Avec ces chaussures, votre vitesse de marche augmentera de 250 %

Les Moonwalkers © Shift Robotics

Après les chaussures motorisées pour la réalité virtuelle, focus sur un concept audacieux qui a vu le jour sur la plateforme Kickstarter. Les ingénieurs de Shift Robotics ont mis au point des chaussures qui visent à rendre vos déplacements à pied bien plus rapides. Les Moonwalkers ressemblent à des patins à roulettes mais elles sont bien plus faciles à manier.

Il suffit d’attacher ses sangles à votre paire de chaussures et le tour est joué. Les deux moteurs électriques de 300 W s’affairent ensuite à alimenter les huit roues de chaque chaussure pour vous propulser sur le bitume. Celles-ci sont disposées de part et d’autre du patin intelligent. Et contrairement à des rollers, les roues, bien plus petites, forment deux colonnes distinctes si bien que vous n’avez pas besoin de trouver l’équilibre pour avancer.

Des capteurs surveillent votre rythme de marche tandis que des algorithmes ajustent automatiquement la puissance des moteurs. L’objectif étant que la vitesse ajoutée augmente et diminue à mesure que l’utilisateur marche plus vite ou plus lentement.

Moonwalkers : « Les chaussures les plus rapides du monde »

Le constructeur assure que votre vitesse de marche pourra augmenter jusqu’à 250 %. Une affirmation qui se base sur la vitesse moyenne de marche des gens, comprise entre 4 et 6 km par heure. Les Moonwalkers peuvent quant à elles atteindre une vitesse de pointe de 7 mph (soit un peu plus de 11 km/h). « Vous pouvez vous arrêter en moins d’1 mètre à la vitesse maximale et nous régulons automatiquement votre vitesse en descente », détaille Shift Robotics.

Et de préciser qu’il existe un mode « lock » pour verrouiller les roues avant de monter les escaliers, d’entrer dans les transports ou de patienter au passage piétons. Elles peuvent se recharger via USB-C en 1,5 heure, offrant alors 10 km d’autonomie.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à faire un tour sur la page du projet Kickstarter. L’objectif de 89 379 € est sur le point d’être atteint. Pour les précommander, il faut actuellement débourser au moins 999 dollars (contribution Early Bird). Les premières paires devraient être livrées dès mars prochain, exclusivement aux États-Unis.