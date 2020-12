Apple : un prototype de Macintosh de 1990 vient d’apparaître sur Twitter

Le Macintosh est désormais un produit mythique de l’histoire de l’informatique. Son premier modèle, sorti en 1984, avait été présenté par Steve Jobs, qui partageait pour la première fois sa vision de l’ordinateur personnel. Le prototype en question, version dédiée aux développeurs du Macintosh Classic, a donc la particularité d’être presque totalement transparent. Dévoilé sur Twitter par le compte @DongleBookPro, ce prototype transportera les plus nostalgiques vers une autre ère de l’informatique.

Le Macintosh Classic. Crédits : Wikipédia.

Le Macintosh Classic, une antiquité signée Apple

Les doyens de l’informatique s’en rappelleront, le Macintosh Classic était une refonte du Macintosh Plus, version tout-en-un. Sorti en 1990, le modèle avait pour objectif d’atteindre un plus large public en proposant un prix plus abordable que son aîné. Il était doté d’un processeur Motorola 68000 cadencé à 8MHz, une mémoire vive de 1MB extensible et un disque dur optionnel de 40Mo. Des caractéristiques qui semblent aujourd’hui préhistoriques, mais qui pour l’époque étaient décentes et donnaient accès à un ordinateur domestique pour 999$. Un prototype jusqu’ici inconnu de ce modèle est apparu sur Twitter, montrant une version avec une coque totalement transparente.

Prototype Macintosh Classic

Clearshot pic.twitter.com/VzO4CnJ2GF — Dongle (@DongleBookPro) December 5, 2020

La coque transparente de ce prototype de Macintosh Classic avait pour but de laisser entrevoir l’encombrement des composants. Cela permettait surement aux ingénieurs d’Apple d’avoir une meilleure idée de l’emplacement de chaque composant dans le boitier de l’ordinateur. Aujourd’hui, cela permet aux observateurs de comprendre comment était construit ce Mac Classic.

Le Macintosh Classic transparent, une version dédiée au développement

Sur les photos, on se rend compte que la partie derrière l’écran, n’a pas pu être utilisée pour les composants. Ceux-ci sont concentrés sur le bas de l’unité, sous la carte mère. Celle-ci semble être le composant le plus élevé du système. On remarque également que malgré le design transparent, le logo Apple multicolore de l’époque est bel et bien présent dans sa version habituelle, en bas à gauche de l’écran. On avait notamment retrouvé cette version du logo Apple dans une édition de l’iPhone 7 Plus.

Le prototype a été fabriqué à Singapour, d’après l’autocollant présent à l’arrière de l’ordinateur. Celui-ci précise d’ailleurs que cette version a bel et bien été produite pour des raisons de développement. Il précise également que ce modèle n’a pas été vendu aux USA, confirmant son statut de prototype. Cette révélation ne révolutionnera certainement pas l’informatique, mais elle a le mérite de nous replonger dans une époque désormais lointaine.

