Avatar 3 est actuellement trois fois plus long qu’Avatar 2

© 20th Century Fox

Avatar 2 cartonne au cinéma et n’espérez pas de scène post-générique. Pas de Marveleries chez James Cameron, on prend son temps pour livrer un blockbuster maîtrisé et révolutionnaire. Si Avatar 2 dure 3 heures, ce qui reste généreux pour un film grand public, il se murmure que sa suite fait encore plus fort. Selon une rumeur partagée par Jeff Sneider, insider reconnu, le montage actuel s’étend à 9 heures !

À lire > Avatar 2 : histoire, date de sortie, bande-annonce, casting… L’essentiel à retenir

James Cameron a proposé un montage de 9 heures

© 20th Century Fox

Jeff Sneider est un insider connu pour la véracité de ses informations. Alors que les spectateurs découvrent Avatar 2, sa suite se fait déjà attendre. James Cameron prend toutes les libertés en termes de durée, Avatar 3 n’échappe pas à la règle selon Jeff Sneider qui s’est exprimé lors du podcast Hot Mic.

Quelqu’un m’a contacté et m’a dit que James Cameron a remis un montage d’Avatar 3 la semaine dernière. Le montage faisait, sans blague, 9 heures. Apparemment, il insiste pour faire les effets spéciaux du montage pour que ces 9 heures soient entièrement traitées puis il réduira le temps. Plutôt que de déterminer ce qu’il veut puis faire les effets spéciaux. C’est ce que j’ai entendu. – James Cameron

Attention cependant ! Cette information de Jeff Sneider doit être prise avec des pincettes. Ni Disney, la Fox, Lightstorm Entertainment ou James Cameron n’ont émis de commentaire.

Avatar 3 arrivera plus rapidement au cinéma

Si vous craignez d’attendre encore une décennie pour découvrir Avatar 3, rassurez-vous. Cet épisode est prévu pour décembre 2024, plus que deux années à attendre ! En partant du principe que James Cameron ne décide pas de tout décaler. Mais si ce délai est respecté, il s’agira d’une première pour la franchise.

Les fans peuvent compter sur le fait que James Cameron a écrit et conçu en simultané Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5. Les 13 ans d’écart entre le premier et le second épisode se justifient notamment par les expéditions en haute mer de James Cameron.

Avatar 3 et ses suites promettent donc d’arriver très rapidement dans nos salles obscures.

Source : CBR