de l’abonnement professionnel mentionné est tout justement le fait que vous bénéficierez d’un accès prioritaire, empêchant que ce problème ne se produise. En dehors de ça, ChatGPT peut toujours souffrir d’erreurs techniques, comme tout autre site ou application. Attendez simplement quelques minutes avant d’essayer de vous reconnecter.