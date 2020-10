Ce T-Rex a été vendu à un prix record de 31,8 millions de dollars

Stan le T-Rex vendu à 31,8 millions de dollars – Crédit : Christie’s

Ce T-Rex, baptisé Stan, est vieux de plus de 65 millions d’années. Il a d’abord été découvert par les paléontologues en 1987 dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Pensant alors qu’il s’agissait d’un Triceratops, ils n’ont pas poursuivi les fouilles. Ce n’est qu’en 1992 qu’une nouvelle équipe de paléontologues venue examiner ce fameux Triceratops a compris qu’il s’agissait en fait des fossiles d’un T-Rex. Afin de dégager son squelette sans l’abîmer, les paléontologues ont déterré les os un à un. Après plus de 30 000 heures de travail, le squelette a pu être complètement reconstitué. De nombreux moules de Stan ont été réalisés au cours des années afin d’être exposés dans divers musées à travers le monde.

Stan mesure 4 mètres de haut pour 12 mètres de long et pesait entre 6 et 8 tonnes

Aujourd’hui, Stan est l’un des squelettes de Tyrannosaurus rex les plus complets au monde. Il a été mis aux enchères hier à New York par la maison Christie’s. Celle-ci estimait son prix entre 6 et 8 millions de dollars. Contre toute attente, le prix du dinosaure s’est rapidement envolé entre trois collectionneurs situés à Londres et à New York. Stan a finalement été vendu à 31,8 millions de dollars, ce qui pulvérise tous les records de prix de dinosaures.

D’après James Hyslop, qui est responsable du département instruments scientifiques, globes et histoire naturelle chez Christie’s à Londres, « il n’y a tout simplement pas de T- Rex comme celui-ci sur le marché. C’est un événement incroyablement rare quand on en trouve un aussi grand ». En effet, Stan mesure 4 mètres de haut pour 12 mètres de long. Son crâne pouvait contenir jusqu’à 58 dents et la plus longue qui a été mesurée est de 28 centimètres. De plus, le crâne de Stan présente plusieurs blessures par perforation, ce qui indique qu’il s’est battu avec d’autres T-Rex. Pesant entre 6 et 8 tonnes de son vivant, Stan était sans aucun doute un prédateur redoutable.

D’ailleurs, des paléontologues ont récemment découvert une nouvelle espèce de dinosaure très proche du T-Rex qu’ils ont baptisée Vectaerovenator inopinatus. Enfin, le squelette relativement complet d’un bébé T-Rex a été découvert en 2018 dans la même région où Stan lui-même a été découvert il y a plus de trente ans.

Source : CNET