Des routes qui rechargent nos voitures électriques en roulant, c’est pour bientôt

Plusieurs projets expérimentaux de routes permettant de recharger les voitures électriques alors qu’elles roulent sont en cours. Le plus récent est l’Arena Del Futuro, à Milan. Et les résultats sont plus qu’encourageants, selon Stellantis, la société responsable du projet.

Arena Del Futuro © Stellantis

La perspective de recharger une voiture électrique grâce à la route n’est pas nouvelle, mais reste très attrayante. Elle fait l’objet d’une recherche et d’un développement continu à travers le monde, et ce, depuis plus d’une décennie.

Les projets expérimentaux s’additionnent et l’un des plus récents est l’Arena del Futuro, un circuit de test ovale de 1050 m de long, construit par Stellantis et ses partenaires entre Brescia et Milan en Italie. Le but étant de développer le système DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer), que l’on pourrait traduire par « transfert dynamique de puissance sans fil ». Les essais ont débuté cette année, avec un bus Fiat 500 électrique et une Iveco E-Way équipée de récepteurs DWPT. Les résultats sont encourageants.

Recharger sa batterie tout en roulant, façon F-Zero

On ne parle pas ici de certains types de batterie de voitures hybrides qui se rechargent toutes seules pendant les phases de décélération et de freinage, grâce à l’énergie cinétique — comme la Toyota Prius, par exemple. Mais bien de routes qui permettent de recharger les véhicules alors qu’ils roulent.

La technologie de charge utilisée pour le projet à Milan consiste en plusieurs bobines de cuivre enfoncées sous 11 cm d’asphalte le long d’une route d’un kilomètre, toutes reliées par un câble. L’énergie est transférée directement — et sans fil — aux batteries du véhicule pendant qu’il conduit, le tout, par induction magnétique. Un récepteur est installé dans le châssis de chaque véhicule électrique participant à l’essai.

Le principe © ElectReon

Lorsque le véhicule passe sur chaque borne de charge, son récepteur, fonctionnant à une fréquence d’induction de 85 kHz, génère de l’électricité pour charger la batterie. Outre les plots immergés et le câblage, le système se compose d’unités de gestion qui gèrent le transfert d’énergie du réseau vers la route et communiquent avec les véhicules qui s’approchent.

Stellantis a déjà mené un essai à Tel Aviv et expérimente également d’autres routes électrifiées en Suède et en Allemagne. La société Brebemi paie la facture du projet pilote, tandis qu’ElectReon fournit le système électrique sans fil.

Source : AutoCar